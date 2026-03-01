Entretenimiento

Las piezas más emblemáticas de Gwyneth Paltrow salen a subasta

El catálogo reunirá atuendos icónicos, mobiliario contemporáneo y objetos personales que cambiarán de dueño y contribuirán a un proyecto solidario

Guardar
Piezas personales y objetos de
Piezas personales y objetos de diseño de Gwyneth Paltrow serán subastados en un evento sin precedentes organizado por Julien’s Auctions.

La subasta de piezas personales de Gwyneth Paltrow se realizará en Julien’s Auctions los días 24 y 25 de marzo de 2026. El evento incluirá vestidos de alta costura, mobiliario de diseño y objetos personales de la actriz y empresaria. Parte de lo recaudado será destinado a la organización benéfica World Central Kitchen, según informó Artnet News.

Por primera vez, la subasta de Julien’s Auctions incluirá no solo moda y objetos personales, sino también piezas de mobiliario seleccionadas de las residencias de Gwyneth Paltrow. Esta expansión representa un giro en la tradicional oferta de la casa, que antes se enfocaba en prendas y accesorios usados por celebridades, y responde a la creciente demanda internacional por objetos de estilo de vida y diseño interior vinculados a figuras influyentes.

Una selección de moda, muebles
Una selección de moda, muebles y recuerdos íntimos de la actriz y empresaria se exhibirá para los asistentes antes de la subasta.

La propia Gwyneth Paltrow, fundadora de Goop y referente en moda y estilo actuales, destacó el valor sentimental de la colección. Según Artnet News, la actriz expresó su deseo de que estos objetos “recobren una nueva vida” al pasar a manos de nuevos propietarios.

Moda y vestidos icónicos de Gwyneth Paltrow

El icónico vestido ombré
El icónico vestido ombré de Atelier Versace que Gwyneth Paltrow lució en los Premios CMA 2010 integra los lotes destacados del evento (Photo courtesy of Julien’s Auctions.)

Entre los lotes principales, destacan vestidos que marcaron momentos emblemáticos en la carrera de Paltrow. Se incluye el vestido ombré de Atelier Versace, que lució en los Premios CMA en 2010, con una estimación de entre 4.000 y 6.000 dólares.

También figura un conjunto firmado por Giorgio Armani Privé que llevó en el estreno de Iron Man 2 en Los Ángeles en 2010, valorado entre 2.000 y 3.000 dólares. Además, se ofrecerá un slip dress de Dior por John Galliano, usado por la actriz durante la inauguración de la Torre LVMH en 1999, estimado igualmente entre 2.000 y 3.000 dólares.

Un lote especial consiste en ilustraciones originales del vestido rosa de Ralph Lauren que Paltrow vistió en los Premios Óscar de 1999, cuando ganó la estatuilla por Shakespeare in Love. Según Artnet News, estos bocetos podrían alcanzar 2.000 dólares.

Selección de muebles y objetos de diseño contemporáneo

La mesa baja de diseño
La mesa baja de diseño contemporáneo creada por Julian Mayor proviene del hogar de Paltrow en Montecito y será rematada junto a otras piezas de mobiliario (Photo courtesy of Julien’s Auctions.)

Los asistentes a la subasta podrán pujar por muebles procedentes de las casas de Paltrow en Los Ángeles, los Hamptons y Montecito. Destaca un par de sillones tipo lounge, inspirados en Jean Royere y caracterizados por su acolchado que evoca a un oso polar, valorados entre 6.000 y 8.000 dólares.

Desde la residencia de la actriz en los Hamptons se subastará una lámpara de Lindsey Adelman con nueve globos de cristal soplado a mano, estimada entre 8.000 y 10.000 dólares.

La colección incluye además una mesa baja del artista Julian Mayor, de diseño anguloso y de uso principalmente decorativo, procedente del hogar en Montecito, con un valor de entre 2.000 y 4.000 dólares.

Piezas para coleccionistas y seguidores

El remate reserva un apartado especial para los seguidores de Goop, con prendas de la línea de moda G. Label, actualmente llamada GWYN. La oferta abarca desde básicos cotidianos hasta diseños utilitarios de gama alta.

