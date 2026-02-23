MrBeast y una confesión inesperada sobre un problema visual que despertó el apoyo de miles en redes

MrBeast revela que es casi ciego del ojo derecho y genera debate sobre desafíos invisibles en redes sociales (EFE)

El creador digital Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, sorprendió a millones de seguidores al revelar en redes sociales que es casi ciego de su ojo derecho. La confesión, motivada por un comentario crítico sobre su expresión facial, abrió un intenso debate acerca de la empatía y el respeto hacia quienes enfrentan condiciones no visibles.

La crítica que encendió la conversación

Todo comenzó cuando un usuario, en una publicación que incluía una fotografía en primer plano, afirmó que los ojos de MrBeast “nunca sonríen”. Ante este comentario, el propio Donaldson explicó que debe entrecerrar el ojo derecho para ver mejor, ya que padece una condición visual sin solución disponible actualmente.

Según el portal especializado Dexerto, el youtuber precisó: “Soy casi ciego de mi ojo derecho; la razón por la que parecen diferentes es porque debo forzar la vista incluso usando lentes de contacto. No puedo hacer nada al respecto”.

El creador digital explicó que debe entrecerrar el ojo derecho por una condición visual sin solución actual, según Dexerto (REUTERS/Mohammed Benmansour)

El usuario responsable de la crítica ofreció posteriormente una disculpa pública, reconociendo su desconocimiento sobre la situación de Donaldson. “Si es un tema de visión, lo entiendo. Siento que tengas ese problema, debe ser difícil”, expresó en una respuesta recogida por Dexerto.

Reacción de la comunidad digital

La aclaración del creador de contenido desató una oleada de apoyo en las redes sociales. Numerosos seguidores defendieron a MrBeast y exigieron que se retirara el comentario ofensivo, señalando la importancia de no emitir juicios sobre la apariencia física de otras personas. Muchos usuarios recordaron que existen condiciones médicas o limitaciones que no son perceptibles a simple vista.

La confesión de Jimmy Donaldson motivó una ola de apoyo y reflexiones sobre empatía y respeto en la comunidad digital (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Algunos miembros de la comunidad consideraron la situación como un ejemplo de la urgencia de evitar valoraciones superficiales sobre las características personales, tanto de figuras públicas como privadas. Destacaron que muchas personas pueden convivir con desafíos que no resultan evidentes para quienes las observan desde afuera.

El perfil filantrópico de MrBeast y su impacto

La revelación de la discapacidad visual de MrBeast contrastó con su reconocida labor filantrópica. En 2023, el youtuber financió intervenciones quirúrgicas oftalmológicas para mil personas ciegas, reafirmando su compromiso social con causas vinculadas a la salud visual.

Este proyecto, ampliamente difundido en canales digitales y medios internacionales, reforzó la imagen de Donaldson como una figura influyente en acciones solidarias, incluso mientras enfrenta sus propias limitaciones.

La iniciativa solidaria de MrBeast, celebrada internacionalmente, restauró la visión de personas de distintas edades y nacionalidades

La iniciativa filantrópica de MrBeast consistió en cubrir los costos de operaciones que restauraron la visión a personas de distintas edades y nacionalidades, según reportó Dexerto. Este gesto fue celebrado por la comunidad internacional y puso en relieve el alcance que pueden tener los creadores de contenido en la promoción de campañas de alto impacto social.

Un llamado a la empatía y el respeto

El caso ha servido para subrayar la necesidad de actuar con empatía y respeto hacia quienes atraviesan dificultades físicas o médicas que no siempre resultan visibles.

La experiencia de MrBeast recordó a la audiencia que el aspecto exterior puede ocultar desafíos personales profundos, y que la comprensión debe prevalecer ante la tendencia a emitir juicios superficiales.

La experiencia de MrBeast impulsa un llamado colectivo a visibilizar los desafíos invisibles y promover la inclusión en entornos digitales (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP Archivo)

La conversación generada a partir de la confesión de MrBeast ha llevado a una reflexión colectiva sobre la importancia de visibilizar los desafíos invisibles y de construir entornos digitales más inclusivos.

Usuarios de distintas plataformas reiteraron que el respeto y la consideración por las experiencias ajenas son fundamentales en cualquier interacción, especialmente en comunidades tan numerosas y diversas como las que siguen a creadores globales.