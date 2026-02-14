El mito de la “maldición” que une a ‘Dawson’s Creek’ y ‘Varsity Blues’ tras la muerte de James Van Der Beek

James Van Der Beek murió a los 48 años tras luchar contra un cáncer colorrectal, generando conmoción entre fans de "Dawson’s Creek" y "Varsity Blues" (Sony Pictures Television/Paramount)

La muerte de James Van Der Beek a los 48 años puso nuevamente en primer plano las tragedias que afectaron a los elencos de dos producciones emblemáticas de finales de los 90 en las que el actor participó: Dawson’s Creek y Varsity Blues.

La conexión fue más allá de James, pues incluyó una serie de pérdidas y sufrimientos que sostuvieron la percepción de una maldición sobre ambos repartos.

James Van Der Beek

El protagonista de Dawson’s Creek y rostro central de Varsity Blues murió el pasado miércoles tras una batalla contra el cáncer colorrectal. Kimberly Van Der Beek, su esposa, comunicó la noticia a través de redes sociales: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”.

La familia solicitó privacidad y confirmó que, durante la enfermedad, enfrentaron no solo retos emocionales, sino también una gran carga financiera mientras procuraban el bienestar de James.

En los meses previos, Van Der Beek compartió públicamente su diagnóstico y los esfuerzos para costear los tratamientos.

El deceso del actor fue anunciado el pasado 11 de febrero mediante una publicación de su esposa, Kimberly Van Der Beek (Captura de video)

En noviembre de 2024, impulsó una campaña solidaria vendiendo camisetas autografiadas de su personaje en Varsity Blues.

“El 100% de mis ganancias netas irán a familias que se recuperan del peso financiero del cáncer (incluida la mía)”, explicó en Instagram.

Fuera del set, la vida de James Van Der Beek estuvo marcada por decisiones personales y episodios de vulnerabilidad.

En 2020, se mudó junto a su esposa e hijos de Los Ángeles a un rancho en Austin, Texas, en busca de una existencia alejada del bullicio mediático.

Esta elección mostró su deseo de priorizar la tranquilidad familiar tras años de exposición pública, y fue interpretada como un intento de recuperar cierta normalidad.

Durante los últimos meses, la familia afrontó gastos médicos extraordinarios. Se creó una página de recaudación para colaborar con los costos del tratamiento y el futuro de sus seis hijos.

En el mensaje familiar se enfatizó el esfuerzo por “hacer todo lo posible para apoyar a James y proveer para su cuidado”.

La familia de James Van Der Beek enfrentó graves desafíos económicos por los altos costos de los tratamientos oncológicos durante su enfermedad (Instagram/@vanderjames)

Michelle Williams

Michelle Williams, intérprete de Jen Lindley, resultó ser la integrante del elenco que más reconocimiento obtuvo tras la serie, con cuatro nominaciones al Oscar y dos Globos de Oro.

Sin embargo, su vida personal quedó marcada por la pérdida de Heath Ledger, padre de su hija Matilda y quien fue su pareja por varios años hasta antes de su deceso.

“Sería capaz de aceptar cualquier cosa, menos que Matilda no tenga a su padre. Eso es algo que nunca estará bien”, relató la actriz en 2016.

Williams guardó silencio público sobre la muerte de Ledger durante años, y se enfocó en la crianza de su hija lejos de los medios.

Michelle Williams transforma el dolor por la muerte de Heath Ledger en una vida dedicada a la crianza lejos del foco mediático (Sony Pictures Television)

Katie Holmes

Katie Holmes interpretó a Joey Potter, la “chica de al lado” cuya vida familiar se convirtió en eje central de la serie.

Fuera de pantalla, Holmes vivió uno de los divorcios más notorios de Hollywood tras separarse de Tom Cruise.

Sobre la crianza de su hija Suri en ese contexto, expresó: “Tienes que hacer todo lo posible por darles lo que necesitan, y luego se irán. Eso va a ser muy, muy triste para mí”.

Holmes orientó su carrera hacia la dirección para estar más presente en la vida de su hija.

Tras obtener la custodia total de Suri, buscó protegerla de la influencia de la Cienciología, religión de la que Cruise es miembro hasta la actualidad. De hecho, sus dos hijos adoptados junto a Nicole Kidman permanecen dentro de la iglesia y no tienen contacto alguno con la actriz.

