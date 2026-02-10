La mala experiencia de Kaley Cuoco usando bótox mientras grababa ‘The Big Bang Theory’: “No podía creer lo mal que se veía”

Kaley Cuoco reveló que no pudo grabar una escena de "The Big Bang Theory" por el botox. (Captura de video)

Kaley Cuoco habló abiertamente sobre su experiencia con los procedimientos estéticos durante un episodio de su podcast Not Skinny But Not Fat, con Amanda Hirsch.

La actriz, de 40 años, compartió detalles sobre su primera vez usando Botox mientras filmaba The Big Bang Theory, señalando que la experiencia no salió como esperaba.

La famosa recordó que, durante esa primera aplicación, su frente no se movía mientras intentaba realizar ciertas expresiones para la comedia, afectando su desempeño en pantalla.

“Mi primer Botox, lo hice en la frente y en otras áreas y estaba tan emocionada, pero fue la misma semana en que tenía una escena donde tenía que mover mucho el rostro, y no podía”, explicó.

Kaley Cuoco utilizó botox antes de grabar una escena importante en "The Big Bang Theory". (Captura de video)

La artista señaló que, aunque sus compañeros de reparto no comentaron nada al respecto, ella quedó sorprendida por el resultado.

“Literalmente estaba haciendo estos chistes y nada se movía. Mi frente no se movía y parecía que estaba intentando moverla. No podía creer lo mal que se veía”, señaló.

La experiencia la llevó a ajustar la cantidad de Botox que aplicaba en adelante. Actualmente, la actriz usa Botox en los lados de los ojos y en el cuello, además de aplicar rellenos en esta zona para suavizar una línea que tenía desde joven.

“Así que lo reduje y ahora no lo aplico en la frente, pero, hermana, me encanta el Botox”, dijo.

Kaley Cuoco admitió que es fan de usar botox. (REUTERS/Caroline Brehman)

Por si fuera poco, Kaley Cuoco también compartió detalles sobre sus cirugías estéticas, incluyendo que está en su “segunda pareja” de implantes mamarios y que consideraría un tercer procedimiento. “La mejor decisión que he tomado”, afirmó.

En el pasado, Cuoco había comentado sobre sus implantes en una entrevista con Redbook en 2014, explicando que le dieron confianza en su cuerpo y no lo hizo por razones de atracción sexual.

“No tenía senos y realmente fue lo mejor que me pasó. Siempre me sentí desproporcionada y los implantes me hicieron sentir más segura conmigo misma”, dijo.

Kaley Cuoco confesó que ponerse implantes mamarios fue la mejor decisión.(REUTERS/Mario Anzuoni)

Además de los implantes, la actriz reveló que se sometió a una rinoplastia, como compartió con Women’s Health en 2016: “Hace años me hice la nariz y los senos; fue lo mejor que hice. Recientemente también me puse relleno en una línea del cuello que tenía desde los 12 años”, explicó.

La actriz reflexionó sobre su enfoque hacia la estética y aseguró que “por mucho que quieras amar tu interior, también quieres verte bien”. Y añadió: “No creo que debas hacerlo por un hombre o por alguien más, pero si te hace sentir segura, eso es maravilloso”.

Asimismo, Kaley Cuoco también abordó los cambios en su rutina de ejercicios a medida que envejece.

Kaley Cuoco contó que ha tenido que cambiar sus hábitos conforme envejece. (Créditos: Instagram/@kaleycuoco)

“La verdad es que ya no tengo 21 años, antes todo era más fácil y no tenía que hacer tanto. Pero ahora te vas haciendo mayor y hay que ajustar algunas cosas. Hacer ejercicio y comer bien son parte de mi día”, señaló.

Durante la conversación, la actriz combinó la discusión sobre estética con un mensaje sobre salud y bienestar personal, destacando cómo la edad influye en la necesidad de cuidar el cuerpo y mantener hábitos saludables.