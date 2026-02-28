Entretenimiento

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

Después del éxito de “Cásate con mi esposo”, Park Min-young regresa a Prime Video con un enigmático thriller romántico

Guardar
«Siren's Kiss» es un thriller romántico sobre un hombre que investiga un caso de fraude de seguros en el que están involucradas personas que murieron tras enamorarse de una mujer irresistiblemente cautivadora. (Créditos: Prime Video)

El calendario de estrenos de marzo abre con una intrigante producción coreana. El k-drama Beso de sirena (Siren’s Kiss) llega a streaming con una combinación de romance fatal, misterio y thriller psicológico que ha despertado expectativa tanto por la premisa como por el peso de su elenco.

Protagonizada por Park Min-young y Wi Ha-joon, la serie propone una historia de obsesión, deseo y muerte, en la que nada es lo que parece.

La serie es un remake del drama japonés de culto Kôri no sekai (Ice World, 1999) y adapta esa premisa a un contexto contemporáneo coreano. Como precisó su director: el reto era equilibrar el suspenso con el componente emocional de sus personajes.

Beso de sirena: Una mujer
Beso de sirena: Una mujer irresistible, varios hombres muertos y un misterio que lo cambia todo.(Créditos: Studio Dragon)

La trama de Siren’s Kiss

Han Seol Ah (Park Min-young) es la jefa de subastas de Royal Auction, la casa de subastas de arte más prestigiosa de Corea del Sur. Su imagen pública es la de una profesional perfecta, sofisticada y segura de sí misma. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde un pasado perturbador: todos los hombres que se han enamorado de ella han terminado muertos. Esa oscura coincidencia la convierte en la principal sospechosa de una serie de muertes vinculadas a fraudes de seguros.

El encargado de investigar el caso es Cha Woo Seok (Wi Ha-joon), el mejor agente de la Unidad de Investigación de Fraudes de Seguros. Con el récord de arrestos más alto del sector y una reputación construida sobre su intuición y frialdad analítica, Woo Seok ha dedicado su vida a desenmascarar a quienes se lucran con la muerte ajena. Pero su racionalidad comienza a resquebrajarse cuando una pista clave lo conduce directamente a Seol Ah.

Han Seol Ah, la jefa
Han Seol Ah, la jefa de subastas rodeada de tragedia, es el centro del enigma. (Créditos: Studio Dragon)

A medida que el investigador profundiza en el caso, la relación entre ambos se transforma en un peligroso juego del gato y el ratón. Woo Seok, que comienza tratando a Seol Ah como sospechosa principal, no puede evitar sentirse atraído por ella, incluso cuando la evidencia parece cerrarse a su alrededor. La serie plantea así su gran pregunta: ¿es Han Seol Ah una asesina que seduce a sus víctimas o una mujer atrapada en una trama que la supera?

A esta relación cargada de tensión se suma Baek Joon Beom (Kim Jung-hyun), un joven y exitoso CEO de una start-up de diseño de interiores que se ha convertido en cliente VIP de Royal Auction tras adquirir costosas piezas de arte. Su cercanía con Seol Ah y su interés evidente en ella despiertan nuevas sospechas. Aunque su imagen pública es la de un empresario brillante, su sonrisa ambigua y sus motivaciones poco claras lo colocan como una pieza clave dentro del misterio.

La producción está liderada por el director Kim Chul Gyu, conocido por su trabajo en Flower of Evil y Celebridad.

Kim Jung-hyun encarna a un
Kim Jung-hyun encarna a un CEO misterioso con motivaciones difíciles de descifrar. (Créditos: Studio Dragon)

Wi Ha-joon, que saltó a la fama internacional tras El juego del calamar, explicó que eligió el proyecto por la tensión constante del guion y por la profundidad emocional de su personaje. “Es una historia que te hace querer ver el siguiente episodio”, adelantó en declaraciones a la prensa. El actor además compartió que habrá muchas escenas de acción, en las que también se podrá ver transformaciones emocionales de su personaje.

