‘Bridgerton’ dedicó su temporada 4 a dos integrantes de su equipo que murieron antes del estreno

El tributo coincidió con el final de la historia de amor entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek. (Netflix)

Los fans que ya terminaron de ver la temporada 4 de Bridgerton esta semana se encontraron con un gesto especial para dos integrantes de su equipo de producción que murieron recientemente.

Se trata de una tarjeta de dedicatoria insertada en el capítulo 8, justo antes de que comiencen los créditos. “En memoria de Nicholas Braimbridge y Tony Cooper”, se lee en pantalla. Ambas personas habían trabajado tanto en Bridgerton como en su precuela Queen Charlotte.

Según Independent UK, Braimbridge se desempeñó como artista en escenografía, un rol esencial en la creación de los elaborados escenarios y acabados visuales que distinguen a la serie.

Nicholas Braimbridge y Tony Cooper fueron recordados con una tarjeta de homenaje al cierre de la serie. (Captura de pantalla/Netflix)

Su colega y directora de arte Alison Gartshore lo recordó públicamente en mayo del año pasado a través de una campaña de recaudación en GoFundMe destinada a ayudar a sus dos hijas.

Allí lo describió como un artista “enormemente talentoso”, especialista en técnicas de marmoleado y vetas de madera, conocimientos que había desarrollado tras años de trabajo con diseñadores de interiores de alto nivel y, posteriormente, en la industria del cine y la televisión. Gartshore también destacó su carácter personal y lo recordó como un hombre “encantador, divertido y un verdadero caballero”.

El segundo nombre incluido en la dedicatoria es el de Tony Cooper, quien trabajó como conductor de vehículos para el elenco en Bridgerton y Queen Charlotte. De acuerdo con la misma fuente, Cooper tuvo una extensa trayectoria en grandes producciones británicas e internacionales. Fue unit driver en las tres últimas películas de Harry Potter, además de participar como conductor del elenco en títulos como Cinderella (2015), Darkest Hour, la serie The Crown y la película Black Widow de Marvel.

Aunque su trabajo rara vez aparece en pantalla, el rol de los conductores es clave para el funcionamiento diario de un rodaje, especialmente en producciones de gran escala que implican traslados constantes del elenco y el equipo técnico.

Tras su fallecimiento, colegas de Bridgerton impulsaron un GoFundMe para apoyar a las dos hijas de Nicholas Braimbridge. (Captura de pantalla/GoFundMe)

La dedicatoria llega tras el cierre de una temporada centrada en la historia de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha). Según el resumen oficial publicado por Tudum, la Parte 2 muestra a la pareja superando múltiples obstáculos —diferencias de clase, identidades ocultas, amenazas legales y la oposición de una madrastra manipuladora— antes de alcanzar su final feliz.

El homenaje a Braimbridge y Cooper no es un hecho aislado dentro de la saga. En 2022, la serie ya había dedicado episodios de su segunda temporada a miembros del equipo fallecidos durante la producción.

En esa ocasión, el primer episodio estuvo dedicado a Marc Pilcher, reconocido artista de maquillaje y peinado que ganó un Emmy por su trabajo en la primera temporada y que murió en octubre de 2021 a causa de complicaciones por COVID-19. El último episodio, en tanto, rindió homenaje a Carole Prentice, coordinadora COVID de la temporada 2, quien falleció inesperadamente tras complicaciones quirúrgicas.

El universo Bridgerton ya había honrado a personas fallecidas antes del tributo de la temporada 4 (Cr. Liam Daniel/Netflix © 2024)

Asimismo, Queen Charlotte: A Bridgerton Story también incluyó una dedicatoria especial en su primer episodio. El capítulo mencionó de forma especial a Jacqueline Avant, quien fue asesinada en diciembre de 2021 durante un asalto en su residencia de Beverly Hills. Avant era la suegra del entonces codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, y una figura muy interesada en la historia y representación de la reina Charlotte. Se ha reportado que su fascinación por el personaje fue determinante para que Sarandos se pusiera en contacto con Shonda Rhimes y diera impulso al desarrollo del spin-off.