Las piezas más emblemáticas de Gwyneth Paltrow salen a subasta

Piezas personales y objetos de diseño de Gwyneth Paltrow serán subastados en un evento sin precedentes organizado por Julien’s Auctions.

La subasta de piezas personales de Gwyneth Paltrow se realizará en Julien’s Auctions los días 24 y 25 de marzo de 2026. El evento incluirá vestidos de alta costura, mobiliario de diseño y objetos personales de la actriz y empresaria. Parte de lo recaudado será destinado a la organización benéfica World Central Kitchen, según informó Artnet News.

Por primera vez, la subasta de Julien’s Auctions incluirá no solo moda y objetos personales, sino también piezas de mobiliario seleccionadas de las residencias de Gwyneth Paltrow. Esta expansión representa un giro en la tradicional oferta de la casa, que antes se enfocaba en prendas y accesorios usados por celebridades, y responde a la creciente demanda internacional por objetos de estilo de vida y diseño interior vinculados a figuras influyentes.

Una selección de moda, muebles y recuerdos íntimos de la actriz y empresaria se exhibirá para los asistentes antes de la subasta.

La propia Gwyneth Paltrow, fundadora de Goop y referente en moda y estilo actuales, destacó el valor sentimental de la colección. Según Artnet News, la actriz expresó su deseo de que estos objetos “recobren una nueva vida” al pasar a manos de nuevos propietarios.

Moda y vestidos icónicos de Gwyneth Paltrow

El icónico vestido ombré de Atelier Versace que Gwyneth Paltrow lució en los Premios CMA 2010 integra los lotes destacados del evento (Photo courtesy of Julien’s Auctions.)

Entre los lotes principales, destacan vestidos que marcaron momentos emblemáticos en la carrera de Paltrow. Se incluye el vestido ombré de Atelier Versace, que lució en los Premios CMA en 2010, con una estimación de entre 4.000 y 6.000 dólares.

También figura un conjunto firmado por Giorgio Armani Privé que llevó en el estreno de Iron Man 2 en Los Ángeles en 2010, valorado entre 2.000 y 3.000 dólares. Además, se ofrecerá un slip dress de Dior por John Galliano, usado por la actriz durante la inauguración de la Torre LVMH en 1999, estimado igualmente entre 2.000 y 3.000 dólares.

Un lote especial consiste en ilustraciones originales del vestido rosa de Ralph Lauren que Paltrow vistió en los Premios Óscar de 1999, cuando ganó la estatuilla por Shakespeare in Love. Según Artnet News, estos bocetos podrían alcanzar 2.000 dólares.

Selección de muebles y objetos de diseño contemporáneo

La mesa baja de diseño contemporáneo creada por Julian Mayor proviene del hogar de Paltrow en Montecito y será rematada junto a otras piezas de mobiliario (Photo courtesy of Julien’s Auctions.)

Los asistentes a la subasta podrán pujar por muebles procedentes de las casas de Paltrow en Los Ángeles, los Hamptons y Montecito. Destaca un par de sillones tipo lounge, inspirados en Jean Royere y caracterizados por su acolchado que evoca a un oso polar, valorados entre 6.000 y 8.000 dólares.

Desde la residencia de la actriz en los Hamptons se subastará una lámpara de Lindsey Adelman con nueve globos de cristal soplado a mano, estimada entre 8.000 y 10.000 dólares.

La colección incluye además una mesa baja del artista Julian Mayor, de diseño anguloso y de uso principalmente decorativo, procedente del hogar en Montecito, con un valor de entre 2.000 y 4.000 dólares.

Piezas para coleccionistas y seguidores

El remate reserva un apartado especial para los seguidores de Goop, con prendas de la línea de moda G. Label, actualmente llamada GWYN. La oferta abarca desde básicos cotidianos hasta diseños utilitarios de gama alta.

El famoso vestido Versace color degradado que Gwyneth Paltrow lució en los Oscar de 1999 se subastará para una causa benéfica, ofreciendo a los fans una pieza de la historia de la moda (Photo courtesy of Julien’s Auctions.)

También se incluirán fotografías tomadas por Inez & Vinoodh y Mario Testino, junto a una selección de fotogramas de El Mago de Oz (1939) dedicados a Paltrow y a su hermano por la actriz Margaret Hamilton. Estos objetos destacan el lazo personal y profesional de la actriz, y refuerzan el valor emocional de la subasta.

Impacto solidario y significado de la colección

El cofundador de Julien’s Auctions, Martin Nolan, subrayó a Artnet News que la elegancia de Paltrow representa mucho más que estética y convierte cada pieza en testimonio de su influencia. La casa espera que las adquisiciones superen el ámbito de la moda, contribuyendo a la labor de World Central Kitchen.

De acuerdo con el medio citado, la subasta simboliza el traspaso de historias y estilos entre quienes valoran la belleza y aquellos que desean dar un nuevo sentido a estos objetos.

Para Paltrow, compartir su colección significa que cada pieza continúe sumando significado y formando parte de nuevos relatos personales.