Entretenimiento

Denise Richards y Aaron Phypers podrían perder su casa en California por una deuda de 84 mil dólares

La expareja enfrenta un fallo judicial tras no pagar la renta de su hogar en Calabasas

Guardar
Denise Richards y Aaron Phypers
Denise Richards y Aaron Phypers perderán su casa en California si no pagan los meses de renta faltantes. (Instagram: aaronphypers)

Denise Richards y Aaron Phypers, la expareja de celebridades cuya relación ha estado marcada por conflictos legales y personales, han sido obligados a desalojar la residencia que compartían en Calabasas, California, tras una disputa con el propietario por renta impaga.

La decisión fue tomada por la Corte Superior de Los Ángeles, que otorgó la posesión de la vivienda a John Karan, quien arrendó la propiedad a la pareja en 2020.

El fallo se produjo el viernes 26 de diciembre, luego de que Karan presentara una demanda en noviembre alegando que la actriz de 54 años y su exesposo de 53 años no habían cumplido con sus pagos de renta desde febrero.

Según documentos judiciales, el propietario emitió un aviso de tres días para pagar o desocupar la propiedad el 29 de agosto, adjuntando un cuadro que detallaba siete meses de renta impaga, que asciende a 84 mil dólares.

Denise Richards y Aaron Phypers
Denise Richards y Aaron Phypers acumularon una deuda de 84 mil dólares en alquiler. (Instagram)

De acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, la pareja debía pagar 12 mil dólares al mes por la casa de seis dormitorios y cinco baños, que albergaba a la pareja y sus hijos: Eloise, hija de Richards y Phypers, y Sami y Lola Rose, hijas de la actriz con su exesposo Charlie Sheen.

Aunque la pareja no respondió en tiempo y forma a la demanda, la corte falló a favor de John Karan por defecto. Sin embargo, el propietario únicamente obtuvo la posesión de la propiedad.

La corte no ordenó a Denise Richards y Aaron Phypers pagar la suma de 84 mil dólares. Phoenix Thottam, abogado de Karan, calificó el fallo como un “procedimiento rutinario de desalojo” que “afirma el derecho legal de posesión del propietario”.

Denise Richards y Aaron Phypers
Denise Richards y Aaron Phypers serán desalojados por el propietario de la residencia. (Instagram: aaronphypers)

El hogar de Calabasas también ha sido un punto central en los intensos procedimientos de divorcio entre la pareja.

En agosto, Richards solicitó a la corte que ordenara a Phypers y a su familia abandonar la propiedad, argumentando que aunque ambos estaban nombrados en el contrato de arrendamiento, ella se había mudado hace dos años, creyendo que la familia del también actor residiría temporalmente en la casa.

En documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, Denise incluyó fotografías que, según ella, mostraban el estado de la residencia cuando fue a recoger sus pertenencias el 3 de agosto.

La actriz alegó que “Aaron, sus padres y su hermano han dañado severamente la propiedad y dejado la casa en un estado de desorden”. Posteriormente, el 13 de septiembre, un juez le otorgó acceso al inmueble para recuperar pertenencias personales, incluidas las mascotas.

Denise Richards pudo recuperar sus
Denise Richards pudo recuperar sus pertenecias que estaban en manos de Aaron Phypers (Instagram/Aaron Phypers)

Por su parte, Aaron Phypers debía permanecer a 100 yardas de distancia, en virtud de una orden de restricción temporal emitida en julio.

La relación entre Denise Richards y Aaron Phypers se ha caracterizado por acusaciones mutuas. Phypers presentó su solicitud de divorcio el 7 de julio, citando “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación.

Días después, la actriz lo acusó de violencia doméstica, afirmando que “abusó repetidamente” de ella durante su matrimonio. Phypers negó las acusaciones, calificándolas de “completamente falsas y profundamente dolorosas”.

Denise Richards adjuntó fotografías de
Denise Richards adjuntó fotografías de los presuntos episodios de abuso doméstico por Aaron Phypers(Superior Court of California)

El 7 de noviembre, Richards obtuvo una orden de restricción de cinco años contra Aaron, que estará vigente hasta 2030.

Temas Relacionados

Denise RichardsAaron Phypersestrellas de Hollywooddivorcioentretenimiento

Últimas Noticias

Un nombre, una disputa legal y dos trayectorias enfrentadas: así Angelina Jolie y Omnaia Jolie Abdou definen la titularidad de ‘Atelier Jolie’

La resolución sobre quién podrá utilizar la denominación artística permanece abierta, mientras cada espacio desarrolla propuestas culturales independientes y la expectativa crece en el ámbito creativo estadounidense

Un nombre, una disputa legal

La estrella de “Beverly Hills 90210”, Ian Ziering, es acusado de agresión en nueva demanda civil por altercado vial

Jacob Hernandez, uno de los motociclistas arrestados, acusa al actor de agresión, asalto y daños emocionales tras el altercado

La estrella de “Beverly Hills

De la desconexión digital al Emmy: el recorrido de Erin Doherty hasta alcanzar el éxito con Adolescencia

La actriz británica superó su aversión a la tecnología y obtuvo el papel central en Adolescencia, una serie que conquistó a la crítica y al público en Netflix con más de 150 millones de visualizaciones, según The Guardian

De la desconexión digital al

“Marty Supreme”: Timothée Chalamet se negó a usar un doble en la escena en que es azotado con una paleta de ping pong

Kevin O’Leary contó cómo el actor insistió en filmar él mismo la escena en la que recibe el castigo

“Marty Supreme”: Timothée Chalamet se

La historia de la relación de Mel Gibson y Rosalind Ross

Mel Gibson y Rosalin Ross dieron fin a su relación de más de una década con un comunicado conjunto

La historia de la relación
DEPORTES
El comunicado de la AFA

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

TELESHOW
Las postales de Nico Occhiato

Las postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para terminar su año: “Se viene un 2026 aún mejor”

Sofía Gonet se fue de compras para “hacer terapia” luego de un año polémico: cuánto gastó

Nicole Neumann desafió a Fabián Cubero y confirmó que le hará otra fiesta de 15 a su hija Allegra

La intimidad del regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía, donde los esperaba la nieve

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

INFOBAE AMÉRICA

Un ataque ucraniano provocó un

Un ataque ucraniano provocó un apagón masivo en Moscú

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen

Zelensky abrió la puerta a un despliegue militar de Estados Unidos como eje de un eventual acuerdo de paz

Tras la advertencia de Donald Trump, Irán dijo que la respuesta ante cualquier ataque sería “dura y desalentadora”

De cortejo a rituales poco conocidos: nuevas evidencias fósiles lograron reconstruir la reproducción de los dinosaurios