El famoso vestido Versace color
El famoso vestido Versace color degradado que Gwyneth Paltrow lució en los Oscar de 1999 se subastará para una causa benéfica, ofreciendo a los fans una pieza de la historia de la moda (Photo courtesy of Julien’s Auctions.)

También se incluirán fotografías tomadas por Inez & Vinoodh y Mario Testino, junto a una selección de fotogramas de El Mago de Oz (1939) dedicados a Paltrow y a su hermano por la actriz Margaret Hamilton. Estos objetos destacan el lazo personal y profesional de la actriz, y refuerzan el valor emocional de la subasta.

Impacto solidario y significado de la colección

El cofundador de Julien’s Auctions, Martin Nolan, subrayó a Artnet News que la elegancia de Paltrow representa mucho más que estética y convierte cada pieza en testimonio de su influencia. La casa espera que las adquisiciones superen el ámbito de la moda, contribuyendo a la labor de World Central Kitchen.

De acuerdo con el medio citado, la subasta simboliza el traspaso de historias y estilos entre quienes valoran la belleza y aquellos que desean dar un nuevo sentido a estos objetos.

Para Paltrow, compartir su colección significa que cada pieza continúe sumando significado y formando parte de nuevos relatos personales.

Temas Relacionados

Gwyneth PaltrowJulien’s AuctionsSubasta SolidariaVersaceNewsroom BUE

Últimas Noticias

Jacobi Jupe, el actor infantil que hizo llorar al mundo en “Hamnet” y cambió el final de la película

La intervención espontánea del joven intérprete influyó en la última escena de la película, donde también participó su hermano mayor Noah Jupe

Jacobi Jupe, el actor infantil

El encuentro que cambió a Leonardo DiCaprio: así fue su experiencia junto a Meryl Streep

El protagonista de “Marvin’s Room” experimentó en el set una visión renovada sobre la interpretación al colaborar con la icónica artista estadounidense

El encuentro que cambió a

Harry Styles revela el singular consejo para superar el miedo escénico

El cantante británico e ícono pop relató desafíos iniciales en su camino, evocando momentos de vulnerabilidad entre experiencias inusuales

Harry Styles revela el singular

"Bridgerton": este será el interés romántico de Eloise en las próximas temporadas

La showrunner Jess Brownell anunció que la trama de Eloise respetará la pareja establecida en los libros de Julia Quinn

"Bridgerton": este será el interés

Kelly Osbourne respondió a los ataques por su aspecto físico: “Estoy viviendo el momento más difícil de mi vida”

La hija de Ozzy y Sharon Osbourne se manifestó después de recibir comentarios ofensivos sobre su figura tras aparecer en los BRIT Awards

Kelly Osbourne respondió a los
DEPORTES
Volada al ángulo en tiempo

Volada al ángulo en tiempo de descuento: el video de la “atajada del año” en la Premier League

Newell’s y Rosario Central animarán una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Conmoción por el asesinato de una joven promesa del atletismo: su pareja lo habría apuñalado tras una presunta infidelidad

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico de Florida contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

El peculiar método de un futbolista para patear un penal decisivo en Brasil que recorre el mundo

TELESHOW
El romántico agradecimiento de Nico

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

Aníbal Pachano habló de su flamante experiencia como abuelo: “No podía creer que Sofía, mi nenita, tenga un bebé”

Susana Roccasalvo se emocionó en vivo al hablar de su paso por Masterchef: “Los chicos me reconocen por la calle”

INFOBAE AMÉRICA

Reza Pahlavi exigió al régimen

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”

Al menos nueve civiles israelíes murieron tras un ataque iraní contra una sinagoga

Israel destruyó el 50% de la infraestructura de lanzamisiles de Irán y desmanteló su principal planta de explosivos

María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela en “pocas semanas”: “La transición a la democracia es indetenible”

Trump confirmó que EEUU “destruyó y hundió” nueve barcos de la Marina del régimen iraní