El insólito accidente que sufrió Sabrina Carpenter durante los Grammy 2026: “¡No perdí el profesionalismo ni un segundo!”

La artista sorprendió a la audiencia al continuar su actuación con naturalidad tras un inesperado episodio y recibió elogios por su temple

La artista no permitió que el episodio la desconcentrara y sostuvo al animal hasta el cierre

Durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026 en Los Ángeles, Sabrina Carpenter protagonizó un momento inesperado que rápidamente se convirtió en uno de los hechos más comentados de la velada.

La cantante experimentó un incidente en vivo cuando, en plena actuación, una paloma empleada en su número musical defecó en su mano durante la transmisión. Pese a la incomodidad evidente, la artista continuó el espectáculo hasta finalizar su presentación.

La actuación formó parte del despliegue artístico que acompañó la interpretación del tema principal de su reciente álbum, Man’s Best Friend.

Vestida con un uniforme de piloto, Carpenter incorporó diversos elementos visuales y escénicos. En uno de los momentos centrales del show, la cantante extrajo una paloma de un sombrero de mago. Fue entonces cuando el ave defecó en su mano.

Permitió observar la actitud relajada que no perdió el profesionalismo en ningún momento y se mantuvo fiel al tono escénico que la caracteriza

La artista no permitió que el episodio la desconcentrara y sostuvo al animal hasta el cierre, cuando finalizó la puesta en escena sentada sobre una réplica de avión. El espectáculo incluyó la participación de bailarines vestidos como distintos arquetipos masculinos, entre ellos empleados postales y hombres de negocios.

Toda la escenografía recreaba una terminal de equipaje ficticia, reforzando la estética y el concepto visual del álbum.

De acuerdo con E! Online, la elección del vestuario y la distribución de los bailarines buscó transmitir un relato sobre los roles y la diversidad de figuras masculinas, en línea con el mensaje de la canción interpretada.

Tras la presentación, la artista celebró con su equipo detrás del escenario. Un video difundido muestra a la artista compartiendo risas con sus colaboradores. En las imágenes, la cantante expresa con humor: “¡Me hizo caca en la mano!”, frase que evidencia su reacción distendida ante la situación.

Sabrina Carpenter en la alfombra roja de la ceremonia de los Premios Grammy 2026 en Los Ángeles

El registro visual permitió observar la actitud relajada de la intérprete, que no perdió el profesionalismo en ningún momento y se mantuvo fiel al tono escénico que la caracteriza.

La gala de los Grammy 2026 estuvo conducida por el presentador y comediante Trevor Noah, quien, tras el número musical de Sabrina Carpenter, hizo referencia al incidente utilizando un tono cómplice. “Eso fue increíble y gracioso, lo cual no me gustó. ¿Ahora también vas a hacer comedia, Sabrina? ¿En serio? ¿Vas a quitarme el trabajo así?”, bromeó Noah.

La intervención del anfitrión acentuó el ambiente distendido posterior a la actuación y subrayó la soltura con la que la cantante enfrentó el imprevisto.

La participación de Carpenter en la última edición de los premios constituye un paso significativo en su crecimiento profesional. En la ceremonia anterior, la artista obtuvo sus dos primeros galardones en la industria musical, consolidando su posición entre las figuras emergentes del pop internacional.

De acuerdo con E! Online, el número presentado en 2025 se destacó por la integración de errores simulados en el vestuario y la escenografía, una estrategia que permitió explorar su faceta humorística y su versatilidad sobre el escenario.

Finalizó la puesta en escena sentada sobre una réplica de avión

A lo largo de su trayectoria, Sabrina Carpenter ha subrayado en diversas entrevistas la importancia del humor como herramienta para enfrentar situaciones incómodas o inesperadas.

Esta perspectiva se refleja de manera constante tanto en sus presentaciones como en su interacción con el público y el equipo de trabajo.

La escena protagonizada por la paloma y la reacción posterior de Carpenter se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los seguidores celebraron el modo en que la artista resolvió el incidente y convitirtió al momento en uno de los más recordados de la ceremonia.

El episodio dejó en evidencia la capacidad de Sabrina Carpenter para desenvolverse con seguridad frente a situaciones inesperadas, una habilidad que le ha permitido afianzarse en la industria musical y conectar con audiencias de diferentes edades y contextos.

La actuación en los Premios Grammy 2026 refuerza su imagen como una figura que prioriza la autenticidad y el humor, incluso en los momentos más imprevisibles de su carrera.

