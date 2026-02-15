Entretenimiento

“Peaky Blinders” se despide con “The Immortal Man”, la película que cierra la historia de Tommy Shelby

El film protagonizado por Cillian Murphy llegará a los cines en marzo de 2026 y luego a Netflix, ambientado en la Segunda Guerra Mundial y concebido como el desenlace definitivo de la saga creada por Steven Knight

Cillian Murphy retoma el papel
Cillian Murphy retoma el papel de Tommy Shelby en el capítulo final ambientado en la Segunda Guerra Mundial (Netflix)

El universo de Peaky Blinders prepara su despedida definitiva con el estreno cinematográfico de The Immortal Man, previsto para el 6 de marzo de 2026 en salas y, dos semanas después, para el 20 de marzo en la plataforma Netflix.

Con esta película, la franquicia británica busca cerrar el ciclo iniciado en la serie televisiva que, desde 2013, conquistó a una audiencia global y marcó tendencia en la ficción histórica.

El rodaje concluyó en diciembre de 2024 en Digbeth, Birmingham, epicentro narrativo y real de los Shelby. Durante meses, el equipo técnico y artístico trabajó en escenarios emblemáticos para preservar la atmósfera de la serie, que se distingue por su estética oscura y realismo social.

El equipo creativo recreó la
El equipo creativo recreó la atmósfera de Birmingham en los años 40 para mantener la esencia de la serie

Vinculo entre la pellícula y las temporadas previas de Peaky Blinders

El guion de Steven Knight —creador y principal guionista de la franquicia— se presenta como “un capítulo explosivo en la historia de Peaky Blinders”, según sus propias palabras.

Esta entrega profundiza en los conflictos que se arrastran desde temporadas anteriores, apuntando a cerrar las heridas y dilemas abiertos en la familia Shelby. El enfoque narrativo busca dar un cierre formal a los seguidores, consolidando la saga como un gran relato con principio y fin.

La historia sitúa a Tommy Shelby y a la familia en el Birmingham de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. El país se encuentra sumido en un periodo de guerra cuyas consecuencias se reflejan directamente en los protagonistas, obligándolos a enfrentar desafíos inéditos en un contexto marcado por la violencia y la incertidumbre internacional.

Cillian Murphy y Steven Knight
Cillian Murphy y Steven Knight en el rodaje de la próxima película de 'Peaky Blinders' (Netflix)

Esta ambientación histórica añade una nueva dimensión a la saga, integrando el conflicto bélico europeo y sus efectos en la sociedad británica.

El regreso de Cillian Murphy al papel de Tommy Shelby es uno de los grandes atractivos de la cinta. En declaraciones a la revista People, el actor expresó: “Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo. Es gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esta película es para los fans”.

Junto a Murphy, el elenco original suma a Paul Anderson y Sophie Rundle, quienes retoman sus papeles como miembros de la familia Shelby.

En contraste, Sam Claflin (Oswald Mosley) confirmó que no participa en esta película pese a su interés por regresar, mientras que Kate Phillips (Linda Shelby) también quedó fuera del reparto pese a su entusiasmo inicial.

El estreno de “Peaky Blinders:
El estreno de “Peaky Blinders: The Immortal Man” marca un evento cinematográfico para fanáticos y nuevas audiencias

La película apuesta por la renovación con la incorporación de figuras internacionales como Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth y Jay Lycurgo.

Esta decisión arriesgada responde a la intención de rejuvenecer la narrativa y asegurar la continuidad generacional dentro de la saga, una estrategia habitual en producciones que buscan perdurar y expandir su universo, como han señalado medios como The Guardian al analizar tendencias en franquicias de alto impacto global.

Los roles Steven Knight y Tom Harper en el cierre de la saga

Steven Knight tuvo un papel fundamental en el desarrollo creativo, supervisando la escritura del guion y las distintas fases del rodaje. Su visión consistió en mantener la coherencia narrativa y cerrar los arcos argumentales pendientes desde la serie.

Por su parte, Tom Harper asumió la dirección, orientando al equipo artístico para recuperar la estética y la atmósfera que hicieron de Peaky Blinders un fenómeno cultural.

El rodaje se realizó en
El rodaje se realizó en escenarios emblemáticos de Digbeth, Birmingham, para preservar la identidad de la franquicia

El equipo técnico dedicó especial atención a recrear la atmósfera de Birmingham en los años 40, trasladando la acción a escenarios emblemáticos y cuidando el detalle de vestuario y ambientación.

Este esfuerzo busca ofrecer a los espectadores una experiencia inmersiva, fiel al espíritu de la serie y al mismo tiempo acorde con el nuevo contexto histórico.

El cierre definitivo de Peaky Blinders

La película ha sido concebida como el desenlace final de la saga, que comenzó en 2013 y concluyó su sexta temporada en febrero de 2022.

Knight insistió en que se trata de una despedida formal para los seguidores y de una oportunidad para concluir las historias abiertas, remarcando la idea de que el relato llega a su desenlace sin descartar posibles futuras exploraciones en el universo de Peaky Blinders.

Este cierre responde al deseo de ofrecer una conclusión satisfactoria y coherente, evitando finales abiertos o indefinidos.

Así, The Immortal Man se posiciona como un evento cinematográfico tanto para quienes siguieron la serie desde sus inicios como para una nueva generación atraída por la historia de los Shelby en tiempos de guerra.

