El llamativo atuendo de Travis Kelce en la gala NFL Honors generó una ola de reacciones en redes sociales

La aparición de Travis Kelce en los NFL Honors se convirtió rápidamente en tendencia por su original vestimenta (Captura de video)

La ceremonia anual de los NFL Honors volvió a ser el epicentro de las miradas deportivas y del entretenimiento, reuniendo a lo más selecto de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en una noche de reconocimientos, emociones y mucha expectativa.

La gala, celebrada a tres días del Superbowl LX, es el espacio donde se premian los logros más relevantes de la temporada, no solo en términos de rendimiento dentro del campo, sino también por el impacto social de los jugadores en sus comunidades. Como cada año, la alfombra roja y la presencia de celebridades aportaron un aire casi hollywoodense al evento, convirtiéndose en una vitrina de estilos, declaraciones y momentos virales.

Entre los nombres destacados de la noche figuró Travis Kelce, el carismático ala cerrada de los Kansas City Chiefs. Y no era para menos: estaba nominado al prestigioso premio Walter Payton Man of the Year, uno de los galardones de mayor peso simbólico para la NFL.

Este premio reconoce a aquel jugador cuya influencia va más allá del terreno de juego y se empeña en iniciativas solidarias, liderazgo social y compromiso comunitario. La expectativa por su posible consagración era alta, dado su historial tanto dentro como fuera de las canchas.

Sin embargo, el foco mediático que suele acompañar a Kelce no tuvo relación con el galardón. En lugar de acaparar titulares por su desempeño o por llevarse el premio a casa, que finalmente fue otorgado a Bobby Wagner de los Washington Commanders, el jugador se convirtió en el centro de atención por su vestuario.

Más que por el premio, Travis Kelce fue el centro de atención en los NFL Honors por su llamativo atuendo (Captura de video)

Según describió el medio británico Daily Mail, Kelce optó por un conjunto con estampado tipo piel de serpiente y gafas de sol oscuras, un look que no tardó en viralizarse y dominar la conversación en redes sociales. La reacción en X fue inmediata: los memes y los debates humorísticos inundaron la red durante la ceremonia, posicionándolo como tendencia, independientemente del resultado de la premiación.

Decenas de usuarios bromearon sobre la osadía del atuendo, algunos se preguntaron si el look era una referencia a algún momento particular de la cultura pop o simplemente una muestra más del carácter irreverente del jugador. Otros incluso lo compararon con su hermano: “Travis Kelce se está transformando poco a poco en Jason Kelce”, famoso por su personalidad desenfadada fuera del campo, reporta el medio brítánico.

Pero la noche no solo estuvo marcada por la moda. La ausencia de Taylor Swift, prometida de Kelce, no pasó desapercibida. A diferencia de otros jugadores que desfilaron por la alfombra roja acompañados de sus parejas, el ala cerrada de los Chiefs no fue visto llegando a la gala ni posando para los fotógrafos junto a la superestrella de la música pop, tal como señala el Daily Mail. Esta ausencia alimentó aún más la conversación en redes y entre la prensa especializada, que ya venía siguiendo de cerca cada aparición pública de la pareja.

La ausencia de Taylor Swift en la premiación no pasó inadvertida y sumó comentarios al revuelo generado por Travis Kelce (REUTERS)

En definitiva, la capacidad de Travis Kelce para convertirse en fenómeno viral trasciende el ámbito estrictamente deportivo. Así lo demostró recientemente en el torneo de golf Waste Management Phoenix Open, donde fue protagonista de un tiro destacado que acaparó la atención tanto de aficionados como de celebridades.

En lo que respecta al plano estrictamente profesional, el futuro de Kelce con los Kansas City Chiefs se mantiene como uno de los temas más comentados en la franquicia y entre los fanáticos. Luego de una “campaña decepcionante para el equipo”, como señala el Daily Mail, el ala cerrada ha dejado entrever que evalúa sus próximos pasos.

No obstante, según destaca el medio, la permanencia del coordinador ofensivo Eric Bieniemy, figura clave en la estrategia ofensiva del equipo y en el propio crecimiento de Kelce, sería un factor decisivo para su continuidad. La relación entre ambos ha sido fundamental para mantener alto el rendimiento ofensivo de los Chiefs en los últimos años.

En medio del furor mediático que rodea su vida, Travis Kelce evalúa su futuro profesional en la NFL (REUTERS)

Así, la noche de los NFL Honors sirvió para evidenciar el estatus de Travis Kelce como figura mediática. Ya sea en la alfombra roja, en el campo de juego o incluso en un torneo de golf, su nombre sigue siendo sinónimo de espectáculo, tendencia y debate.