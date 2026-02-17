James Van Der Beek y su esposa Kimberly renovaron sus votos matrimoniales días antes de su muerte

James Van Der Beek renovó sus votos con Kimberly dos días antes de morir. (Instagram)

James Van Der Beek renovó sus votos matrimoniales con su esposa, Kimberly, pocos días antes de su fallecimiento, ocurrido el 11 de febrero a los 48 años. La ceremonia se organizó con escasa anticipación y contó con la participación de familiares y amigos cercanos.

Según relató Kimberly a la revista PEOPLE, la decisión de renovar los votos se tomó dos días antes de la muerte del actor. La ceremonia, añadió, fue sencilla y se realizó en un ambiente íntimo.

“Nuestros amigos consiguieron nuevos anillos, llenaron nuestra habitación con flores y velas y renovamos nuestros votos desde la cama”, explicó.

Y añadió: “Asistieron sus familiares y algunos amigos cercanos. Un amigo, el instrumentista Poranguí, tocó la música más hermosa y cerró la ceremonia con ‘Somewhere Over the Rainbow’, mientras otros amigos observaban por Zoom".

James Van Der Beek y Kimberly renovaron sus votos en una íntima ceremonia desde su dormitorio. (créditos: Instagram/James Van Der Beek)

James Van Der Beek, conocido por su participación en la serie televisiva Dawson’s Creek, se había casado con Kimberly el 1 de agosto de 2010 en Tel Aviv, en Israel. La pareja se conoció en 2009 durante un viaje a ese país y, un año después, regresó para celebrar su boda.

En una publicación previa por su aniversario número 13, el actor recordó que Kimberly había soñado con un hombre específico que oficiaría la ceremonia en una fecha determinada.

De acuerdo con su relato, esa persona estuvo disponible y los casó “en el sótano del Kabbalah Centre en Tel Aviv”. Tras la ceremonia, compartieron una comida en un restaurante local.

Dos años antes de su muerte, el propio Van Der Beek había comunicado que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal. En distintas entrevistas destacó el papel de su esposa durante el proceso.

James Van Der Beek señaló que su esposa Kimberly fue un gran soport durante su enfermedad. (Instagram/@vanderjames)

En diciembre de 2025 afirmó: “No estaría vivo si no fuera por mi esposa. Ella asumió el rol de cuidadora, de enfermera y de jefa del hogar”.

A lo largo de su matrimonio, James y Kimberly tuvieron seis hijos: Olivia, de 15 años; Joshua, de 13; Annabel, de 12; Emilia, de 9; Gwendolyn, de 7; y Jeremiah, de 4. La familia reside en Spicewood, Texas, donde habían compartido imágenes de su vida cotidiana.

El 11 de febrero de 2026, Kimberly anunció el fallecimiento de su esposo mediante un mensaje publicado en Instagram.

La familia de James Van Der Beek confirmó la muerte del actor en Instagram. (Captura: Instagram)

“Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y paz mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, escribió.

Tras el fallecimiento del actor, amigos de la familia crearon una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para cubrir gastos médicos y apoyar la estabilidad económica del hogar.

La meta inicial se fijó en 350.000 dólares, pero en menos de 24 horas la recaudación superó el millón de dólares.

La campaña de GoFoundMe esperaba recaudar 350 mil dólares para la familia de James Van Der Beek. (GoFoundMe)

En la misma publicación se indica que la familia busca permanecer en su vivienda actual y garantizar la continuidad educativa de los niños, con el objetivo de mantener cierta estabilidad en medio del proceso que atraviesan.

El mensaje destaca que el apoyo de amigos, familiares y de la comunidad en general puede contribuir a afrontar los gastos inmediatos y a reorganizar la economía doméstica.