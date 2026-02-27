Salieron a la luz los detalles de la ruptura entre Cardi B y Stefon Diggs, el escándalo que estalló tras el Super Bowl

La separación entre Cardi B y Stefon Diggs generó gran repercusión en redes sociales y medios internacionales

La ruptura entre Cardi B y Stefon Diggs pocos días antes del Super Bowl en California ha generado gran repercusión en los ámbitos de la música y el deporte, según informó Page Six.

Fuentes cercanas señalaron que la separación se debió a reiteradas infidelidades atribuidas a Stefon Diggs, lo que llevó a la artista a enfocarse en su carrera musical y en su gira internacional.

La separación ha sido especialmente comentada en redes sociales tras el Super Bowl. Diversos usuarios ironizaron sobre la situación, difundiendo memes en los que señalaron: “Stefon Diggs realmente perdió el Lombardi y a Cardi B en la misma noche. Esa es una fumble legendaria”, según recogió The Times of India.

La ausencia de la artista en la segunda mitad del partido fue interpretada como un gesto definitivo, mientras que la decisión de ambos de dejar de seguirse en Instagram fue vista como una confirmación pública del quiebre.

Amigos de Cardi B destacaron su renovada independencia tras la separación con el jugador de fútbol americano

Motivos detrás de la ruptura entre Cardi B y Stefon Diggs

Personas del círculo de la rapera ganadora del Grammy confirmaron a Page Six que su relación con el jugador de los New England Patriots estuvo marcada por continuos altibajos. Una fuente destacó: “La traicionó en muchas ocasiones. Sus amigas intentaron mostrarle que él no era el indicado y que merecía algo mejor”.

Ahora, Cardi B se define como soltera y dispuesta a retomar su proyección pública. Según la misma fuente consultada por Page Six, la intérprete decidió que “no quiere estar preocupada por él durante su gira”.

Ruptura y señales tras el Super Bowl

Los rumores sobre el fin de la relación surgieron tras la derrota de los Patriots ante los Seattle Seahawks en el Super Bowl 2026, disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Tras participar en el espectáculo de medio tiempo junto a Bad Bunny, Cardi B abandonó el estadio sin permanecer para apoyar a Diggs durante la segunda mitad del partido.

Cardi B en la presentación de medio tiempo del Super Bowl junto a Karol G

Poco después, ambos dejaron de seguirse en Instagram, hecho que alimentó aún más las conjeturas sobre la ruptura. Page Six recopiló estos signos y los presentó como indicios clave de la separación.

El conflicto se intensificó por la presencia de Pree, quien fue vista en la zona familiar de Diggs durante el Super Bowl, portando una credencial oficial de acompañantes de jugadores.

La difusión de videos mostrando la cercanía entre Diggs y Pree, quien tuvo vínculos previos con Offset, exesposo de Cardi B, incrementó la tensión entre los protagonistas y alimentó nuevas especulaciones sobre el final de la relación, tal como detalló The Times of India.

Durante un concierto en Los Ángeles, en el marco de la gira Little Miss Drama, Cardi B confirmó públicamente la ruptura con un mensaje dirigido directamente a su expareja: “Déjame decirte algo, que ya no me lleve con el papá de mi hijo no significa que permitan hablar de él, ¡perra! ¡Esto va para ti, perra!”.

Stefon Diggs comparte la crianza de cinco hijos con diferentes mujeres, mientras Cardi B sigue en proceso de divorcio con Offset

Nuevos vínculos en el círculo de Stefon Diggs

Otra de las situaciones que generó interés fue el acercamiento entre Diggs y Pree, quien en el pasado estuvo relacionada con Offset, exesposo de Cardi B. De acuerdo con un video difundido por la NFL, Diggs saludó afectuosamente a Pree poco antes del inicio del Super Bowl, y la joven le expresó su cariño ante familiares y amigos.

Además, Pree fue vista en el campo de juego portando acreditaciones que le permitieron acceder al hotel del equipo de los Patriots, según constató Page Six.

Cambios personales y familiares en la vida de Cardi B

Cardi B y Diggs oficializaron su relación en junio de 2025. Su hijo en común nació en noviembre de ese año, aunque su nombre aún no ha sido revelado.

Cardi B mandó a preservar el cordón umbilical de su cuarto hijo con un baño de oro. (Créditos: Instagram/Cardi B. Captura de video)

Stefon Diggs comparte la crianza de cinco hijos con otras mujeres, cuatro de los cuales nacieron en 2025.

Por su parte, la rapera sigue en proceso de divorcio con Offset, con quien tiene tres hijos: Kulture (7 años), Wave (4 años) y Blossom (1 año).

Amistades de Cardi B manifestaron a Page Six que la cantante experimenta actualmente una renovada sensación de autonomía y tranquilidad en esta nueva etapa de su vida.