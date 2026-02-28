Entretenimiento

La familia Cascio demanda al legado de Michael Jackson por presunto tráfico sexual infantil

Cuatro hermanos adultos acusan al Rey del pop de presuntos abusos sufridos cuando eran menores de edad

La querella judicial describe presuntos hechos ocurridos durante más de una década y en distintos países, incluyendo Estados Unidos, Europa, África y Medio Oriente. (Santa Maria Times vía AP/Reddit)

Una nueva y contundente acusación sacude el legado de Michael Jackson. Cuatro hermanos de la familia CascioEdward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo— presentaron este viernes una demanda federal por presunto tráfico sexual infantil contra el patrimonio del fallecido cantante, al que acusan de haberlos abusado sexualmente durante años cuando eran menores de edad.

La denuncia, detallada el 27 de febrero por Rolling Stone, describe un presunto patrón de grooming, manipulación y agresiones que, según los demandantes, se extendió por múltiples países y contextos vinculados a la carrera del artista.

La querella, de 23 páginas, fue presentada en un tribunal federal de Los Ángeles y sostiene que Jackson fue “un depredador sexual infantil serial” que, “a lo largo de más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada uno de los demandantes, comenzando cuando algunos tenían tan solo siete u ocho años”, según consta en el escrito revisado por el medio.

Los Cascio aseguran que los abusos ocurrieron de forma reiterada, tanto en Neverland Ranch como durante viajes interestatales e internacionales, incluidos trayectos asociados a las giras Dangerous World Tour y HIStory World Tour.

De acuerdo con la demanda, Jackson habría utilizado su fama, riqueza y red de empleados y asesores para “preparar y ‘lavar el cerebro’” a los niños. Los Cascio afirman que, tras ganarse la confianza de la familia con regalos, muestras de afecto y atención, el cantante habría aislado a los menores de adultos responsables, les habría suministrado drogas y alcohol, expuesto a pornografía y luego abusado de ellos individualmente.

Interacciones de Michael Jackson y la familia Cascio (Redes sociales)

El documento judicial enumera lugares y episodios concretos. Señala que Edward fue agredido durante viajes vinculados a la gira Dangerous, en visitas a la casa de Elizabeth Taylor en Suiza y a la residencia de Elton John en el Reino Unido, además de en Neverland. Dominic habría sido abusado en Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Francia y Sudáfrica, incluso durante la gira HIStory, en Neverland y en la casa familiar en Nueva Jersey. Aldo denuncia agresiones durante viajes internacionales, en Nueva York, en la residencia familiar, en Neverland y durante rodajes y sesiones de grabación. Marie-Nicole, por su parte, describe hechos similares en Neverland, Nueva York, Las Vegas y Florida, además de un intento de agresión en Baréin.

Cabe mencionar que, durante años, el clan se presentó públicamente como la “segunda familia” de Jackson y fue uno de sus defensores más férreos durante el juicio penal que concluyó en 2005 con la absolución del cantante por cargos de abuso sexual infantil. Jackson, no obstante, sí llegó a un acuerdo civil en 1994 sin admitir culpabilidad.

Tras la muerte del artista en 2009, nuevas denuncias emergieron en el espacio público. El documental Leaving Neverland (2019) recogió los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes relataron presuntos abusos ocurridos en los años ochenta y noventa, en ocasiones durante estancias nocturnas en Neverland. Según los Cascio, fue a partir de ese documental cuando se animaron a compartir sus propias experiencias.

Durante años, Frank Cascio defendió públicamente al cantante y llegó a describirlo como un miembro cercano de su familia. (Captura de video/Reddit)

La acción federal está firmada por el abogado Howard King y solicita un juicio para determinar daños compensatorios y punitivos.

El conflicto por un acuerdo previo y la audiencia de marzo

La demanda de febrero se produce un mes después de que los hermanos comparecieran en un tribunal de Beverly Hills en un esfuerzo relacionado para anular un acuerdo financiero de 2020 con el patrimonio del cantante, al que califican de “un acuerdo ilegal para silenciar a víctimas de abuso sexual infantil”.

La representación legal del patrimonio solicitó que el caso se derivara a arbitraje confidencial, como prevé ese acuerdo; el juez aplazó una decisión definitiva y fijó una audiencia de seguimiento para el 5 de marzo.

El caso actual está vinculado a un acuerdo económico firmado en 2020 que la familia busca anular por considerarlo ilegal y coercitivo. (EFE/Quique/Archivo)

Por otro lado, el legado de Michael Jackson ha rechazado las acusaciones. En declaraciones citadas por Rolling Stone, un abogado sostuvo que disputan “categóricamente” las denuncias y las vinculó a “una demanda extorsiva de 213 millones de dólares el verano pasado”.

Asimismo, en diálogo con TMZ, el abogado Marty Singer aseguró que “esta demanda es un intento desesperado por obtener dinero por parte de otros miembros de la familia Cascio, que se han sumado a la causa de su hermano Frank, quien ya está siendo demandado en un arbitraje por extorsión civil”.

Jackson murió a los 50 años, el 25 de junio de 2009, por una sobredosis accidental de propofol en una mansión alquilada en Los Ángeles. Una biografía cinematográfica sobre su vida tiene estreno previsto para abril.

