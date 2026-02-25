Barry Keoghan promete sacudir Peaky Blinders como el hijo perdido de Tommy Shelby

Barry Keoghan interpreta a Duke Shelby, hijo de Tommy Shelby, en la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, marcando un nuevo rumbo en la franquicia (Netflix)

Barry Keoghan asume el papel de hijo de Tommy Shelby en la próxima película de la saga, Peaky Blinders: El hombre inmortal.

Su llegada al elenco, junto con la transformación de los personajes, señala un punto de quiebre central en la franquicia. Keoghan destaca por su parecido con Cillian Murphy, y él mismo bromeó a la revista británica Radio Times: “Me parezco más a Cillian Murphy que el propio Cillian Murphy”.

Desde el anuncio oficial, las comparaciones físicas surgieron entre los seguidores de la franquicia, reforzadas por la percepción del propio intérprete. En tono de humor, Keoghan añadió: “¿Quién tiene los ojos más azules?”, lo que acercó aún más al reparto con los fans de la serie.

El papel de Barry Keoghan en Peaky Blinders

La llegada de Barry Keoghan al elenco de Peaky Blinders generó comparaciones con Cillian Murphy, destacando su gran parecido físico entre los fans (BBC/Netflix)

El origen de la participación de Keoghan

Keoghan llegó a Peaky Blinders tras recibir una invitación directa de Cillian Murphy, quien le propuso formalmente sumarse al elenco mediante una llamada telefónica en el Día del Padre, una propuesta que el actor aceptó de inmediato. De acuerdo con Radio Times, Keoghan manifestó: “Siempre quise ser parte de esta historia, y siento que este era el momento perfecto”.

Consideró el papel una oportunidad clave, tanto para el desarrollo de su carrera como por la trama de la película. Diversos analistas destacados de la industria cinematográfica señalan que la participación de Keoghan puede dar pie a un giro relevante en la narrativa de la franquicia.

El personaje de Duke Shelby

En El hombre inmortal, Duke Shelby avanza de un papel secundario a liderar la banda, tomando un lugar central en la historia. El personaje había sido interpretado previamente por Conrad Khan en la sexta temporada; el cambio de actor responde a la intención de la producción de ofrecer un nuevo enfoque al personaje para esta versión cinematográfica, según comunicó el equipo creativo.

Cillian Murphy invitó personalmente a Barry Keoghan a sumarse a Peaky Blinders en el Día del Padre, consolidando su participación en la esperada película (Netflix)

Keoghan explicó a Radio Times la complejidad de Duke, quien definió como “atormentado y metido en problemas”.

Explicó que la relación paterna de Duke está ligada a sus propias vivencias, focalizando la motivación del personaje en la búsqueda de apoyo: “Ese llanto por su padre, esa necesidad de una figura que lo sustente, es algo muy personal”. Los creadores consideran que esta interpretación puede redefinir el arco de Duke para futuras entregas de la serie.

El reparto internacional y conexiones

La película suma figuras de trayectoria internacional, entre ellas Rebecca Ferguson, Tim Roth y Jay Lycurgo. Lycurgo expresó a Radio Times su impresión al ver por primera vez a Murphy como Shelby: “Cuando vi a Cillian con el traje por primera vez, lo entendí todo. Comprendí por qué es tan icónico”.

El personaje de Duke Shelby, ahora interpretado por Barry Keoghan, evoluciona de rol secundario a líder central en Peaky Blinders: El hombre inmortal (Netflix)

Keoghan y Murphy ya habían compartido pantalla en la película Dunkirk, lo que aporta un fondo previo a su vínculo actoral en esta nueva historia.

El traspaso en el rol de Duke Shelby de Conrad Khan a Keoghan responde a la búsqueda de una narrativa distinta en cine respecto a la serie.

Además, con un elenco internacional, la producción busca acercar la franquicia a territorios fuera del Reino Unido, proyectando una mirada más amplia sobre el universo Shelby.

Estreno global y reacciones

El estreno mundial de Peaky Blinders: El hombre inmortal se realizará en cines del Reino Unido y en Netflix en marzo, buscando captar una audiencia internacional (Netflix)

El estreno de Peaky Blinders: El hombre inmortal está previsto para marzo, tanto en cines del Reino Unido como en Netflix.

Esta estrategia permite a la saga llegar a audiencias fuera del país de origen y atraer nuevos públicos.

Radio Times subraya cómo la suma de actores reconocidos junto a nuevos nombres aporta interés a la película, resaltando la frase de Keoghan sobre su motivación para sumarse al universo Shelby.