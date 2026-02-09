Megadeth conquista por primera vez la cima de Billboard 200 con su último álbum antes de despedirse

Megadeth - Tipping Point (Official Music Video) (Crédito: Megadeth YouTube)

La consagración internacional de Megadeth marca el cierre de una etapa histórica para el metal. La banda, liderada por Dave Mustaine, se despide este año tras alcanzar el primer puesto en el Billboard 200 con su último álbum y un show final en Buenos Aires, generando enorme expectativa entre los fanáticos latinoamericanos, según Indie Hoy.

El álbum que cambió la historia

El reciente lanzamiento de Megadeth es el décimo séptimo trabajo de estudio del grupo y salió a la venta el 23 de enero. Este álbum, compuesto por 11 canciones, se consolidó rápidamente como el más exitoso de la banda en cuanto a posiciones en rankings internacionales. Por primera vez en su carrera, Megadeth logró encabezar la lista Billboard 200, un logro que había eludido a la banda durante décadas, incluso en su etapa de mayor popularidad en los años 90.

El nuevo álbum de Megadeth, lanzado el 23 de enero, marca su décimo séptimo trabajo de estudio y contiene once canciones (Tradecraft/BLKIIBLK via AP)

La respuesta fue inmediata: el disco también ocupó el primer lugar en los rankings de álbumes en Australia, Austria, Finlandia y Suecia. El éxito internacional refleja tanto la vigencia de la agrupación como el impacto que ha tenido en distintas generaciones de seguidores. La combinación de ventas físicas y digitales resultó determinante para alcanzar estas posiciones.

Cifras récord y reconocimiento global

De acuerdo con Indie Hoy, el álbum registró 73.000 unidades equivalentes vendidas en Estados Unidos en la semana que finalizó el 29 de enero. Se trata del mejor desempeño de Megadeth desde que la lista Billboard 200 implementó su actual método de medición en 2014. Este hito supera la marca obtenida en 1992, cuando “Countdown to Extinction” llegó al segundo lugar, y otorga a la banda un reconocimiento especial en una etapa de despedida y balance.

El disco de Megadeth vendió 73.000 unidades en una semana en Estados Unidos, récord de ventas desde la implementación del nuevo Billboard 200 (CUARTOSCURO)

Las cifras obtenidas también demuestran la capacidad de Megadeth para adaptarse a los nuevos formatos de consumo musical, combinando ventas tradicionales con reproducciones digitales. La banda ha logrado mantenerse relevante en un escenario donde el streaming domina el mercado, un desafío que pocos artistas de su generación han superado.

Agradecimientos y emociones en la recta final

El reconocimiento internacional vino acompañado de palabras de gratitud por parte de Dave Mustaine. El líder de la banda agradeció a su familia, a los músicos que lo acompañan —Teemu Mäntysaari, James LoMenzo, Dirk Verbeuren y Chris Rakestraw—, así como a los seguidores y al equipo que incluye a Danny Nozell, Justis Mustaine, Steve Ross de CTK y el sello BLKIIBLK/Tradecraft. Mustaine afirmó: “Después de cuarenta años entregando música de Megadeth y tocando en conciertos por todo el mundo, no tengo más que gratitud en este momento. Descubrir que nuestro último disco de Megadeth es también nuestro primer número uno solo valida aún más mi deseo de llegar a la cima”.

Dave Mustaine agradece a su familia, músicos, equipo y seguidores, resaltando la unión detrás del éxito de Megadeth a lo largo de 40 años

Para Mustaine, el logro actual es una validación de décadas de esfuerzo y dedicación. El músico destacó el apoyo de sus fans y la importancia de quienes trabajan detrás de escena, subrayando que sin ellos, Megadeth no habría alcanzado este nivel de éxito. Estas palabras reflejan el vínculo genuino entre la banda y su audiencia, que se mantiene fuerte incluso en el tramo final de la carrera del grupo.

El último show en Buenos Aires

Como parte de la gira de despedida “This Was Our… Life Tour”, Megadeth se presentará por última vez en Argentina el 30 de abril en Tecnópolis. Este espectáculo incluye un repaso por los grandes clásicos de su discografía y la presentación en vivo de las canciones del nuevo álbum. La cita en Buenos Aires ha generado gran expectativa y representa un homenaje final a la relación de la banda con su público local.

La gira “This Was Our… Life Tour” traerá a Megadeth a Argentina para su última presentación en Tecnópolis el 30 de abril (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

Las entradas para el evento están disponibles a través de Fullticket y la demanda ha sido significativa, confirmando el lugar especial que Megadeth ocupa en el corazón de los fanáticos argentinos y latinoamericanos. El concierto promete ser un acontecimiento inolvidable para quienes acompañaron a la banda a lo largo de su trayectoria.

Legado y celebración del recorrido

La despedida de Megadeth se convierte en una ocasión para rendir homenaje a una de las agrupaciones más influyentes del metal. El éxito de su último álbum, la obtención del primer puesto en Billboard y la venta de 73.000 discos en una semana consolidan un legado de más de cuatro décadas. El grupo celebra su recorrido junto a sus seguidores, cerrando su historia con un mensaje de gratitud y la promesa de un último encuentro memorable sobre el escenario.

El legado de Megadeth se consolida con más de cuatro décadas de influencia en el metal y un mensaje de gratitud en su despedida mundial (Captura de video: YouTube/ Megadeth)

El público latinoamericano y mundial despide a un clásico que deja una marca imborrable en la historia del género, celebrando un camino compartido y una consagración indiscutible.