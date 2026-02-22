Una canción de Metallica alcanza un récord histórico en plataformas digitales

Metallica: Enter Sandman

Metallica ha logrado un nuevo récord en el universo digital: "Enter Sandman" superó los 2 mil millones de reproducciones en plataformas de streaming, convirtiéndose en la primera canción de heavy metal en alcanzar esa cifra.

Este hito, confirmado por el portal de estadísticas musicales Kworb y reportado por la emisora colombiana Radioacktiva, refuerza el papel de la banda como referente global y señala un cambio en el consumo de música pesada entre audiencias de distintas edades.

Influencia inicial y legado de ‘Enter Sandman’

Lanzada en 1991, “Enter Sandman” fue el sencillo principal del álbum homónimo de Metallica, conocido popularmente como The Black Album. Su riff inconfundible y la producción de Bob Rock marcaron un giro hacia un sonido más accesible, lo que permitió a la banda llegar a un público más amplio fuera del circuito tradicional del heavy metal.

Desde su estreno, el tema recibió elogios de la crítica especializada y se convirtió en un clásico de los conciertos en vivo, manteniéndose en la lista de canciones más solicitadas por los seguidores de la banda.

El icónico tema de 1991, principal sencillo del ‘Black Album’, consolida a Metallica como referente global y marca un hito en la industria musical digital (Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS)

A diferencia de otros éxitos de Metallica, como "Nothing Else Matters", que acumula 500 millones de reproducciones menos, “Enter Sandman” ha mantenido su popularidad gracias a una constante presencia en medios, bandas sonoras de películas y videojuegos.

Según la revista estadounidense Rolling Stone, la canción es considerada una de las piezas esenciales del rock de los años 90 y ha sido versionada por artistas de géneros diversos.

Transformación del consumo musical y nuevos públicos

El récord alcanzado por “Enter Sandman” refleja también los cambios en la industria musical impulsados por el streaming. Plataformas como Spotify y Apple Music han democratizado el acceso a la música, permitiendo que clásicos como el de Metallica encuentren nuevas audiencias.

De acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), el streaming representa hoy más del 65% del consumo musical global, tendencia que ha favorecido el resurgimiento de canciones lanzadas décadas atrás.

La canción se posiciona como la primera del heavy metal en alcanzar esa cifra, demostrando el alcance intergeneracional de Metallica en el streaming (Foto AP/Kevin Wolf)

Especialistas en tendencias digitales, como el analista Mark Mulligan de MIDiA Research, atribuyen la permanencia de Metallica en los primeros puestos de popularidad a la capacidad del grupo para adaptarse y aprovechar las herramientas de promoción digital, incluyendo videos virales, colaboraciones y la participación en eventos internacionales transmitidos en línea.

La influencia de Metallica en la cultura popular

Más allá de su éxito en plataformas de reproducción, Metallica ha logrado una presencia constante en la cultura popular. En los últimos años, “Enter Sandman” fue incluida en la banda sonora de videojuegos icónicos como Guitar Hero y Rock Band, y su uso en eventos deportivos ha ampliado su exposición ante públicos que no necesariamente son seguidores del heavy metal.

Además, la canción resurgió en popularidad tras su aparición en la exitosa serie Stranger Things, lo que generó un nuevo pico de reproducciones y ventas digitales.

La popularidad renovada de Metallica fue impulsada por la aparición de la canción en la serie Stranger Things y videojuegos como Guitar Hero y Rock Band (Apple)

El grupo, formado en San Francisco en 1983, ha sabido reinventarse a lo largo de más de cuatro décadas. Integrado actualmente por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, Metallica ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo varios Grammy y su ingreso al Rock and Roll Hall of Fame en 2009.

Recepción crítica y análisis de la industria

El récord de “Enter Sandman” ha generado reacciones positivas en la industria. La revista británica Kerrang! destacó el logro como “un síntoma de la vigencia del heavy metal en la era digital”, mientras que productores y músicos contemporáneos ven en el fenómeno una oportunidad para que otros géneros alternativos ganen espacio en las listas globales.

Especialistas afirman que la adaptación digital y la promoción viral han permitido que Metallica mantenga su relevancia en la escena musical actual (AP)

Fanáticos de todo el mundo han celebrado la noticia en redes sociales, compartiendo interpretaciones, imágenes de conciertos y mensajes de admiración. Según datos de Radioacktiva, el impacto se ha sentido en mercados tan disímiles como América Latina, Europa y Asia, donde Metallica continúa encabezando festivales y llenando estadios.

Un fenómeno que trasciende generaciones

El récord de ‘Enter Sandman’ celebra la vigencia del heavy metal y el legado de Metallica, que sigue llenando estadios y encabezando festivales en todo el mundo (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

El caso de “Enter Sandman” ilustra cómo una canción puede perdurar, reinventarse y seguir sumando oyentes en contextos culturales cambiantes. El récord alcanzado no solo celebra el éxito de Metallica, sino también la capacidad del heavy metal para mantenerse relevante y conquistar a nuevas generaciones en pleno siglo XXI.