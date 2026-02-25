‘Scrubs’ vuelve después de 16 años: nostalgia, humor y nuevos personajes en el hospital Sacred Heart

La comedia que te dejó con ganas de más está de vuelta. Así luce el reboot de Scrubs que llega a la pantalla en 2026 (Créditos: Disney Plus)

Después de una década y media fuera de la pantalla, Scrubs regresa en una nueva temporada. La comedia médica creada por Bill Lawrence estrena nuevos episodios el 25 de febrero de 2026, con una historia que retoma a sus personajes clásicos en una etapa más madura de sus vidas y los pone en diálogo con una nueva generación de médicos internos en el hospital Sacred Heart.

Aunque formalmente sería la temporada 10 en la cronología de Scrubs, la producción decidió que estos nuevos capítulos se enlacen con la temporada 8, y deja de lado los eventos de la divisiva novena entrega emitida en 2010.

Un reencuentro con viejos conocidos

La nueva temporada vuelve a poner en el centro a tres figuras fundamentales de la serie original. Zach Braff retoma su papel como el médico John “J.D.” Dorian, Donald Faison regresa como el carismático cirujano Christopher Turk y Sarah Chalke vuelve a interpretar a la doctora Elliot Reid. Los tres participan como protagonistas regulares de esta nueva etapa.

El revival de Scrubs funciona como una continuación directa de la temporada 8 (Disney/Brian Bowen Smith)

Junto a ellos, también regresan dos personajes clave del hospital, aunque con presencia acotada debido a compromisos laborales de sus intérpretes. Judy Reyes aparece nuevamente como la enfermera Carla Espinosa en cuatro episodios, mientras que John C. McGinley vuelve como el irascible pero querido Dr. Perry Cox en tres capítulos, ambos en calidad de recurrentes. Reyes actualmente es figura regular de High Potential y McGinley integra el elenco de Rooster, otra producción de Lawrence.

Además, el revival incluye apariciones especiales de Neil Flynn, quien retoma su inolvidable rol como el conserje, y Christa Miller, nuevamente como Jordan Sullivan, pareja de Cox.

La historia se sitúa 16 años después de los hechos de la temporada 8 y muestra cómo el tiempo pasó también para los médicos de Sacred Heart.

J.D. y Elliot, que al cierre de la serie esperaban a su primer hijo, ahora tienen dos hijos, mientras que Turk y Carla, que eran padres de dos niñas, hoy crían a cuatro. La adultez, la crianza y los cambios en la medicina atraviesan a los personajes, sin borrar el humor ni los vínculos que definieron a la serie.

La nueva temporada presenta a una generación de internos que aprende medicina bajo la mirada de los personajes clásicos.(Disney/Jeff Weddell)

Asimismo, la trama gira en torno al reencuentro de J.D. y Turk con el hospital y con una profesión que evolucionó. A la vez, la temporada introduce una nueva camada de internos que aprende y sufre bajo la mirada de la vieja guardia.

La nueva generación de Sacred Heart

Uno de los ejes centrales del revival es la incorporación de nuevos personajes, que funcionan como espejo y contraste de los protagonistas históricos. Estos son los internos y profesionales que se suman:

Vanessa Bayer como Sibby Wilson : exintegrante de Saturday Night Live , interpreta a la gerente de Recursos Humanos y bienestar del hospital. Su rol incluye vigilar las condiciones laborales de los internos y lidiar con figuras problemáticas como “The Todd”.

Joel Kim Booster como Dr. Eric Park : médico de planta en Sacred Heart. El actor se declaró fan de la serie original.

Ava Bunn como Samantha “Sam” Tosh : interna obsesionada con las redes sociales, que documenta su formación médica en TikTok.

Jacob Dudman como Asher Green: interno británico aprensivo, con miedo a la sangre y los procedimientos.

Sibby Wilson y el Dr. Eric Park, nuevos personajes en Scrubs (Disney Plus)

David Gridley como Blake Lewis : interno de 35 años cuya edad es un tema narrativo central. Llega a la medicina más tarde que el resto y no tolera ser tratado como un novato.

Layla Mohammadi como Amara Hadi : interna quirúrgica extremadamente inteligente, pero con poca experiencia de vida fuera del estudio.

Amanda Morrow como Dashana Trainor: segura de sí misma y competitiva, fue descrita por Braff como “la Turk de esta generación”.

Sam Tosh y Asher Green, dos nuevos internos en Scrubs (Disney Plus)

El revival de Scrubs cuenta con nueve episodios y se estrena el 25 de febrero de 2026 por ABC en Estados Unidos. En América Latina, la serie estará disponible a través de Disney Plus