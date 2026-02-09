El duro momento personal que atraviesa Richie Sambora, exguitarrista de Bon Jovi

Joan Sambora, madre de Richie Sambora, falleció en su casa de Nueva Jersey días antes de cumplir 90 años, marcando un duro momento familiar (Disney/Hulu via AP)

Joan Sambora, madre del exguitarrista de Bon Jovi Richie Sambora, falleció en su casa de Point Pleasant, Nueva Jersey, el pasado 11 de enero. La noticia llegó apenas cuatro días antes de que Joan celebrara su cumpleaños número 90. Richie Sambora y su hija Ava Sambora atraviesan un momento de profundo dolor tras la pérdida. La familia residía en Nueva Jersey y Joan había presentado problemas de salud durante los últimos años.

Joan sufrió varias caídas graves entre 2023 y 2024, lo que provocó fracturas en la cadera, la muñeca, la espalda y las costillas. Los episodios de salud complicaron el bienestar de la mujer en el último tramo de su vida.

Según información publicada por People, la madre del músico murió de forma pacífica en su domicilio. Richie Sambora y su hija Ava expresaron su tristeza por la pérdida. De acuerdo con la revista, la madre del músico enfrentaba problemas de salud desde hacía tiempo.

Richie Sambora y su hija Ava enfrentan la pérdida y el duelo tras el fallecimiento de Joan, figura clave en la vida del exguitarrista de Bon Jovi (Facebook Sapin Bon Jovi)

Richie Sambora acompañó a su madre en los últimos meses

De acuerdo con fuentes citadas por People, Richie Sambora decidió mudarse al sótano de la casa de su madre en Point Pleasant para cuidarla. El músico buscó acompañar y asistir a Joan con el objetivo de que pudiera recuperarse y llegar a la boda de su nieta Ava, programada para mayo.

Además del apoyo familiar directo, Sambora contrató equipos médicos para brindar atención las veinticuatro horas. El objetivo era fortalecer la salud de Joan y asegurarle comodidad durante su recuperación. La familia esperaba que la madre de la familia pudiera asistir a un evento importante previsto en los próximos meses.

La muerte de Joan deja a Richie y su hija Ava como únicos miembros de la familia cercana, tras la partida de Adam Sambora en 2007 por cáncer de pulmón @therealsambora

Joan era secretaria y madre de un único hijo. Compartió la crianza de Richie con Adam Sambora, quien falleció en 2007 a causa de cáncer de pulmón. La pérdida de ambos padres marca un momento doloroso para el músico.

Un periodo difícil para Richie Sambora

La vida de Richie Sambora atravesó diversas dificultades personales en la última década. Mientras su padre luchaba contra el cáncer, el guitarrista enfrentaba un proceso de divorcio con Heather Locklear y disputas por la custodia de Ava, su hija. Además, el propio Sambora luchó contra problemas de adicción.

El guitarrista Richie Sambora atravesó un divorcio con Heather Locklear, sumado a disputas legales por la custodia de su hija Ava (WireImage)

En declaraciones a People en 2008, Richie describió esos años como un “ataque en grupo infernal”. El músico relató que se sintió abrumado por la sucesión de problemas personales. Tras tocar fondo, buscó ayuda e ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación en Utah.

Durante su recuperación, el guitarrista contó con el apoyo de su madre y de miembros de su banda. El acompañamiento fue clave para superar las dificultades y lograr la sobriedad. En palabras del artista: “Salir de esos escombros fue una gran victoria”.

Reflexiones y legado familiar

En una entrevista con Music & Musicians Magazine en 2012, el músico reflexionó sobre los desafíos vividos en los años anteriores. Mencionó la muerte de su padre, sus problemas de adicción y el inicio de la paternidad en solitario como experiencias que lo marcaron profundamente. Ese periodo lo llevó a detenerse y buscar respuestas en su interior.

El legado de Joan Sambora y el apoyo familiar resultaron fundamentales en la recuperación y sobriedad del exguitarrista de Bon Jovi, quien destacó la importancia del acompañamiento familiar (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

La familia Sambora quedó reducida a Richie y su hija Ava tras la muerte de Joan. El entorno cercano destaca el vínculo fuerte que mantuvieron hasta el final. La dedicación de Richie por el bienestar de su madre resultó clave en los últimos meses de vida de Joan.

El fallecimiento de Joan representa una pérdida significativa para el artista y su familia. El acompañamiento de Richie y los esfuerzos médicos buscaron ofrecerle calidad de vida y la posibilidad de compartir momentos importantes junto a sus seres queridos. La noticia conmocionó al entorno musical y a quienes siguieron la carrera del guitarrista.