Katie Holmes enfrenta el escrutinio público y una lucha legal para proteger a su hija luego de su mediático divorcio de Tom Cruise (Sony Pictures Television)

Obi Ndefo

Obi Ndefo, quien encarnó a Bodie Wells entre 1998 y 2002, también vivió momentos difíciles.

En 2019, un accidente le provocó la amputación de ambas piernas, lo que motivó una colecta para cubrir los gastos médicos. Cinco años después, Ndefo falleció a los 51 años.

Su compañera de reparto, Mary-Margaret Humes, le dedicó un mensaje: “Siempre fuiste y serás una luz brillante. Fuiste un ejemplo de amor puro y tenacidad al enfrentar los últimos desafíos de tu vida”.

Obi Ndefo supera la amputación de ambas piernas tras un accidente antes de morir a los 51 años, inspirando a sus colegas y seguidores (Sony Pictures Television)

Heidi Ferrer

La guionista de Dawson’s Creek, Heidi Ferrer, se quitó la vida en 2021 tras más de un año de sufrir secuelas físicas por un contagio de COVID-19 persistente.

Su esposo, el director Nick Guthe, compartió el calvario vivido por Ferrer: “Ella indicó que si las cosas se ponían muy mal, no sabía cómo podría seguir. Solo le pedía que aguantara, que la ciencia médica avanzaba rápido”.

Ferrer padeció dolores intensos y síntomas neurológicos que limitaron drásticamente su calidad de vida. El acceso a una clínica especializada llegó apenas un día antes de su muerte.

Heidi Ferrer se quita la vida tras un año de sufrimiento físico y emocional provocado por el COVID persistente, según relató su esposo (Familia Ferrer)

Paul Walker

En el caso de Varsity Blues (1999), la muerte de Paul Walker en 2013, a los 40 años, dejó una marca en el elenco y en la industria del cine. El actor alcanzó una popularidad mundial por su rol en la saga Rápidos y furiosos.

“Recuerdo que era tan naturalmente luminoso. Tenía eso, ese ‘algo’...”, expresó Van Der Beek en un homenaje hacia su ex compañero de reparto en la película noventera.

Tras su fallecimiento, este último compartió recuerdos y objetos vinculados a Walker, manifestando la cercanía entre ambos.

Walker interpretó a Lance Harbor, el mariscal de campo cuya carrera se truncaba por el egoísmo de un entrenador, personaje que encarnó la crítica social propuesta por la película.

Paul Walker muere a los 40 años en un accidente automovilístico, dejando una profunda huella en el elenco y los fanáticos de Varsity Blues (Paramount)

Ron Lester

Ron Lester dio vida a Billy Bob, el liniero presionado por el entorno deportivo en el mismo film. Murió en 2016 a los 45 años tras meses hospitalizado.

Van Der Beek lo despidió con estas palabras: “Era un alma sensible con un gran corazón. Todo lo que amabas de Billy Bob era auténtico en Ron”.

“Jamás olvidaré lo dedicado que era en cada toma, incluso cuando la cámara no estaba sobre él”, agregó en referencia a su profesionalismo.

Lester, quien parodió a su mismo personaje en No es otra tonta película americana, enfrentó problemas de salud y una reducción drástica de peso tras una cirugía en 2001.

Ron Lester fallece a los 45 años luego de graves complicaciones de salud, recordado por su entrega y calidez en el set (Paramount)

Joe Pichler

Joe Pichler, que interpretó al hermano menor de Moxon (Van Der Beek) en Varsity Blues, desapareció en 2006, cuando tenía 18 años. Su familia rechazó la hipótesis oficial de suicidio.

“Joseph no es un fugitivo; eso es lo único seguro. Desde su desaparición, mi objetivo ha sido crear conciencia sobre la epidemia nacional de niños desaparecidos”, afirmó su madre, Kathy Pichler.

Su hermana, Shawna, añadió por ese entonces: “Probablemente tiene demasiada vergüenza para volver a casa. En el peor de los casos, si algo pasó, fue juego sucio. Pero no suicidio”.

El caso de Pichler permaneció abierto y sin resolución, sumando otra página oscura a la lista de infortunios que rodean al elenco de ambas producciones.

Joe Pichler desaparece a los 18 años, su caso sigue sin resolverse y su familia rechaza el suicidio como explicación, manteniendo la incógnita (Paramount)