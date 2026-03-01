Entretenimiento

Cómo un hallazgo casual unió a Timothée Chalamet y Josh Safdie en una aventura de cine realista

Inspirados por un descubrimiento en una librería, el actor y el director de cine relataron a W Magazine cómo su alianza creativa y la improvisación dieron origen a “Marty Supreme”

Guardar
La colaboración entre Timothée Chalamet y Josh Safdie refuerza el realismo cinematográfico en el cine de Nueva York

Un libro olvidado en una librería de segunda mano selló una de las alianzas creativas más inesperadas del cine independiente reciente. Así nació el vínculo entre Timothée Chalamet y Josh Safdie, quienes relataron a W Magazine cómo un hallazgo casual los llevó a embarcarse en una aventura de realismo crudo que ahora toma forma en Marty Supreme.

La historia comenzó en 2017, durante la fiesta posterior al estreno de Good Time en Manhattan. Safdie, impactado por la intensidad silenciosa de Chalamet, lo apodó, casi en broma, “Timmy Supreme”. Lo que parecía una anécdota terminó convirtiéndose en una promesa tácita de colaboración. Ambos compartían una obsesión común: capturar la vulnerabilidad y la energía humana de Nueva York sin filtros ni artificios.

Un libro olvidado en una
Un libro olvidado en una librería de segunda mano propició la alianza entre Timothée Chalamet y Josh Safdie en el cine independiente (REUTERS/Benoit Tessier)

El verdadero punto de partida surgió cuando Sara Rossein, productora y esposa de Safdie, encontró por azar la autobiografía del jugador de ping-pong Marty Reisman en una tienda de libros usados. Ese hallazgo impulsó seis años de trabajo junto a Ronald Bronstein y Chalamet para delinear a Marty Mauser, el protagonista de Marty Supreme. Lo que comenzó como una curiosidad literaria se transformó en una exploración profunda de la ambición, el fracaso y el deseo de trascendencia.

Un método de creación basado en la improvisación

Según detallaron a W Magazine, el método de trabajo fue tan arriesgado como orgánico. Safdie rehúye la rigidez del guion y empuja a sus actores a lanzarse al vacío creativo. “Quiere que te salgas del guion”, explicó Chalamet.

Para el director, dejar espacio a lo inesperado es fundamental: “Me gusta dejar espacio para ver qué surge”. Esa confianza absoluta en la improvisación convirtió el rodaje en un terreno fértil, donde la fragilidad del personaje se fundió con la del propio actor.

Nueva York: motor emocional y escenario narrativo

Nueva York no es solo un escenario, sino un combustible emocional. Chalamet evocó sus años de adolescencia recorriendo Midtown Comics, observando esa mezcla social característica de la ciudad. Safdie recordó sus traslados entre Queens y Manhattan tras la separación de sus padres.

La obsesión compartida de Chalamet
La obsesión compartida de Chalamet y Safdie por retratar la vulnerabilidad humana en Nueva York inspiró la creación de "Marty Supreme" (A24)

Esa memoria compartida alimenta personajes que parecen tomados de la calle, pero vibran con una intensidad cinematográfica singular.

“Marty Supreme”: azar, intuición y riesgo creativo

En Marty Supreme, la combinación de casualidad, intuición y riesgo creativo se vuelve manifiesta. Para Safdie, “el cine consiste en perseguir vidas que no existen hasta hacerlas palpables”. Para Chalamet, el reto es “capturar esos instantes fugaces que revelan la esencia de una persona”.

Lo que comenzó como un libro encontrado al azar terminó uniendo a actor y director en una apuesta radical por un cine que respira, duda y late como la propia ciudad que lo inspira.

Temas Relacionados

Timothée ChalametNueva YorkJosh SafdieSara RosseinRealismo CinematográficoIndustria CinematográficaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La verdadera historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: realidad y ficción en la nueva serie

La producción, desarrollada por Ryan Murphy, revive la intensa historia de amor entre ambas figuras mediáticas

La verdadera historia de John

Jacobi Jupe, el actor infantil que hizo llorar al mundo en “Hamnet” y cambió el final de la película

La intervención espontánea del joven intérprete influyó en la última escena de la película, donde también participó su hermano mayor Noah Jupe

Jacobi Jupe, el actor infantil

El encuentro que cambió a Leonardo DiCaprio: así fue su experiencia junto a Meryl Streep

El protagonista de “Marvin’s Room” experimentó en el set una visión renovada sobre la interpretación al colaborar con la icónica artista estadounidense

El encuentro que cambió a

Las piezas más emblemáticas de Gwyneth Paltrow salen a subasta

El catálogo reunirá atuendos icónicos, mobiliario contemporáneo y objetos personales que cambiarán de dueño y contribuirán a un proyecto solidario

Las piezas más emblemáticas de

Harry Styles revela el singular consejo para superar el miedo escénico

El cantante británico e ícono pop relató desafíos iniciales en su camino, evocando momentos de vulnerabilidad entre experiencias inusuales

Harry Styles revela el singular
DEPORTES
Newell’s y Rosario Central animan

Newell’s y Rosario Central animan una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico de Florida contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

Con la presencia de Enzo Fernández, Chelsea perdió contra el Arsenal y se complicó en la Premier: cómo quedó la pelea en la cima

Triple enganche y definición sutil: el golazo de Ciro Messi que generó una ola de comparaciones con su papá

Tras ganar la Recopa, Lanús está cerca de venderle a su goleador a Fluminense: la cifra que podría obtener

TELESHOW
El sentido mensaje de Catherine

El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

El duro posteo de Guido Icardi en plena crisis familiar: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco”

Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu advritió que Israel intensificará

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa

La Unión Europea pidió avanzar hacia un Irán más libre tras la muerte de Khamenei: “Es un momento decisivo en la historia”

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”