Nueva demanda sacude el legado de Michael Jackson: piden USD 200 millones por supuestos abusos

La familia Cascio demanda al patrimonio de Michael Jackson por USD 200 millones, alegando abusos sexuales durante su infancia en la residencia del artista (AP Photo/Damian Dovarganes)

Cinco miembros de la familia Cascio exigen una compensación de USD 200 millones al patrimonio de Michael Jackson por supuestos abusos sexuales. El reclamo fue formalizado el 15 de enero de 2026 ante un tribunal de Estados Unidos, donde los denunciantes sostienen que las agresiones ocurrieron durante la infancia de los demandantes, en la residencia del cantante, y que las consecuencias persisten hasta hoy.

El pedido se dirige al patrimonio que administra los bienes y derechos de Michael Jackson desde su fallecimiento. Los Cascio argumentan que el acuerdo firmado en 2020 con el patrimonio, por una suma confidencial, resultó de la coacción y no refleja el daño sufrido. La demanda busca una reparación proporcional al pago de USD 25 millones que Jackson habría realizado a otro acusador en los años 90.

El proceso judicial se desarrolla en un contexto de amplia repercusión mediática, debido a la notoriedad de los involucrados y a los antecedentes públicos de la relación entre Michael Jackson y la familia Cascio. La acción pone en foco las disputas legales en torno al legado del artista.

El reclamo legal cuestiona la validez de un acuerdo confidencial firmado en 2020, alegando coacción y daños no reparados por el patrimonio de Michael Jackson (Photo by Bill Nation/Sygma via Getty Images)

Posturas enfrentadas ante la justicia

De acuerdo con información publicada por O Globo y el portal TMZ, la defensa de la familia Jackson, encabezada por Marty Singer, califica el reclamo de la familia Cascio como un intento de extorsión. Singer sostiene que los demandantes buscan obtener una ventaja financiera utilizando acusaciones de alto impacto mediático.

Por su parte, Howard King, representante legal de los Cascio, afirma que los abusos atribuidos a Jackson dejaron secuelas profundas en las supuestas víctimas. King declara que una de ellas se encuentra gravemente afectada y que los litigios solo agravan el sufrimiento, ya que el entorno del artista desmiente públicamente los hechos denunciados.

Según King, existen más de diez horas de testimonios grabados en video que respaldan la acusación, recogidas durante entrevistas realizadas en 2024.

La denuncia pone en el centro del debate el legado de Michael Jackson, al reabrir controversias sobre supuestos abusos sexuales y disputas familiares (Aaron Lambert/Santa Maria Times vía AP, Pool)

El abogado justifica la cifra de USD 200 millones por la cantidad de víctimas y por antecedentes judiciales. King compara la situación con el pago realizado a Jordan Chandler, quien habría recibido USD 25 millones por un solo caso de abuso en los años noventa. En este litigio, la familia Cascio sostiene que hay cinco víctimas.

La historia entre Michael Jackson y los Cascio

Frank Cascio, principal demandante y exasistente de Michael Jackson, compartió una relación personal cercana con el artista durante más de tres décadas. Según reportes de New York Amsterdam News, el vínculo comenzó cuando el padre de Frank Cascio conoció a Jackson en un hotel de Nueva York, lo que llevó al cantante a pasar largas temporadas en la casa familiar, especialmente tras los atentados de 2001.

La defensa del patrimonio de Michael Jackson, dirigida por Marty Singer, califica la demanda de los Cascio como un intento de extorsión y manipulación mediática REUTERS/Sarah Meyssonnier

En 2011, Frank Cascio publicó el libro “Mi amigo Michael”, donde defendió la inocencia del cantante y negó haber presenciado conductas inapropiadas. Cascio aseguró: “El amor de Michael por los niños era inocente y profundamente malinterpretado. En todos los años junto a él, nunca observé nada sospechoso, ni en mi infancia ni en mi adultez”.

No obstante, la postura de Frank Cascio cambió tras la emisión del documental “Leaving Neverland” de HBO en 2019. Según los coadministradores del patrimonio de Jackson, John Branca y John McClain, Cascio habría ofrecido materiales y servicios de consultoría sobre la figura del cantante y, posteriormente, planteó nuevas exigencias financieras.

Acuerdos previos y escalada del conflicto

En enero de 2020, ambas partes firmaron un acuerdo confidencial con pagos fraccionados durante cinco años y cláusulas de arbitraje. Sin embargo, el conflicto resurgió en julio de 2024, cuando Frank Cascio reclamó USD 213 millones y amenazó con divulgar información comprometedora sobre Michael Jackson, lo que, según el patrimonio, podría afectar operaciones estratégicas, incluida la venta del 50% del catálogo musical a Sony, cerrada ese año por USD 600 millones.

El abogado de la familia Cascio asegura que existen al menos diez horas de testimonios grabados en video, recogidos en 2024, que respaldan las acusaciones contra Jackson (Créditos: RUSTY KENNEDY)

El equipo legal que representa el patrimonio del artista sostiene que las nuevas demandas de la familia Cascio constituyen un “esquema de extorsión civil”. Los abogados alegan que la familia intentó aprovechar la oportunidad para obtener más fondos, años después de haber defendido a Jackson en público y en los medios.

Según la defensa del patrimonio, la amenaza de ampliar el círculo de conocimiento sobre los hechos busca presionar para lograr una compensación superior. El caso sigue abierto en los tribunales estadounidenses y no se ha dictado una resolución definitiva.

Debate público y repercusión en el legado de Jackson

La disputa legal entre la familia Cascio y el patrimonio de Michael Jackson reaviva el debate sobre las denuncias de abuso sexual que han marcado la trayectoria del artista. Desde la exhibición del documental “Leaving Neverland”, las denuncias y defensas polarizaron la opinión pública y generado una revisión de los vínculos personales y profesionales del cantante.

La resolución judicial sobre la demanda de los Cascio podría sentar un precedente en casos de figuras públicas y herencias millonarias, según expertos legales (Photo by Toni Anne Barson/WireImage)

El juicio involucra no solo aspectos legales y financieros, sino también el impacto en la imagen y el legado de Michael Jackson. Las resoluciones que adopten los tribunales podrían modificar la narrativa en torno al artista y a los acuerdos previos alcanzados por su familia y entorno.

El tribunal evaluará la validez del reclamo de la familia Cascio, la existencia de coacción en los acuerdos anteriores y la consistencia de las pruebas. La decisión final marcará un precedente en la gestión de demandas vinculadas a figuras públicas y herencias millonarias.

El caso seguirá bajo atención internacional, mientras el patrimonio de Michael Jackson y la familia Cascio mantienen sus posiciones en una disputa de alto perfil y con implicancias para la industria musical.