‘El arte de Sarah’: la estafa de la vida real que pudo inspirar el K-drama de Netflix

"El arte de Sarah" podría haber inspirado su trama en un fraude real sucedio en Corea del Sur. (Captura de video)

El arte de Sarah, protagonizada por Shin Hae-sun y Lee Jun-hyuk, ha captado la atención de los aficionados a los K-dramas desde su estreno.

La serie es un thriller de misterio de ocho episodios disponible en la plataforma Netflix, en el que sigue a Sarah Kim, una mujer que construye una vida lujosa que, en realidad, no existe.

En paralelo, un detective investiga la muerte de Sarah y trata de descubrir los secretos detrás de su identidad.

Además de su trama de misterio, El arte de Sarah ha despertado interés por la posible inspiración en un fraude real que ocurrió en Corea del Sur en 2005 y 2006 relacionado con la marca de relojes de lujo Vincent & Co.

Algubnos fans han vinculado la trama de "El arte de Sarah" con fraude real que sucedió en Corea del Sur en 2005. (Captura de video)

Según lo que informó el medio Korea JoongAng Daily, un residente estadounidense de 43 años, Lee Dong-jin, también conocido como Phillip Lee, vendió relojes de lujo falsamente presentados como suizos a celebridades y clientes adinerados en eventos ostentosos.

La investigación policial indicó que los relojes se fabricaban en Siheung, provincia de Gyeonggi, con componentes importados de China y ensamblados parcialmente en Corea.

Posteriormente, solo se realizaba un pequeño proceso en Suiza que permitía etiquetarlos como “Hecho en Suiza”.

Lee abrió una oficina y una tienda en Seúl en mayo de 2005 bajo la marca Vincent & Co., introduciendo sus relojes a clientes de alto poder adquisitivo a través de fiestas lujosas y salones de belleza frecuentados por su público objetivo.

Al igual que en "El arte de Sarah", Phillip Lee utilizaba el lujo como una forma de estafar a sus víctimas. (Captura de video)

Cada reloj tenía un costo de fabricación de entre aproximadamente 60 y 2,250 dólares, pero se vendía a precios que oscilaban entre 4,350 y 73,125 dólares. Se calcula que Lee obtuvo aproximadamente 525,000 dólares en ganancias solo con la venta de alrededor de 300 relojes.

Además, habría recibido cerca de 117,500 dólares de cuatro personas a las que prometió derechos de franquicia. Algunos relojes se fabricaron como obsequios y no para la venta, según declaraciones del propio Lee al JoongAng Daily.

Entre las estrategias de marketing, Phillip Lee promovió los relojes como exclusivos, asegurando que solo el 1% de la población mundial los poseía y que habían sido adquiridos por figuras como la reina Isabel II, la princesa Diana y la princesa Grace de Mónaco.

Los clientes eran colocados en listas de espera bajo el argumento de que los relojes se producían a mano y no podían fabricarse en grandes cantidades.

Los relojes que Phillip Lee vendía, supuestamente eran hechos a mano. (Foto: Shutterstock)

Cuando surgieron cuestionamientos sobre la autenticidad de los relojes, Hwang Sok-ki, CEO de Juno Hair y comprador de una franquicia por aproximadamente 750,000 dólares, solicitó la devolución del dinero y demandó al sospechoso.

Para quienes solicitaban certificados de importación, los relojes eran enviados temporalmente a Suiza y luego reimportados, acompañados de certificados falsos de autenticidad y calidad.

En El arte de Sarah, la narrativa de una vida lujosa y aparentemente perfecta que oculta secretos y engaños refleja de manera general los elementos del caso de Vincent & Co., aunque no se ha confirmado oficialmente que la serie sea una adaptación directa de los hechos reales.

La historia combina lujo, engaño y crimen con una investigación policial, integrando el misterio del personaje de Sarah Kim con el trabajo del detective interpretado por Lee Jun-hyuk.

La difusión de la serie en redes sociales ha generado debates sobre la relación entre la trama ficticia y el fraude real.

"El arte de Sarah" se ha posicionado en los primeros lugares de las loistas de Netflix. (Captura de video)

Clips de lujo, investigación y confrontaciones se han compartido ampliamente, aumentando el interés por la producción y posicionándola como un título relevante dentro del catálogo de K-dramas de 2026.

Con ocho episodios, El arte de Sarah combina thriller, misterio y crítica social al mostrar cómo la construcción de una vida ficticia puede ser admirada mientras oculta engaños.