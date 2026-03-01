La verdera razón por la que Netflix se retiró de la puja por Warner Bros: “Somos constructores, no compradores”

Netflix se retiró de la puja por Warner Bros, luego de que Paramount ofreciera más dinero. (Europa Press)

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, explicó los motivos por los cuales la compañía decidió retirarse de la puja por Warner Bros. Discovery el 26 de febrero, luego de que se conociera una oferta superior presentada por Paramount Skydance Corp.

En una entrevista con Bloomberg News, Sarandos señaló que la decisión de no igualar la nueva propuesta fue tomada inmediatamente después de recibir la notificación formal sobre los términos de la oferta competidora.

Según indicó, la empresa ya había definido con antelación distintos escenarios posibles y un rango específico de precio que estaba dispuesta a pagar.

Netflix había alcanzado un acuerdo en diciembre para adquirir los estudios de Warner Bros. y el servicio de streaming HBO Max.

Netflix ya había definido la cantidad a pagar por Warner Bros. (EFE/CHRISTIAN MONTERROSA)

De acuerdo con Ted Sarandos, la compañía mantuvo su propuesta dentro de un margen previamente establecido y optó por no modificarlo cuando Paramount Skydance presentó una oferta que incluyó una garantía personal para una operación valuada en 111 mil millones de dólares.

“El rango que estábamos dispuestos a pagar era muy claro”, afirmó y explicó que, una vez conocida la mejora en la propuesta rival y las condiciones financieras asociadas, la empresa decidió no continuar en la subasta.

Sarandos indicó que Netflix había realizado una planificación detallada de escenarios, por lo que no fue necesario volver a consultar al directorio antes de tomar la decisión final.

Añadió que el proceso se desarrolló conforme a lo previsto internamente y que la compañía consideró que había llegado a su límite de valoración.

Los ejecutivos de Netflix llegaron a la conclusión de que Warner Bros rebasó su verdadera valoración. (REUTERS/Daniel Cole)

Respecto al contexto regulatorio, el ejecutivo señaló que la empresa mantuvo conversaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) como parte del proceso habitual de revisión.

Indicó que la reunión programada en Washington se llevó a cabo con normalidad y que la investigación regulatoria ha concluido. “Estamos en regla”, afirmó.

Consultado sobre el impacto que podría tener la eventual adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount Skydance, el ejecutivo señaló que la operación dependería de recortes de costos significativos.

Según indicó, la empresa compradora ha comunicado a potenciales financiadores que prevé reducciones por más de 16 mil millones de dólares en un plazo aproximado de 18 meses. En su opinión, ese escenario podría implicar menor volumen de producción y ajustes en personal.

Si Paramount adquiere Warner Bross, recortará presupuestos para sus producciones. (Europa Press)

En relación con la estrategia futura de Netflix, Ted Sarandos afirmó que la compañía mantiene su enfoque en el crecimiento orgánico. “Somos constructores, no compradores”, señaló, descartando la posibilidad de buscar otra adquisición de gran escala en el corto plazo.

Agregó que los recursos inicialmente previstos para la operación continuarán destinándose a inversiones en el negocio principal.

Sobre las especulaciones acerca de motivaciones estratégicas detrás de la retirada, el ejecutivo sostuvo que la empresa participó activamente en el proceso regulatorio y dedicó recursos significativos al análisis de la operación.

Señaló que la decisión respondió exclusivamente a criterios financieros y a los parámetros definidos desde el inicio.

La retirada de Netflix se debió principalmente a las finanzas de la empresa. (REUTERS/Daniel Cole)

Sarandos también indicó que la dirección de Netflix actuó de manera alineada durante todo el proceso, incluyendo al codirector ejecutivo Greg Peters y al presidente ejecutivo Reed Hastings.

Según explicó, si bien la compañía consideraba que los activos de Warner Bros. representaban una oportunidad relevante, no eran indispensables para su modelo de negocio.

La decisión de retirarse de la puja puso fin a varios meses de negociaciones y análisis. De acuerdo con Sarandos, el proceso no afectó las operaciones centrales de la compañía y fue gestionado con equipos específicos dedicados a la transacción.