Por su parte, Park Min-young definió a Han Seol Ah como “una mujer encerrada en un bloque de hielo”, alguien que se aísla tras no poder explicar las tragedias que ocurren a su alrededor. La actriz de Cásate con mi esposo subrayó que este proyecto marca su primer acercamiento pleno al thriller y destacó el desafío de interpretar la dualidad entre la subastadora segura de sí misma y la mujer solitaria y sombría que aparece cuando está a solas.

Finalmente, Kim Jung-hyun, actor de Crash Landing on You y Mr. Queen, dijo que se sintió atraído a esta nueva serie por la naturaleza misteriosa de su personaje. Según adelantó, Baek Joon Beom es alguien cuyo comportamiento cambia radicalmente según la situación, lo que refuerza la atmósfera de ambigüedad que atraviesa toda la serie.

¿Dónde ver Siren’s Kiss en streaming?

Beso de sirena se estrenará el 2 de marzo de 2026. En Corea del Sur se emitirá por tvN, mientras que en Latinoamérica y otros territorios internacionales estará disponible en Amazon Prime Video, plataforma que alojará los episodios para el público global. Los capítulos nuevos se liberarán cada lunes y martes.

Temas Relacionados

Beso de sirenaSiren's KissPark Min-youngWi Ha-joonKim Jung-hyunKdramasK-dramasEntretenimientoQué puedo ver

Últimas Noticias

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

La decisión de Maddox no pasó desapercibida para el entorno de Pitt, que reaccionó con dureza y volvió a poner el foco en la tensa relación entre los exesposos

Amigo de Brad Pitt acusa

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

La actriz y directora se manifestó en la antesala de la ceremonia donde compite con Belén como mejor película iberoamericana

El mensaje de Dolores Fonzi

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

La más reciente entrega de la franquicia superó las marcas previas en su primer fin de semana, con ingresos que reflejan el renovado interés del público por el género del terror

La película “Scream 7″ debuta

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1

Con raíces mexicanas y francesas, deslumbra con su perfil cultural y su contenido en tres idiomas

Quién es la mexicana con

Así fue el reencuentro más emotivo de Sylvester Stallone tras el éxito de Rocky

Antes de alcanzar la fama, el actor enfrentó la pobreza y debió separarse de su perro Butkus. Volver a verlo tras vender el guion marcó un capítulo profundamente emotivo en su vida y en la historia del cine

Así fue el reencuentro más
DEPORTES
Con el ingreso de Paredes,

Con el ingreso de Paredes, Boca Juniors empata contra Gimnasia de Mendoza en la Bombonera por el Torneo Apertura

El golazo de Julián Álvarez en el último minuto que le dio la victoria al Atlético Madrid y desató un eufórico festejo del Cholo Simeone

El gesto de Edinson Cavani en el palco de La Bombonera durante Boca Juniors-Gimnasia de Mendoza que llamó la atención

Facundo Díaz Acosta jugará la final del AAT Challenger Tigre II

37 golpes seguidos y una particular intervención de la jueza: el brutal nocaut de la argentina que sorprendió a la UFC

TELESHOW
El encuentro entre Charly García

El encuentro entre Charly García y el exguitarrista de The Police Andy Summers: “Somos dos leyendas”

El exitoso debut de Paulo Londra en el festival de Viña del Mar: fue ovacionado y reconocido con gaviota de oro y plata

La China Suárez mostró el backstage de su campaña de lencería y revolucionó las redes

Andrea del Boca recibió la crítica de su hija Anna por su juego en Gran Hermano Generación Dorada: “La pifió ahí”

Wanda Nara se reencontró con Paris Hilton en una exclusiva boutique de Italia

INFOBAE AMÉRICA

Murió Ali Khamenei, el ideólogo

Murió Ali Khamenei, el ideólogo de brutales asesinatos y atentados que comandó el poder real de Irán por más de tres décadas

Murió Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Israel confirmó que abatió al ministro de Defensa del régimen iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria

La administración Trump: un gobierno de tomadores de riesgos

La cancillería de Honduras expresa preocupación por ataques y tensiones en Medio Oriente