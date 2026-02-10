Entretenimiento

La mala experiencia de Kaley Cuoco usando bótox mientras grababa ‘The Big Bang Theory’: “No podía creer lo mal que se veía”

La actriz de 40 años habló sobre su primera vez utilizando Botox y reflexionó sobre el envejecimiento

Guardar
Kaley Cuoco reveló que no
Kaley Cuoco reveló que no pudo grabar una escena de "The Big Bang Theory" por el botox. (Captura de video)

Kaley Cuoco habló abiertamente sobre su experiencia con los procedimientos estéticos durante un episodio de su podcast Not Skinny But Not Fat, con Amanda Hirsch.

La actriz, de 40 años, compartió detalles sobre su primera vez usando Botox mientras filmaba The Big Bang Theory, señalando que la experiencia no salió como esperaba.

La famosa recordó que, durante esa primera aplicación, su frente no se movía mientras intentaba realizar ciertas expresiones para la comedia, afectando su desempeño en pantalla.

“Mi primer Botox, lo hice en la frente y en otras áreas y estaba tan emocionada, pero fue la misma semana en que tenía una escena donde tenía que mover mucho el rostro, y no podía”, explicó.

Kaley Cuoco utilizó botox antes
Kaley Cuoco utilizó botox antes de grabar una escena importante en "The Big Bang Theory". (Captura de video)

La artista señaló que, aunque sus compañeros de reparto no comentaron nada al respecto, ella quedó sorprendida por el resultado.

“Literalmente estaba haciendo estos chistes y nada se movía. Mi frente no se movía y parecía que estaba intentando moverla. No podía creer lo mal que se veía”, señaló.

La experiencia la llevó a ajustar la cantidad de Botox que aplicaba en adelante. Actualmente, la actriz usa Botox en los lados de los ojos y en el cuello, además de aplicar rellenos en esta zona para suavizar una línea que tenía desde joven.

“Así que lo reduje y ahora no lo aplico en la frente, pero, hermana, me encanta el Botox”, dijo.

Kaley Cuoco admitió que es
Kaley Cuoco admitió que es fan de usar botox. (REUTERS/Caroline Brehman)

Por si fuera poco, Kaley Cuoco también compartió detalles sobre sus cirugías estéticas, incluyendo que está en su “segunda pareja” de implantes mamarios y que consideraría un tercer procedimiento. “La mejor decisión que he tomado”, afirmó.

En el pasado, Cuoco había comentado sobre sus implantes en una entrevista con Redbook en 2014, explicando que le dieron confianza en su cuerpo y no lo hizo por razones de atracción sexual.

“No tenía senos y realmente fue lo mejor que me pasó. Siempre me sentí desproporcionada y los implantes me hicieron sentir más segura conmigo misma”, dijo.

Kaley Cuoco confesó que ponerse
Kaley Cuoco confesó que ponerse implantes mamarios fue la mejor decisión.(REUTERS/Mario Anzuoni)

Además de los implantes, la actriz reveló que se sometió a una rinoplastia, como compartió con Women’s Health en 2016: “Hace años me hice la nariz y los senos; fue lo mejor que hice. Recientemente también me puse relleno en una línea del cuello que tenía desde los 12 años”, explicó.

La actriz reflexionó sobre su enfoque hacia la estética y aseguró que “por mucho que quieras amar tu interior, también quieres verte bien”. Y añadió: “No creo que debas hacerlo por un hombre o por alguien más, pero si te hace sentir segura, eso es maravilloso”.

Asimismo, Kaley Cuoco también abordó los cambios en su rutina de ejercicios a medida que envejece.

Kaley Cuoco contó que ha
Kaley Cuoco contó que ha tenido que cambiar sus hábitos conforme envejece. (Créditos: Instagram/@kaleycuoco)

“La verdad es que ya no tengo 21 años, antes todo era más fácil y no tenía que hacer tanto. Pero ahora te vas haciendo mayor y hay que ajustar algunas cosas. Hacer ejercicio y comer bien son parte de mi día”, señaló.

Durante la conversación, la actriz combinó la discusión sobre estética con un mensaje sobre salud y bienestar personal, destacando cómo la edad influye en la necesidad de cuidar el cuerpo y mantener hábitos saludables.

Temas Relacionados

The Big Bang TheoryKaley Cuocoentretenimiento

Últimas Noticias

Por qué Steven Spielberg y su apuesta por los misterios del universo en la pantalla grande sorprende a los expertos

La fascinación por lo desconocido es un factor clave en la obra del reconocido director. Cómo su postura, al igual que diversos filmes que lideró, encienden el debate y transcienden generaciones

Por qué Steven Spielberg y

La verdadera historia detrás de Iron Man y cómo se convirtió en el primer gran héroe de Marvel

Decisiones inesperadas, estrategias poco convencionales y momentos cruciales en la historia del cine dieron lugar a uno de los comienzos más influyentes del género de superhéroes en la pantalla grande

La verdadera historia detrás de

Bad Bunny borra todas sus publicaciones de Instagram tras el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny retiró su foto de perfil, dejó de seguir a todos los usuarios y mantuvo solo un enlace a su último álbum

Bad Bunny borra todas sus

“Es poco probable que vuelva a subir a un dragón”, afirma Emilia Clarke tras Juego de Tronos

La actriz británica explicó en The New York Times que su etapa en la fantasía quedó atrás y que prefiere explorar personajes complejos en nuevos géneros, lejos del universo que la hizo famosa. Cuáles serán sus próximos desafíos

“Es poco probable que vuelva

De Batman al set de The Bride!: así fue el emocionante reencuentro de Christian Bale y Maggie Gyllenhaal tras casi dos décadas

La directora estadounidense y el actor británico trabajan juntos en una adaptación contemporánea del mito de Frankenstein. De la transformación a una apuesta por una visión audaz del género, qué se sabe sobre este filme, según Entertainment Weekly

De Batman al set de
DEPORTES
Las imágenes de Edwuin Cetré

Las imágenes de Edwuin Cetré que se hicieron virales mientras se define su pase a Boca

La decisión de Gallardo para buscar la reacción de River Plate tras la goleada que sufrió ante Tigre

Memorias del Argentina Open: ídolos y postales de un torneo que se convirtió en emblema del tenis nacional

La selección argentina arrolló 4-0 a Perú en el Sudamericano femenino Sub 20: todos los goles

Murió el exjugador de béisbol Terrance Gore a los 34 años

TELESHOW
El look gótico que eligió

El look gótico que eligió Oriana Sabatini en el séptimo mes de su embarazo: su producción de fotos

El llanto de Georgina Barbarossa en su regreso a su programa: “Fue como abrazar a mi mamá”

Ricardo Darín es abuelo: nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

Juana Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance en vivo y terminaron a los besos: el video

El crudo testimonio de Romina Gaetani tras la orden de detención de su expareja: “Estuve doblada de dolor”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos atacó una nueva

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos y un sobreviviente

Presidente de Panamá cuestiona liberaciones judiciales y pide firmeza contra el crimen organizado

Crisis en Cuba: la economía se hundió un 5% en 2025 y acumula una caída del 15% desde 2020

Crisis sin precedentes en Cuba: el colapso energético revela la vulnerabilidad estructural de la economía de la isla

Dominio público: cómo obras literarias y películas icónicas se reinventan al quedar libres de derechos