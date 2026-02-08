Entretenimiento

Bianca Censori sobre tener hijos junto a Kanye West: “¿Cuándo es el momento adecuado?"

La pareja, que ha sido constantemente seguida por los paparazzi, contempla mudarse fuera de Los Ángeles para proteger la privacidad de sus hijos

Kanye West y Bianca Censori
Kanye West y Bianca Censori desean tener su propia familia. (Backgrid/The Grosby Group)

Bianca Censori, la actual esposa de Kanye West, compartió detalles sobre su vida personal en su primera entrevista con Vanity Fair. En la conversación, la modelo habló sobre su relación con el cantante, así como sobre sus pensamientos acerca de tener hijos en el futuro.

Aunque Censori ya es madre adoptiva de los hijos de West: Psalm, Chicago, Saint y North, fruto de su anterior matrimonio con Kim Kardashian, ambos han hablado sobre la posibilidad de agrandar la familia.

La australiana mencionó que no tienen claro cuándo sería el momento adecuado. “¿Cuándo es realmente el momento adecuado para tener hijos?”, expresó

Esta reflexión de Bianca sobre la maternidad surge en un contexto en el que la pareja ha discutido sobre la crianza de sus hijos, especialmente debido a las complicaciones derivadas de la atención mediática que rodea a Kanye y su familia.

Bianca Censori afirmó que desea
Bianca Censori afirmó que desea tener hijos con Kanye West, pero aún no es el momento adecuado. (REUTERS/Daniel Cole)

Bianca Censori explicó que si en el futuro decidieran tener un hijo, uno de sus planes sería mudarse de Los Ángeles, debido a las presiones constantes de los paparazzi. “A mi esposo y a mí nos molesta mucho la idea de que fotografíen a los niños”, indicó.

A pesar de estos planes y reflexiones, la relación de la pareja ha estado marcada por diversas dificultades, de acuerdo con una fuente cercana a ellos.

Esta fuente reveló recientemente que la relación atraviesa una etapa tensa, señalando que Censori había intentado dejar a Kanye West en varias ocasiones antes de que él ingresara a una clínica de rehabilitación.

El motivo de esa tensión se relaciona con los problemas de salud mental de West, quien ha hablado abiertamente sobre su trastorno bipolar y las consecuencias emocionales que ha tenido en su vida personal.

Los problemas de salud mental
Los problemas de salud mental de Kanye West añadieron tensión a su matrimonio con Bianca Censori. (The Grosby Group)

En un correo electrónico enviado a Vanity Fair el 28 de enero, el rapero explicó que se encontraba en medio de un “episodio depresivo profundo”, provocado por un medicamento antipsicótico. Esto lo llevó a ingresar a una clínica de rehabilitación en Suiza.

La fuente cercana explicó que, cuando el cantante no está en un estado emocionalmente estable, suele crear situaciones conflictivas que terminan afectando a su familia y amigos.

“Cuando se encuentra en un lugar más estable, es muy consciente del daño que ha causado, lo que le provoca una intensa culpa y remordimiento”, añadió la fuente.

Kanye West siente culpa cuando
Kanye West siente culpa cuando se vuelve conciente de sus actitudes. (Europa Press)

West ha estado envuelto en varias controversias en los últimos años, incluyendo sus comentarios antisemitas, los cuales le costaron importantes contratos comerciales, como su asociación con Adidas, que terminó en 2022.

Además, en 2025, fue demandado por una exempleada de su marca Yeezy, quien lo acusó de hacer comentarios comparándose con Hitler y de despedirla después de que ella informara de su comportamiento inapropiado.

A lo largo de todas estas situaciones, Censori ha permanecido en silencio, sin hacer comentarios públicos sobre las opiniones de su esposo.

Bianca Censori se ha mantenido
Bianca Censori se ha mantenido al margen de los problemas mediáticos de Kanye West. (The Grosby Group)

En la entrevista, la diseñadora y empresaria señaló que no se identifica como antisemita y que no habló públicamente en defensa de su esposo porque no estaba centrada en el “limpiar la imagen pública”.

“No estaba pensando en la imagen pública en ese momento. Estaba muy enfocada en él y en mí”, afirmó, explicando que, en su mente, lo más importante era cuidar la relación.

