Critican a hija de Kim Kardashian por hacer playback en el concierto de Kanye en México

El rapero anunció dos conciertos en la Ciudad de México el 230 y 31 de enero de 2026. (Foto: Eropa Press)

El primer concierto que Kanye West, también conocido como Ye, ofreció en la Plaza de Toros La México dividió opiniones en redes sociales.

Mientras algunos internautas resaltaron los mejores momentos del show, otros compartieron su opinión sobre la participación especial de North West, hija del rapero estadounidense y Kim Kardashian.

Y es que la menor de 12 años no solo salió al escenario con su padre, también interpretó un tema con él.

(TikTok: @mikearestegui)

Según reportaron algunos asistentes al show en redes, la menor no habría cantado en vivo, sino que habría hecho playback. Incluso, difundieron unos videos en donde se alcanza a ver que no abre su boca, pero sí se escucha su voz.

“El playback a todo lo que da.”

“Oigan, todo bien hasta que te das cuenta que en realidad no está cantando, se ve que esta súper nerviosa."

"La verdad ni esta cantando, pero alto tema."

Otros compararon la presentación de North con la participación especial de Bu Cuarón -hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón- en el último concierto que Dua Lipa ofreció en la Ciudad de México en diciembre de 2025.

Bu y Olmo Cuarón fueron blanco de críticas en redes sociales por su pobre desempeño en el escenario GNP, como abridores de la británica Dua Lipa. Crédito: @edgarponce_, TikTok

Fans de Ye defienden a North West

Entre las críticas negativas, destacaron algunos comentarios positivos para la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, principalmente de los fans del rapero.

“Que fomo no ser su amiga, es tan iconic."

“O sea, pero cómo la observa y la deja brillar. Papá orgulloso de su norteñita.”

“Hoy sí cantó bien.”

“Se me hizo súper tierna! A pesar de todo, tiene mucho carisma la pequeña! Me da gusto que le haya ido bien. A pesar de que no soy mucho del género, siempre apoyaré a los(as) peques.”

Otros tantos hicieron un llamado a no criticar a los menores de edad bajo ningún contexto, sean famosos o no.

(IG: @italiacarolinasherrera)

Cabe recordar que North West ha demostrado en más de una ocasión su interés por seguir los pasos de su padre en la música, así como la visión de su madre en el mundo de la moda.

¿Cuántos hijos tienen Kim Kardashian y Kanye West?

La socialité se casó con el rapero en mayo de 2014 en una lujosa ceremonia que se celebró en Italia. Su matrimonio solo duró 7 años y durante ese tiempo tuvieron cuatro hijos. Ellos son:

North West - 2013

Saint West - 2015

Chicago West - 2018

Psalm West - 2019