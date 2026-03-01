Cómo un hallazgo casual unió a Timothée Chalamet y Josh Safdie en una aventura de cine realista

La colaboración entre Timothée Chalamet y Josh Safdie refuerza el realismo cinematográfico en el cine de Nueva York

Un libro olvidado en una librería de segunda mano selló una de las alianzas creativas más inesperadas del cine independiente reciente. Así nació el vínculo entre Timothée Chalamet y Josh Safdie, quienes relataron a W Magazine cómo un hallazgo casual los llevó a embarcarse en una aventura de realismo crudo que ahora toma forma en Marty Supreme.

La historia comenzó en 2017, durante la fiesta posterior al estreno de Good Time en Manhattan. Safdie, impactado por la intensidad silenciosa de Chalamet, lo apodó, casi en broma, “Timmy Supreme”. Lo que parecía una anécdota terminó convirtiéndose en una promesa tácita de colaboración. Ambos compartían una obsesión común: capturar la vulnerabilidad y la energía humana de Nueva York sin filtros ni artificios.

Un libro olvidado en una librería de segunda mano propició la alianza entre Timothée Chalamet y Josh Safdie en el cine independiente (REUTERS/Benoit Tessier)

El verdadero punto de partida surgió cuando Sara Rossein, productora y esposa de Safdie, encontró por azar la autobiografía del jugador de ping-pong Marty Reisman en una tienda de libros usados. Ese hallazgo impulsó seis años de trabajo junto a Ronald Bronstein y Chalamet para delinear a Marty Mauser, el protagonista de Marty Supreme. Lo que comenzó como una curiosidad literaria se transformó en una exploración profunda de la ambición, el fracaso y el deseo de trascendencia.

Un método de creación basado en la improvisación

Según detallaron a W Magazine, el método de trabajo fue tan arriesgado como orgánico. Safdie rehúye la rigidez del guion y empuja a sus actores a lanzarse al vacío creativo. “Quiere que te salgas del guion”, explicó Chalamet.

Para el director, dejar espacio a lo inesperado es fundamental: “Me gusta dejar espacio para ver qué surge”. Esa confianza absoluta en la improvisación convirtió el rodaje en un terreno fértil, donde la fragilidad del personaje se fundió con la del propio actor.

Nueva York: motor emocional y escenario narrativo

Nueva York no es solo un escenario, sino un combustible emocional. Chalamet evocó sus años de adolescencia recorriendo Midtown Comics, observando esa mezcla social característica de la ciudad. Safdie recordó sus traslados entre Queens y Manhattan tras la separación de sus padres.

La obsesión compartida de Chalamet y Safdie por retratar la vulnerabilidad humana en Nueva York inspiró la creación de "Marty Supreme" (A24)

Esa memoria compartida alimenta personajes que parecen tomados de la calle, pero vibran con una intensidad cinematográfica singular.

“Marty Supreme”: azar, intuición y riesgo creativo

En Marty Supreme, la combinación de casualidad, intuición y riesgo creativo se vuelve manifiesta. Para Safdie, “el cine consiste en perseguir vidas que no existen hasta hacerlas palpables”. Para Chalamet, el reto es “capturar esos instantes fugaces que revelan la esencia de una persona”.

Lo que comenzó como un libro encontrado al azar terminó uniendo a actor y director en una apuesta radical por un cine que respira, duda y late como la propia ciudad que lo inspira.