Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en un filme que mezclará acción real y animación

El actor protagonizará y producirá Lincoln in the Bardo, una adaptación de la novela de George Saunders

Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln
Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en su siguiente película.

Tom Hanks interpretará por primera vez a un presidente de Estados Unidos en la pantalla grande. El dos veces ganador del Oscar dará vida a Abraham Lincoln en la película Lincoln in the Bardo, una producción híbrida de acción real y animación en stop-motion desarrollada por Starburns Industries.

La película está basada en la novela homónima del escritor George Saunders, que fue un éxito de ventas del New York Times y obtuvo el Premio Booker en 2017. El propio Saunders se encarga de adaptar su obra para el cine.

La dirección estará a cargo de Duke Johnson, conocido por su trabajo en la película animada Anomalisa.

Hanks, que a lo largo de su carrera ha interpretado a diversas figuras históricas, asumirá en esta ocasión el papel del decimosexto presidente de Estados Unidos, quien lideró el país durante la Guerra Civil y firmó la abolición de la esclavitud.

Tom Hanks asumirá el papel
Tom Hanks asumirá el papel de Abraham Lincoln en una nueva cinta histórica. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Según la información difundida por la producción, el actor encarnará una versión en acción real de Lincoln dentro de un relato que combinará secuencias con intérpretes y segmentos animados mediante la técnica de stop-motion.

Además de protagonizar el proyecto, Tom Hanks participará como productor a través de su compañía Playtone, junto a su socio Gary Goetzman. Por parte de Starburns Industries, la producción estará a cargo de Duke Johnson, Paul Young y Devon Young Rabinowitz. Steven Shareshian, Aaron Mitchell y el propio Saunders figuran como productores ejecutivos.

La filmación se llevará a cabo en Londres y la historia se centrará en uno de los episodios más personales en la vida de Abraham Lincoln: la muerte de su hijo de 11 años.

La cinta se centrará en
La cinta se centrará en la muerte del hijo de Abraham Lincoln Wikimedia/Dominio Público

La trama explorará la relación entre el presidente y el niño fallecido, situando el foco en el proceso de duelo. La narrativa se desarrollará a través de un conjunto coral de personajes, que incluirá tanto figuras históricas como personajes ficticios, y combinará presencias del mundo de los vivos y del más allá.

La novela original de Saunders está ambientada en un cementerio y propone una reconstrucción literaria de los días posteriores al fallecimiento del hijo de Lincoln, a partir de múltiples voces.

La adaptación cinematográfica mantendrá ese enfoque coral y empleará recursos visuales que integren animación y acción real para representar los distintos planos narrativos.

La película seguirá la historia
La película seguirá la historia de Abraham Lincoln como fue narrada en la novela escrita por George Saunders. (Wellcome Library, London. Wellcome Images)

En su trayectoria, Tom Hanks ha participado en numerosas producciones ambientadas en distintos períodos históricos y ha interpretado a figuras reales como el piloto Chesley “Sully” Sullenberger y el empresario Walt Disney.

La fecha de estreno de Lincoln in the Bardo no ha sido anunciada, puesto que aún se mantiene en preproducción.

Tom Hanks, estrellas de Hollywood, entretenimiento, Lincoln in the Bardo

