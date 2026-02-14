Regresan “Los ángeles de Charlie”: Sony apuesta por una nueva película

El nuevo proyecto busca relanzar la franquicia en vísperas del 50 aniversario de la serie original (Créditos: Sony Pictures Releasing)

Sony Pictures volvió a poner en marcha una de sus franquicias más famosas. El estudio está desarrollando una nueva película de Los ángeles de Charlie, un reboot que busca relanzar en el cine a las icónicas detectives creadas para la televisión en los años setenta. El proyecto está en una etapa temprana, pero ya cuenta con un nombre clave detrás del guion, noticias alentadoras para la saga que se encamina a celebrar su 50 aniversario.

Según informó The Hollywood Reporter en un artículo exclusivo publicado el 13 de febrero, Sony Pictures contrató al guionista Pete Chiarelli para escribir el libreto de esta nueva versión cinematográfica. Chiarelli es conocido por su trabajo en comedias románticas y grandes éxitos comerciales como The Proposal y Crazy Rich Asians, un perfil que sugiere un posible regreso al tono ligero y de entretenimiento masivo que caracterizó a las entregas más exitosas de la franquicia.

Por el momento, no se confirmó quién producirá la película, aunque una fuente citada por el medio estadounidense señaló que Drew Barrymore y su compañía Flower Films —responsables de las adaptaciones estrenadas a comienzos de los años 2000— estarían nuevamente involucradas. Desde el estudio, sin embargo, evitaron hacer comentarios oficiales.

Fuentes de The Hollywood Reporter afirman que Drew Barrymore participaría como productora del filme (REUTERS/Caitlin Ochs)

Como todo está en fases iniciales, aún no hay detalles sobre el director a cargo o el elenco que sería parte de este reboot.

De la televisión al cine: un fenómeno cultural

La franquicia nació como una serie de televisión emitida por ABC entre 1976 y 1981, creada por Ivan Goff y Ben Roberts. Charlie’s Angels llegó a ser un fenómeno de la cultura pop y lanzó al estrellato a sus protagonistas femeninas, con Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith como las primeras “ángeles”. El atractivo residía en mostrar a tres mujeres detectives competentes, carismáticas y dueñas de la acción, trabajando para la misteriosa agencia Townsend bajo las órdenes de un jefe al que nunca se veía.

Farrah Fawcett fue una de las estrellas originales de la serie que se convirtió en ícono cultural (IMBD)

Décadas más tarde, Sony llevó la historia al cine con Los ángeles de Charlie (2000), protagonizada por Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu, y dirigida por McG. La película fue un éxito rotundo: recaudó más de 264 millones de dólares en todo el mundo. Su secuela, Los Ángeles de Charlie: Al Límite (2003), mantuvo cifras similares y afianzó el estatus de culto de esta encarnación del trío.

No todos los regresos de la franquicia corrieron la misma suerte. En 2011, un intento de relanzarla como serie de televisión fue cancelado tras apenas siete episodios. Más recientemente, Sony apostó por una reinvención cinematográfica en 2019, dirigida por Elizabeth Banks y protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Esa versión amplió el universo de la agencia Townsend a una red global de inteligencia, pero fracasó en taquilla, con una recaudación cercana a los 73 millones de dólares.

Banks reflexionó más tarde sobre ese resultado y, en una entrevista citada por NME, afirmó que habría deseado que la campaña promocional “no se hubiera presentado como una película solo para chicas”, una de las razones que, a su juicio, influyó en el bajo desempeño comercial.

Kristen Stewart encabezó la versión más reciente de la saga, estrenada en 2019. (Créditos: Sony Pictures)

El nuevo proyecto cobra un significado especial de cara al 50 aniversario del estreno de la serie original, que se celebrará en 2026. En ese contexto, varias figuras históricas de la franquicia se mostraron dispuestas—al menos en el pasado— a regresar.

En una entrevista con Entertainment Tonight de 2024, Lucy Liu aseguró que no le cerraría la puerta a volver a interpretar a Alex Munday. “Nunca le diría que no a eso”, afirmó la actriz. “Pero me sorprendería escuchar algo que realmente se haga o se deshaga. Nunca se sabe hasta que sucede”.

Liu también recordó el espíritu de las películas originales: “Estar en una película donde hay tres mujeres fuertes juntas, divirtiéndose y sin tomárselo tan en serio… eso era exactamente lo que era”.

Por su parte, McG se mostró igualmente receptivo a una posible continuación en declaraciones a Entertainment Weekly en 2023. “Tal vez nos quede una más dentro”, dijo el director, aludiendo a la posibilidad de contar “una historia muy atractiva” si se dieran las condiciones. El cineasta recordó además que Barrymore fue clave para sostenerlo en el rodaje de la primera película y elogió el vínculo entre las protagonistas, a quienes describió como “tres intérpretes especiales, de esas que no hay más”.