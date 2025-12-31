Denise Richards y Aaron Phypers podrían perder su casa en California por una deuda de 84 mil dólares

Denise Richards y Aaron Phypers perderán su casa en California si no pagan los meses de renta faltantes. (Instagram: aaronphypers)

Denise Richards y Aaron Phypers, la expareja de celebridades cuya relación ha estado marcada por conflictos legales y personales, han sido obligados a desalojar la residencia que compartían en Calabasas, California, tras una disputa con el propietario por renta impaga.

La decisión fue tomada por la Corte Superior de Los Ángeles, que otorgó la posesión de la vivienda a John Karan, quien arrendó la propiedad a la pareja en 2020.

El fallo se produjo el viernes 26 de diciembre, luego de que Karan presentara una demanda en noviembre alegando que la actriz de 54 años y su exesposo de 53 años no habían cumplido con sus pagos de renta desde febrero.

Según documentos judiciales, el propietario emitió un aviso de tres días para pagar o desocupar la propiedad el 29 de agosto, adjuntando un cuadro que detallaba siete meses de renta impaga, que asciende a 84 mil dólares.

Denise Richards y Aaron Phypers acumularon una deuda de 84 mil dólares en alquiler. (Instagram)

De acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, la pareja debía pagar 12 mil dólares al mes por la casa de seis dormitorios y cinco baños, que albergaba a la pareja y sus hijos: Eloise, hija de Richards y Phypers, y Sami y Lola Rose, hijas de la actriz con su exesposo Charlie Sheen.

Aunque la pareja no respondió en tiempo y forma a la demanda, la corte falló a favor de John Karan por defecto. Sin embargo, el propietario únicamente obtuvo la posesión de la propiedad.

La corte no ordenó a Denise Richards y Aaron Phypers pagar la suma de 84 mil dólares. Phoenix Thottam, abogado de Karan, calificó el fallo como un “procedimiento rutinario de desalojo” que “afirma el derecho legal de posesión del propietario”.

Denise Richards y Aaron Phypers serán desalojados por el propietario de la residencia. (Instagram: aaronphypers)

El hogar de Calabasas también ha sido un punto central en los intensos procedimientos de divorcio entre la pareja.

En agosto, Richards solicitó a la corte que ordenara a Phypers y a su familia abandonar la propiedad, argumentando que aunque ambos estaban nombrados en el contrato de arrendamiento, ella se había mudado hace dos años, creyendo que la familia del también actor residiría temporalmente en la casa.

En documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, Denise incluyó fotografías que, según ella, mostraban el estado de la residencia cuando fue a recoger sus pertenencias el 3 de agosto.

La actriz alegó que “Aaron, sus padres y su hermano han dañado severamente la propiedad y dejado la casa en un estado de desorden”. Posteriormente, el 13 de septiembre, un juez le otorgó acceso al inmueble para recuperar pertenencias personales, incluidas las mascotas.

Denise Richards pudo recuperar sus pertenecias que estaban en manos de Aaron Phypers (Instagram/Aaron Phypers)

Por su parte, Aaron Phypers debía permanecer a 100 yardas de distancia, en virtud de una orden de restricción temporal emitida en julio.

La relación entre Denise Richards y Aaron Phypers se ha caracterizado por acusaciones mutuas. Phypers presentó su solicitud de divorcio el 7 de julio, citando “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación.

Días después, la actriz lo acusó de violencia doméstica, afirmando que “abusó repetidamente” de ella durante su matrimonio. Phypers negó las acusaciones, calificándolas de “completamente falsas y profundamente dolorosas”.

Denise Richards adjuntó fotografías de los presuntos episodios de abuso doméstico por Aaron Phypers(Superior Court of California)

El 7 de noviembre, Richards obtuvo una orden de restricción de cinco años contra Aaron, que estará vigente hasta 2030.