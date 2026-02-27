Entretenimiento

Denise Richards deberá pagar 5000 dólares mensuales a su exesposo Aaron Phypers como manutención conyugal

La actriz se mostró preocupada al escuchar la decisión de un tribunal de Los Ángeles que también la compromete a pagar 30.000 dólares adicionales a su exmarido

Guardar
Un juez fijó un pago
Un juez fijó un pago mensual de 5.000 dólares a favor de Phypers hasta nueva orden del tribunal (Composición fotográfica)

Una jueza de Los Ángeles ordenó que Denise Richards pague 5.000 dólares mensuales a su exesposo Aaron Phypers en concepto de manutención conyugal temporal, en medio del divorcio contencioso que ambos mantienen desde 2025. La decisión judicial también obliga a la actriz a cubrir 30.000 dólares adicionales para gastos legales y de peritaje contable, según documentos citados por el New York Post.

La orden fue emitida tras una audiencia celebrada el jueves 26 de febrero y establece que Richards deberá abonar 5.000 dólares el día 5 de cada mes, a partir de marzo, “hasta nueva orden del tribunal”.

Además, deberá pagar 25.000 dólares en honorarios de abogados de Phypers y 5.000 dólares para un contador forense, suma que se cancelará en tres cuotas de 10.000 dólares entre marzo y mayo, de acuerdo con la resolución a la cual tuvo acceso el portal Us Weekly.

El tribunal concedió la manutención temporal solicitada por Phypers, quien argumentó atravesar una situación de tensión financiera y carecer de ingresos estables tras la interrupción de sus actividades comerciales. En presentaciones judiciales previas, el exesposo sostuvo que necesitaba la ayuda económica para mantener el “estatus quo” durante el proceso de divorcio y que su caso penal pendiente por presunta violencia familiar no debía impedir el otorgamiento de la manutención, ya que “no ha habido una condena penal”.

Aaron Phypers, exesposo de Denise
Aaron Phypers, exesposo de Denise Richards, argumentó que no tenía ingresos estables (Redes sociales)

De acuerdo con New York Post, la jueza Nicole Bershon detalló incluso una asignación orientativa del uso de esos 5.000 dólares mensuales: 2.000 dólares para alquiler, 1.000 para un automóvil, 1.000 para comida y el resto para gastos misceláneos. La magistrada precisó que ninguna parte de los 30.000 dólares en honorarios legales deberá destinarse a la defensa penal de Phypers, quien fue denunciado en junio del año pasado por supuestas agresiones a Richards.

La reacción desconcertada de la actriz

Según el New York Post, Denise Richards se mostró sorprendida al escuchar la resolución y murmuró: “No puedo pagarlo”.

Luego, ante el tribunal, explicó que durante su matrimonio “estaba gastando todo lo que ganaba” y que incluso “apenas podía pagar el anticipo de mi abogado”.

El caso de manutención se
El caso de manutención se desarrolla en paralelo a la denuncia por violencia doméstica presentada por Richards en 2025. (Instagram/Aaron Phypers)

Consultada sobre sus activos, Richards afirmó que no tiene inversiones. Mencionó que tuvo fondos en cuentas IRA abiertas “cuando estaba en mis 20”, pero que antiguos administradores “no le dijeron dónde estaban”. Su abogado, Mark Gross, subrayó además que la actriz afronta gastos extraordinarios por tener una hija con necesidades especiales, un punto que el tribunal tomó en cuenta al debatir el calendario de pagos que finalmente fue aceptado por ella.

Otro de los ejes del litigio fue la plataforma OnlyFans de Richards. El abogado de Phypers, Michael Finley, había sugerido que su cliente debería “recibir la mitad de los fondos de la página de OnlyFans”, argumentando que “él tomó las fotos, es su propiedad intelectual”.

Por ahora, no hubo una orden específica que disponga la división de esas ganancias.

Tras la audiencia, Finley evitó profundizar sobre los ingresos y señaló: “No creo que queramos entrar en eso en este momento. Parece que la señora Richards está tratando de mantener ese tipo de información sobre sus ingresos más privada”.

