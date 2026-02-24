La historia detrás del supuesto auto maldito de James Dean en el que murió a los 24 años tras un accidente

La historia del Porsche de James Dean está rodeado de muertes. (Grosby)

La supuesta maldición del Porsche 550 Spyder apodado “Lucky Bastard” de James Dean ha sido explorada en un nuevo programa del History Channel.

El actor, ícono de Hollywood, falleció a los 24 años cuando su vehículo colisionó a alta velocidad contra un Ford coupe cerca de Cholame, California, el 30 de septiembre de 1955. Dean fue declarado muerto a su llegada al Paso Robles Hospital.

Tras el accidente, algunos creen que nació una maldición debido a una serie de incidentes misteriosos relacionados con las partes del automóvil, luego de que este se vendiera en subasta por 2,500 dólares.

Estos eventos se revisan en el primer episodio de History’s Greatest Picks with Mike Wolfe, en el que varios colaboradores cuestionan el patrón de sucesos desafortunados asociados con el vehículo.

"History’s Greatest Picks with Mike Wolfe" repasa la supuesta maldición del auto de James Dean. (Grosby)

Las sospechas sobre la maldición comenzaron después de que el Dr. William Eschrich instalara el motor del Porsche en su Lotus IX de carreras. El historiador de transporte Kirk Brown señaló que era habitual intercambiar piezas en los Porsche antiguos.

“Un motor sirve para muchos, muchos vehículos diferentes, así que no pasa mucho tiempo antes de que las piezas se separen y se coloquen en otros autos”.

Sin embargo, poco después de la instalación, Eschrich sufrió un accidente en las carreras deportivas de Pomona en 1956, del que logró sobrevivir, aunque con heridas graves.

Otro piloto, Troy McHenry, no tuvo la misma suerte y murió cuando su auto chocó contra un árbol durante la misma competencia.

Las piezas del auto de James Dean estuvieron involucradas en otros accidentes. (The Grosby Group)

Se cree que McHenry había tomado prestadas piezas de transmisión y suspensión del Lotus de Eschrich, las cuales, según se dice, provenían del Porsche de Dean. El historiador de marcas Jason Liebig recordó los hechos.

“Uno de los compradores coloca un motor en un Lotus IX y, un año después, está en una carrera conduciendo ese auto con ese motor y tiene un terrible accidente. Sobrevive, pero su amigo no tiene la misma suerte. Su auto había sido equipado con el transaxle y choca contra un fardo de heno, y él no sobrevive al accidente”, explicó.

Martin K.A. Morgan, autor e historiador, explicó que el transaxle del “Lucky Bastard” sobrevivió intacto al accidente y fue recuperado nuevamente.

Además del transaxle, se rumorea que dos de los neumáticos del vehículo se instalaron en un auto en Nueva York, que también sufrió un accidente cuando los neumáticos estallaron y el vehículo se salió de la carretera. Morgan añadió que otro percance ocurrió durante una exhibición de autos, aunque sin detallar el incidente.

Más de un accidente estuvo relacionado al auto. (The Grosby Group)

Las piezas restantes del automóvil fueron vendidas en subastas, y se registró una serie de accidentes y muertes relacionadas con ellas.

El anticuario internacional Billy Leroy comentó sobre uno de los episodios: “El cuerpo del Spyder de James Dean se expone en Sacramento. Y, según la historia, cuando se coloca sobre el soporte de exhibición, se vuelca y aplasta a un trabajador”.

El transaxle se almacenó durante décadas hasta que fue vendido en 2021 por 387,000 dólares, una cifra muy superior al promedio de la industria, que Wolfe explicó era de apenas unos pocos miles de dólares.

La existencia de la maldición sigue siendo motivo de debate. “¿Existe realmente la maldición?”, se preguntó Leroy. “Realmente no importa porque la gente está dispuesta a creerlo”.

La maldición del Porsche 550 Spyder de James Dean sigue siendo objeto de debate a más de 60 años. (Captura de video)

El programa de History Channel analiza estos eventos desde distintas perspectivas, incluyendo historiadores, coleccionistas y testigos, sin emitir conclusiones definitivas sobre la veracidad de la maldición.

A más de seis décadas del accidente que terminó con la vida de James Dean, el Porsche sigue captando la atención de coleccionistas y aficionados al automovilismo, y su historia continúa siendo objeto de documentales, artículos y debates sobre la línea entre accidente y superstición.