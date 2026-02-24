La maratón sexual de Bonnie Blue con 400 hombres despierta polémica internacional: “Todo giraba en torno a su deseo de quedar embarazada”

El evento sexual de Bonnie Blue reunió a cerca de 500 participantes y superó su récord previo de 65 hombres (Instagram/Bonnie Blue)

El evento que organizó Bonnie Blue en torno a su misión de reproducción captó la atención mediática internacional y dejó fuera de escena detalles inéditos sobre la logística, los riesgos y las emociones de quienes participaron.

Entre los presentes, un joven de 20 años llamado Jak White, compartió los pormenores de la experiencia y reveló aspectos desconocidos sobre lo que ocurrió aquella jornada.

Según White, la convocatoria superó sus expectativas: “Creo que probablemente había unas 400 o 500 personas, y el ambiente era muy distinto, todos estaban emocionados y listos para empezar, si se puede decir así”.

El joven, que ya había asistido a un evento previo, notó una diferencia fundamental: “Esta vez fue diferente, porque todo giraba en torno al reloj biológico de Bonnie Blue y su deseo de quedar embarazada”.

Uno de los procedimientos inéditos fue la exigencia de formularios de consentimiento y toma de muestras de ADN, aspecto que White consideró novedoso respecto a ediciones anteriores.

El uso de pasamontañas azules resguardó el anonimato de los participantes, generando una atmósfera de misterio en el evento viral (Redes sociales)

“Eso fue diferente a la última vez que participé”, reconoció, y explicó que el control era estricto: desde la firma de consentimientos hasta el hisopado bucal para identificar a cada participante.

White relató que la jornada duró dos o tres horas para él, aunque la percepción del tiempo fue difusa: “Pasó tan rápido que ni siquiera era consciente del tiempo”.

Sobre el acceso a Blue, detalló: “La mayoría tenía cuatro o cinco minutos, más o menos, aunque no lo recuerdo exactamente”.

Además, mencionó que las reglas “no eran tan estrictas” como en ocasiones anteriores.

La atmósfera del evento, marcada por el uso de pasamontañas azules para mantener el anonimato, fue descrita por White como “bastante interesante”: “Todos llevábamos máscaras, incluido yo, porque eso le daba ese aire de misterio”.

La influencer Bonnie Blue reprogramó la fecha del maratón sexual para que coincidiera con su ovulación y aumentar chances de embarazo (YouTube/Bonnie Blue)

En materia de seguridad, White afirmó que la organización exigía pruebas de enfermedades de transmisión sexual: “Mostrábamos los resultados al equipo que estaba ahí. Así que, en ese sentido, fue seguro”.

Indicó que, durante el evento, “nadie que yo viera usó condón”.

Como regla principal, la consigna era clara: “Solo había que tratarla con respeto. Esa era una de las claves del día”, remarcó White.

Al finalizar la jornada, White admitió que no mantuvo contacto posterior ni con Blue ni con otros participantes: “Muchos estaban enmascarados, así que realmente no sabes quién es quién… Será interesante ver qué pasa”.

Al mirar atrás, White calificó la experiencia como “una de las más divertidas”: “Si pudiera, por supuesto que lo haría de nuevo. Son de los eventos más divertidos que hay. Literalmente vas y tienes sexo con mucha gente. La gente se sorprende cuando oye eso, pero la verdad es que todos tienen sexo cada día”.

El 22 de febrero, Bonnie Blue sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada, apenas semanas después del maratón sexual con 400 hombres.

Las pruebas de enfermedades de transmisión sexual fueron obligatorias como medida de seguridad durante el evento de Bonnie Blue (TikTok/@bonnie_bluexxo)

Frente a la cámara, confesó: “Estoy definitivamente embarazada… realmente embarazada”.

La noticia provocó discusiones sobre los límites de la exposición mediática y los riesgos sanitarios.

Blue explicó que síntomas como náuseas intensas y migrañas la llevaron a hacerse la prueba: “He estado vomitando, tengo dolor de cabeza, y cuando digo dolor de cabeza, me refiero a una migraña intensa”.

Durante la ecografía, Blue exteriorizó su sorpresa: “¿Eso es un bebé? Es realmente increíble”.

El diagnóstico médico confirmó lo que ella ya sospechaba. Sin un plan definido para el futuro inmediato, la creadora declaró: “Voy a tener que preguntarle a ChatGPT qué hacer ahora, porque en realidad no estoy segura. No lo sé… Eso será un problema para otro día”.

Los asistentes al encuentro debieron firmar formularios de consentimiento y ceder muestras de ADN para garantizar control e identificación (Instagram/@bonnie_blue_xox)

Para prevenir posibles complicaciones legales y médicas, Blue recabó muestras de ADN y datos de contacto de todos los participantes: “Era importante para mí recordar algo más que el tamaño de sus penes esta vez, así que obtuve muestras de ADN y sus datos de contacto”.

La influencer precisó que el evento se reprogramó para coincidir con su ovulación: “Este evento del sábado se está posponiendo para el 7 de febrero, no se cancela, pero el momento debe ser perfecto para que esto funcione. Quiero darles la oportunidad de que se conviertan en papás”.

La magnitud del desafío superó el récord anterior, que databa de 2004 y era de 65 hombres.

Algunos asistentes comentaron que esperaron hasta siete horas en fila.

Blue ironizó sobre las exigencias físicas: “Me preocupaba ahogarme con la cantidad de fluidos que tenía planeado consumir, y que de hecho consumí al final del día”.

A pesar del control sanitario, la ausencia del uso de preservativos en el maratón sexual generó preocupación entre expertos y organizaciones (Instagram/Bonnie Blue)

Incluso bromeó sobre su estado físico tras el evento: “Nunca me sentí tan hidratada y lo atribuyo a la cantidad de fluidos que quedaron dentro de mí”.

Antes de este episodio, Blue había expresado su temor a no poder concebir: “Intenté quedar embarazada durante años con mi expareja y realmente me costó mucho; tendría que recurrir a la fecundación in vitro”.

El embarazo, finalmente, llegó de forma natural y contra todo pronóstico.

Además de la controversia actual, Bonnie Blue ya había protagonizado otros escándalos, como su detención y deportación en Bali por producir contenido con una visa turística.

“Me interrogaron durante las primeras 30 horas”, recordó. “No me dejaron dormir mucho, no me dieron comida, muy poca agua, baños sin papel higiénico. La higiene no existía ahí”.

Cabe destacar que el experimento sexual recibió críticas de organizaciones sanitarias debido al riesgo de transmisión de infecciones.