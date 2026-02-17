Estética retro, aventura y grandes estrellas: He-Man regresa al cine para cautivar a nostálgicos y a nuevas generaciones

La nueva película de He-Man apuesta por un homenaje al clásico animado, combinando nostalgia y extravagancia para atraer a nuevas generaciones

La próxima película de He-Man propone un homenaje directo al clásico animado, con Travis Knight como director y Nicholas Galitzine en el papel principal, quienes apuestan por una reinterpretación audaz que combina nostalgia y extravagancia para atraer a nuevas generaciones.

Knight, responsable de la dirección de la futura adaptación de Amos del Universo, afirmó al portal británico Empire que busca recuperar el tono lúdico y extravagante del dibujo animado original, considerando este rasgo no una debilidad, sino una característica que define la franquicia.

El proyecto llega tras años de especulaciones y expectativas por parte de los seguidores, que reclamaban una visión fiel a la esencia del material original.

Un legado visual y narrativo que se respeta

Travis Knight, director de la adaptación, busca recuperar el tono lúdico y peculiar que definió la serie original de Amos del Universo (Empire)

Según Knight, el guion de la película potencia esa faceta, abordando conscientemente los elementos considerados peculiares de la serie. El cineasta explicó: “Hay un toque excéntrico en este mundo que reconocemos y aceptamos, y en realidad, pienso que es una virtud”.

He-Man y los Amos del Universo surgieron inicialmente como una línea de juguetes de Mattel y luego se consolidaron como serie animada de culto. La combinación de fantasía épica, humor visual y personajes llamativos convirtió al universo de Eternia en un referente de la cultura pop, generando una base de fanáticos apasionados que se mantiene vigente.

La adaptación cinematográfica respeta ese legado. Knight indicó que la historia justifica durante el desarrollo las singularidades de los personajes, incluidas sus denominaciones distintivas. Explicó: “¿Por qué ese personaje tiene un nombre tan particular? Bueno, durante la película mostraré el motivo”.

El desafío de encontrar al nuevo He-Man

El guion de la película respeta el legado visual y narrativo de He-Man, abordando conscientemente la excentricidad del universo de Eternia (Captura de tráiler oficial)

La producción mantiene la fidelidad visual con el diseño animado: Battle Cat aparece con pelaje verde, Skeletor (interpretado por Jared Leto) conserva su característica calavera, Man-At-Arms (en manos de Idris Elba) porta un casco voluminoso y Evil-Lyn (interpretada por Alison Brie) luce el tradicional tocado púrpura y su orbe cósmico.

Elegir al actor para encarnar a He-Man/Adam representó un desafío adicional. Knight detalló a Empire que su búsqueda superaba el aspecto físico: “No estaba buscando un cuerpo, buscaba un alma. Necesitaba a alguien con el espíritu del personaje, capaz de ser divertido, encantador, conmovedor y creíble como héroe de acción”. El director subrayó la dualidad entre Adam (empatía) y He-Man (fuerza).

Nicholas Galitzine fue seleccionado tras un proceso de audición y preparación física intenso. El actor relató el reto de alcanzar el físico que exige el personaje: “Cualquier persona que vea ese físico icónico lo consideraría un reto intimidante”.

La elección de Nicholas Galitzine como He-Man fue resultado de un exigente proceso de audición y transformación física para encarnar el espíritu del personaje (COURTESY OF NETFLIX)

Galitzine señaló que los dibujos animados establecían un estándar casi inalcanzable por sus proporciones exageradas. Dispuso de cuatro o cinco meses para lograr la transformación física requerida, calificando este esfuerzo como el mayor desafío de su carrera.

El vestuario, en particular la emblemática armadura mínima de He-Man, evidenciaba el resultado de esa preparación.

Un elenco comprometido y una expectativa en ascenso

El elenco principal se completa con Jared Leto como Skeletor, Idris Elba en el papel de Man-At-Arms y Alison Brie interpretando a Evil-Lyn, todos con una estética fiel al material original. Esta decisión refuerza la intención de rendir tributo al público nostálgico y captar el interés de nuevas generaciones.

El elenco principal incluye a Jared Leto como Skeletor, Idris Elba en el papel de Man-At-Arms y Alison Brie interpretando a Evil-Lyn (YouTube: Amazon MGM Studios)

Además, se suman rumores sobre posibles apariciones sorpresas de personajes secundarios icónicos, lo que incrementó la expectativa entre los fanáticos históricos de la franquicia.

La película tiene previsto su estreno en cines del Reino Unido el 5 de junio de 2026, según Empire. La expectativa es alta: la adaptación reivindica abiertamente el carácter excéntrico del original y anticipa una experiencia que celebra la herencia visual y emocional de la franquicia.

Galitzine mencionó que encarnar a He-Man y portar su vestuario le otorgó una seguridad inusual en el set, asumiendo con naturalidad el reto de interpretar a un personaje que dejó huella en varias generaciones.