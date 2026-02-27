Denise Richards deberá pagar 5000 dólares mensuales a su exesposo Aaron Phypers como manutención conyugal

Un juez fijó un pago mensual de 5.000 dólares a favor de Phypers hasta nueva orden del tribunal (Composición fotográfica)

Una jueza de Los Ángeles ordenó que Denise Richards pague 5.000 dólares mensuales a su exesposo Aaron Phypers en concepto de manutención conyugal temporal, en medio del divorcio contencioso que ambos mantienen desde 2025. La decisión judicial también obliga a la actriz a cubrir 30.000 dólares adicionales para gastos legales y de peritaje contable, según documentos citados por el New York Post.

La orden fue emitida tras una audiencia celebrada el jueves 26 de febrero y establece que Richards deberá abonar 5.000 dólares el día 5 de cada mes, a partir de marzo, “hasta nueva orden del tribunal”.

Además, deberá pagar 25.000 dólares en honorarios de abogados de Phypers y 5.000 dólares para un contador forense, suma que se cancelará en tres cuotas de 10.000 dólares entre marzo y mayo, de acuerdo con la resolución a la cual tuvo acceso el portal Us Weekly.

El tribunal concedió la manutención temporal solicitada por Phypers, quien argumentó atravesar una situación de tensión financiera y carecer de ingresos estables tras la interrupción de sus actividades comerciales. En presentaciones judiciales previas, el exesposo sostuvo que necesitaba la ayuda económica para mantener el “estatus quo” durante el proceso de divorcio y que su caso penal pendiente por presunta violencia familiar no debía impedir el otorgamiento de la manutención, ya que “no ha habido una condena penal”.

Aaron Phypers, exesposo de Denise Richards, argumentó que no tenía ingresos estables (Redes sociales)

De acuerdo con New York Post, la jueza Nicole Bershon detalló incluso una asignación orientativa del uso de esos 5.000 dólares mensuales: 2.000 dólares para alquiler, 1.000 para un automóvil, 1.000 para comida y el resto para gastos misceláneos. La magistrada precisó que ninguna parte de los 30.000 dólares en honorarios legales deberá destinarse a la defensa penal de Phypers, quien fue denunciado en junio del año pasado por supuestas agresiones a Richards.

La reacción desconcertada de la actriz

Según el New York Post, Denise Richards se mostró sorprendida al escuchar la resolución y murmuró: “No puedo pagarlo”.

Luego, ante el tribunal, explicó que durante su matrimonio “estaba gastando todo lo que ganaba” y que incluso “apenas podía pagar el anticipo de mi abogado”.

El caso de manutención se desarrolla en paralelo a la denuncia por violencia doméstica presentada por Richards en 2025. (Instagram/Aaron Phypers)

Consultada sobre sus activos, Richards afirmó que no tiene inversiones. Mencionó que tuvo fondos en cuentas IRA abiertas “cuando estaba en mis 20”, pero que antiguos administradores “no le dijeron dónde estaban”. Su abogado, Mark Gross, subrayó además que la actriz afronta gastos extraordinarios por tener una hija con necesidades especiales, un punto que el tribunal tomó en cuenta al debatir el calendario de pagos que finalmente fue aceptado por ella.

Otro de los ejes del litigio fue la plataforma OnlyFans de Richards. El abogado de Phypers, Michael Finley, había sugerido que su cliente debería “recibir la mitad de los fondos de la página de OnlyFans”, argumentando que “él tomó las fotos, es su propiedad intelectual”.

Por ahora, no hubo una orden específica que disponga la división de esas ganancias.

Tras la audiencia, Finley evitó profundizar sobre los ingresos y señaló: “No creo que queramos entrar en eso en este momento. Parece que la señora Richards está tratando de mantener ese tipo de información sobre sus ingresos más privada”.

Phypers también había reclamado parte de las ganancias de la cuenta OnlyFans de Denise Richards (MJ Photos/Shutterstock)

Richards y Phypers se casaron en 2018 y él solicitó el divorcio en julio de 2025, alegando diferencias irreconciliables. Ambos presentaron pedidos cruzados de manutención. En paralelo, la actriz solicitó una orden de restricción y acusó a su ex de abuso doméstico, cargos que Phypers niega. Fue arrestado en octubre de 2025 y liberado bajo fianza; su defensa sostiene que es inocente y que las acusaciones son falsas.

El conflicto también se trasladó al plano público por campañas de GoFundMe impulsadas por familiares de Phypers. En el podcast MisSpelling, Richards criticó duramente la mención de su hija menor en una de esas recaudaciones: “Digan lo que quieran de mí… pero cuando cruzan una línea e involucran a mi hija menor para intentar conseguir dinero de extraños, es indignante. Eso está mal”, dijo. Y agregó: “Llevar esto a ese nivel… es impactante”.