James Van Der Beek y Katie Holmes salieron en secreto, según amigos cercanos

Katie Holmes y James Van Der Beek tuvieron un romance secreto. (Grosby)

El vínculo entre Katie Holmes y James Van Der Beek se remonta a 1997, cuando ambos fueron elegidos para protagonizar Dawson’s Creek. La producción, que se emitió entre 1998 y 2003, los convirtió en figuras reconocidas del público juvenil al interpretar a Joey Potter y Dawson Leery.

Antes del estreno, los actores coincidieron en que la conexión fue inmediata. Holmes señaló en su momento que “simplemente sucedió” y que “tenemos mucho en común. La química estaba ahí”.

Por su parte, Van Der Beek declaró a E! News que “simplemente conectamos desde la lectura del guion” y que fue una suerte conocerse apenas dos días antes de iniciar el rodaje.

De acuerdo con fuentes citadas por Daily Mail, esa cercanía también se trasladó fuera de cámara durante los primeros años de la serie. Según un informante, “James y Katie salieron por un tiempo”.

Katie Holmes y James Van Der Beek mantuvieron u breve romance mientras protagonizaban "Dawson’s Creek". (Grosby)

“Intentaron mantener su relación en secreto, pero todos en el set lo sabían. Luego la noticia de que eran pareja empezó a filtrarse”. Otra fuente afirmó que Katie Holmes describió al actor ante amistades como su “amor adolescente”.

Según las fuentes, ambos optaron por mantener su vida personal fuera del foco mediático. “Katie era una joven tímida de 19 años y James apenas tenía poco más de 20. No querían hablar de sus vidas amorosas en público, así que decidieron guardar silencio”, indicó un informante.

Otra persona vinculada al entorno del programa describió que “el set era como la secundaria para el elenco. Todos tenían enamoramientos entre sí y todos en algún momento salían o tenían algún romance”.

“Katie y James tuvieron un breve vínculo”, dijo. Esa misma fuente añadió que ambos concluyeron que funcionaban mejor como amigos y que la situación no generó tensiones posteriores.

Con el tiempo, Katie Holmes y James Van Der Beek prefirieron ser solo amigos. (Captura de video)

La serie, ambientada en la vida de un grupo de jóvenes en transición hacia la adultez, alcanzó un promedio de seis millones de espectadores y se posicionó como uno de los programas más vistos entre adolescentes.

El éxito repentino implicó un cambio significativo para sus protagonistas. Katie, originaria de Toledo, Ohio, se trasladó a Wilmington, Carolina del Norte, tras finalizar la secundaria para participar en la producción.

Tras el final de la serie en 2003, sus trayectorias personales tomaron rumbos distintos. Katie Holmes contrajo matrimonio con Tom Cruise en noviembre de 2006 y se divorció casi seis años después.

Por su parte, James Van Der Beek se casó ese mismo año con Heather McComb y se divorció en 2010. Posteriormente contrajo matrimonio con la productora Kimberly Van Der Beek, con quien tuvo seis hijos.

James Van Der Beek se casó con Kimberly y tuvo seis hijos con ella. (Instagram/@vanderjames)

En 2024, James hizo público su diagnóstico de cáncer colorrectal. El 11 de febrero de este año falleció a los 48 años.

Tras su muerte, Holmes compartió un mensaje en Instagram en el que aseveró que llevará consigo todos los “recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor, aventuras de una juventud única”.

“Estoy muy agradecida de haber compartido una parte del camino de James. Es amado. Kimberly, los queremos y estaremos siempre aquí para ti y para tus hermosos hijos”, escribió.

Katie Holmes se despidió a James Van Der Beek con una carta hecha a mano. (Instagram/@katieholmes)

Meses antes del fallecimiento, el elenco de la serie participó en Nueva York en una lectura especial del episodio piloto con fines benéficos en apoyo a la organización F Cancer, tras el diagnóstico del actor.

Aunque se esperaba su asistencia presencial, Van Der Beek canceló por un virus estomacal y envió un mensaje en video. Su papel fue interpretado en el escenario por Lin-Manuel Miranda.