Acento, libertad creativa y transformación física: así fue la intensa preparación de Margot Robbie y Jacob Elordi para “Cumbres borrascosas”

Margot Robbie destaca la libertad creativa y el estilo único de Emerald Fennell en la nueva adaptación de Cumbres borrascosas (Warner Bros)

El estreno internacional de la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas generó un notable interés tanto en el público como en la crítica especializada.

La película, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, propone una interpretación contemporánea del clásico de Emily Brontë, con un reparto destacado y un sello visual inconfundible. Vogue acompañó al elenco en Londres días antes del debut mundial, previsto para el 13 de febrero.

El proceso de construcción de personajes

Jacob Elordi, en diálogo con Vogue, describió el proceso de construcción de su personaje, Heathcliff: “Creo que la alcancé después de trabajar en el acento del norte que tiene el personaje. Miré la cadencia y dónde poner las pausas”.

Jacob Elordi aborda el proceso de construcción física y emocional de Heathcliff, diferenciando claramente sus dos etapas dentro del film (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor también profundizó en la transformación física requerida para el rol: “Lo físico lo trabajé partiendo de ese guion en el que hay dos partes muy diferenciadas, cuando se conocen y cuando Heathcliff vuelve ya como un hombre rico. Al arranque, físicamente, parece encogido y hacia dentro; en la segunda parte está henchido y hacia afuera”.

Libertad creativa y visión de Emerald Fennell

Margot Robbie, encargada del papel de Catherine Earnshaw, subrayó el reto de encarnar un personaje complejo y la libertad creativa que Emerald Fennell imprimió en el proceso.

Robbie relató a Vogue: “La visión de Emerald nos permitía ser muy libres, jugar y descubrir en los términos de vestuario. Es una persona que siempre te anima a llegar más allá. Quiere la versión más excesiva para poder desde ahí trabajar en moderarla”.

El vestuario como elemento narrativo

Margot Robbie resalta la importancia de la experimentación visual y la colaboración en el detrás de escena de la película dirigida por Emerald Fennell (EFE/Warner Brothers)

El vestuario, concebido de forma deliberadamente anacrónica, abrió un debate entre seguidores de la novela. Robbie explicó: “Como ya habíamos trabajado juntas en Barbie, llegamos con una relación creativa construida. Es algo que amo profundamente”.

La colaboración con Jacqueline Durran, diseñadora de vestuario galardonada con dos premios Oscar, resultó clave para definir el enfoque visual. Robbie detalló: “Todos los corsés de Catherine cuando está en Cumbres borrascosas se abrochan por la parte delantera. Cuando llega a Thrushcross Grange, todos los corsés se abrochan por la espalda porque ya tiene a gente que trabaja para ella”.

Robbie agregó: “Son pequeños detalles que tienen todo en cuenta y reflejan exactamente cómo funcionaban las cosas en aquellos momentos, aunque en general no se respetó tanto en términos de vestuario el periodo histórico”.

El vestuario anacrónico de Cumbres borrascosas, diseñado por la galardonada Jacqueline Durran, se convierte en un elemento clave del enfoque narrativo

La actriz Hong Chau, quien interpreta al aya de Catherine, aportó su visión sobre la precisión en el vestuario en declaraciones a Vogue: “Mi primera escena trabajando en la película exactamente fue la del corsé. El día de la boda”.

Chau añadió que la directora y la diseñadora de vestuario le proporcionaron recursos para preparar la escena: “Emerald y Jacqueline me proveyeron de un maniquí en el que yo podía practicar. Consideraban que llegaría más confiada al rodaje y exactamente así fue. No todos los días una se puede dedicar a anudar corsés”.

Una relación creativa consolidada

La colaboración profesional entre Margot Robbie y Emerald Fennell incluye proyectos previos como Una joven prometedora, Saltburn y Barbie, lo que consolidó una relación creativa sólida antes de esta producción.

La atención al detalle en los corsés refleja diferencias sociales y transforma la autenticidad histórica en una parte fundamental del relato visual

Robbie expresó a Vogue: “Creo que es una cineasta que tiene un punto de vista único. Una de esos que ves una escena y sabes que es suya. Es increíble que haya conseguido asentar un estilo propio con tan solo tres largometrajes”.

Sobre la perspectiva artística de Fennell, Robbie amplió: “Nunca da por sentado la historia que tiene entre manos; la experiencia emocional del público en la sala es para ella lo más importante. Nunca antepone su vanidad o quedar por encima de la trama, eso hace que el visionado sea una experiencia muy disfrutable”.

La relación creativa consolidada entre Margot Robbie y Emerald Fennell, forjada en proyectos anteriores como Barbie y Saltburn, eleva la propuesta artística de esta adaptación

Trabajar junto a una directora con una voz y un estilo definidos resultó un estímulo para Robbie. Esta singularidad impacta tanto en la experiencia de producción como en el resultado de Cumbres borrascosas, proponiendo una nueva mirada sobre los clásicos del cine y la literatura.