Phypers también había reclamado parte
Phypers también había reclamado parte de las ganancias de la cuenta OnlyFans de Denise Richards (MJ Photos/Shutterstock)

Richards y Phypers se casaron en 2018 y él solicitó el divorcio en julio de 2025, alegando diferencias irreconciliables. Ambos presentaron pedidos cruzados de manutención. En paralelo, la actriz solicitó una orden de restricción y acusó a su ex de abuso doméstico, cargos que Phypers niega. Fue arrestado en octubre de 2025 y liberado bajo fianza; su defensa sostiene que es inocente y que las acusaciones son falsas.

El conflicto también se trasladó al plano público por campañas de GoFundMe impulsadas por familiares de Phypers. En el podcast MisSpelling, Richards criticó duramente la mención de su hija menor en una de esas recaudaciones: “Digan lo que quieran de mí… pero cuando cruzan una línea e involucran a mi hija menor para intentar conseguir dinero de extraños, es indignante. Eso está mal”, dijo. Y agregó: “Llevar esto a ese nivel… es impactante”.

Temas Relacionados

Denise RichardsAaron PhypersdivorcioactoresEntretenimiento

Últimas Noticias

Paris Jackson y Debbie Rowe: así fue la lenta reconciliación madre-hija tras la muerte de Michael Jackson

Las nuevas imágenes publicadas por Paris Jackson muestran la cercanía que hoy mantiene con su madre

Paris Jackson y Debbie Rowe:

“Destrozaron el libro”: el día que el hijo de J.R.R. Tolkien apuntó contra Peter Jackson por El señor de los anillos

Christopher Tolkien, custodio del legado familiar, había rechazado el fenómeno global de la saga en cines al afirmar que la adaptación sacrificó valores esenciales y transformó la mitología en un producto de consumo masivo

“Destrozaron el libro”: el día

La Llama que Llama estrena su miniserie en Flow y suma a Benjamín Vicuña entre sus sorpresas

El clásico de los títeres jujeños regresa reinventado en formato de microcapítulos, mezcla nostalgia y humor con un toque digital y cuenta esta vez con la participación de celebridades argentinas y locaciones norteñas

La Llama que Llama estrena

Un arma, una nota y una puerta cerrada con llave: revelan nuevos detalles de la muerte de la hija de Martin Short

Las autoridades confirmaron la causa oficial del fallecimiento de Katherine Hartley Short y se conocieron nuevos datos sobre sus últimas horas de vida

Un arma, una nota y

‘Bridgerton’ dedicó su temporada 4 a dos integrantes de su equipo que murieron antes del estreno

La producción cerró la cuarta entrega con un homenaje póstumo a dos miembros de su staff técnico

‘Bridgerton’ dedicó su temporada 4
DEPORTES
Francisco Cerúndolo arrasó en Chile

Francisco Cerúndolo arrasó en Chile y buscará una nueva final en el cierre de la gira sudamericana: la impactante marca que logró

Preocupación en Francia por el estado físico de Mbappé a meses del Mundial: del juega “en una pierna” al dolor que nunca experimentó

Ganó 10 títulos con Messi en Barcelona, sufrió depresión y su vida cambió al trabajar en una tienda deportiva: “Necesitaba salir de casa”

Las fotos de la exposición de arte que inauguró Delfina Pignatiello tras su alejamiento de la natación

San Lorenzo designó a un ex campeón de Libertadores como presidente del fútbol profesional: trabajará ad honorem

TELESHOW
Camionero rompe el molde del

Camionero rompe el molde del rock argentino: autogestión, under y un fenómeno de fans que manejan el merchandising

Valentina Cervantes llevó a sus hijos a conocer Mundo Pixar London: las fotos y el video de una divertida tarde en familia

El contraataque de las abogadas de Mauro Icardi: el escrito que responde a la decisión judicial a favor de Wanda Nara

Lizy Tagliani se emocionó al leer la carta que le envió una docente: "¡Qué hermoso es estudiar!"

Martín Demichelis partió rumbo a España: ¿su hija Lola lo acompañará en su nueva etapa?

INFOBAE AMÉRICA

El fútbol salvadoreño vive un

El fútbol salvadoreño vive un momento emocionante: FAS y Firpo, se enfrentarán este fin de semana

Tras décadas oculto en el Museo de Historia Natural de Chile, identifican una nueva especie de pulpo

Jim Carrey y las películas de Richard Linklater y Paul Thomas Anderson, protagonistas de los premios César

Estados Unidos y El Salvador firman acuerdo de salud con inversión superior a $31 millones

Ambiente laboral en Bogotá, “el más retador del país”: estos son los desafíos que enfrentan las organizaciones