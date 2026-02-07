Guía rápida para seguir el Super Bowl: reglas básicas, el tiempo de partido y otros detalles

New England Patriots enfrentará a Seattle Seahawks en la final del Super Bowl (Reuters)

Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara será el escenario de la edición número 60 del Super Bowl, en la que los New England Patriots y los Seattle Seahawks disputarán el título de la NFL ante una audiencia global que supera los 120 millones de personas. El partido, que paraliza la vida cotidiana en Estados Unidos y convoca a fanáticos en todo el mundo, se caracteriza por su mezcla de espectáculo, competencia y cifras récord.

En Estados Unidos, el Super Bowl es la final del deporte más arraigado en su cultura y el evento deportivo más importante del año. Para muchos fanáticos en el resto del mundo, el partido resulta un espectáculo imponente, aunque las reglas y la dinámica del juego no son conocidas en profundidad por todos.

El campo, la estructura y la duración del partido

El fútbol americano profesional se juega sobre un campo de 120 yardas de largo (109,73 metros) y 53,3 yardas de ancho (48,74 metros). El terreno, dividido a la mitad por la línea de la yarda 50, cuenta con zonas de anotación de 10 yardas en cada extremo, donde se define una parte central del juego. En cada extremo se ubican estructuras tubulares en forma de ‘Y’, con postes separados por 5,64 metros, que sirven como objetivo para las jugadas de patada.

El encuentro oficial tiene una duración de 60 minutos, repartidos en cuatro cuartos de 15 minutos cada uno. No obstante, la cantidad de pausas y revisiones puede extender la experiencia a más de tres horas. Si el marcador finaliza empatado, se juega una prórroga en la que ambos equipos reciben una oportunidad ofensiva; si persiste la igualdad, la definición se resuelve por muerte súbita.

El Quarterback

También conocido como mariscal de campo en algunos países de Latinoamérica, ocupa el rol central en el fútbol americano. Es el responsable de liderar el ataque, comunicar las jugadas directamente con el entrenador y tomar las decisiones clave en cada acción ofensiva. Desde su posición, determina si lanza el balón por aire o lo entrega a un corredor para avanzar en el campo, convirtiéndose en la pieza estratégica principal del equipo.

Cómo se anotan los puntos

Cada equipo dispone de una plantilla de 53 jugadores, aunque solo 11 participan en el campo por cada lado. Las formaciones se dividen entre ofensiva, defensiva y equipos especiales. El objetivo principal de la ofensiva es avanzar con el balón ovalado y cruzar la línea de anotación rival. Para ello, se otorgan cuatro oportunidades, conocidas como ‘downs’, para avanzar al menos 10 yardas. Si la ofensiva cumple ese objetivo, recibe cuatro oportunidades adicionales. En caso de no lograrlo, suele entregar el balón al rival mediante una patada.

El touchdown es la jugada más codiciada, otorga 6 puntos (Reuters)

El touchdown es la jugada más codiciada, otorga 6 puntos y se logra al llevar el balón a la zona de anotación, ya sea corriendo o atrapando un pase dentro de ella. Tras un touchdown, el equipo puede sumar un punto extra con una patada exitosa entre los postes o intentar llevar el balón nuevamente a la zona de anotación para conseguir dos puntos adicionales.

Otra forma de sumar puntos es el gol de campo, que vale 3 puntos y se consigue con una patada desde el campo. La distancia récord en la NFL es de 64 yardas. Además, existe la jugada denominada safety, que otorga dos puntos a la defensa si logra derribar al rival con el balón dentro de su propia zona de anotación.

Corredores y receptores

En el esquema ofensivo, los receptores y los corredores cumplen funciones fundamentales. Los receptores se despliegan por el campo para recibir pases del quarterback y avanzar en busca de territorio rival. Los corredores, en cambio, toman el balón directamente de manos del quarterback e intentan superar la defensa contraria corriendo, con el objetivo de acumular yardas y acercarse a la zona de anotación.

Estructura de la liga y antecedentes históricos

La National Football League (NFL) cuenta con 32 equipos, divididos entre la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC), con 16 equipos cada una. Los campeones de cada conferencia acceden directamente al Super Bowl. En esta temporada, los Patriots aseguraron su lugar al vencer a los Denver Broncos por 10-7, mientras que los Seahawks obtuvieron el pase tras derrotar 31-27 a Los Angeles Rams.

El primer Super Bowl se disputó el 15 de enero de 1967, con victoria para los Green Bay Packers sobre los Kansas City Chiefs. El trofeo que se entrega al campeón lleva el nombre de Vince Lombardi, el entrenador que lideró a los Packers en sus primeras conquistas. Los Patriots buscan superar a los Pittsburgh Steelers como el equipo más laureado de la historia, ambos con seis títulos. En contraste, Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans y Jacksonville Jaguars nunca han jugado una final.

Tom Brady es un referente de la NFL tras disputar 7 Super Bowl (Reuters)

Entre los jugadores destacados figura Tom Brady, quien acumula siete victorias en el Super Bowl, seis con los Patriots y una con los Tampa Bay Buccaneers. El Super Bowl más visto hasta la fecha fue la edición pasada, en la que Philadelphia Eagles venció 40-22 a los Chiefs, con una audiencia de 128 millones de televidentes.

Entradas, cifras y atractivo comercial

La demanda de entradas para el Super Bowl suele disparar los precios en el mercado primario y secundario. Según datos recopilados por Bloomberg, los boletos para la edición LX alcanzan precios que parten desde los 5.500 dólares y pueden superar los 50.000 dólares en sectores VIP. En plataformas digitales oficiales, el promedio oscila en torno a los 8.200 dólares, reflejando un incremento sostenido desde los 12 dólares de la primera edición en 1967.

El evento también destaca por el costo de los espacios publicitarios. Este año, el precio promedio de un anuncio de 30 segundos ronda los 8 millones de dólares, aunque la cadena NBC ha llegado a vender espacios por hasta 10 millones, según confirmó Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal. Las empresas tecnológicas, farmacéuticas y de bienestar lideran la inversión publicitaria, mientras que cerca del 40% de las marcas que anuncian en esta edición no estuvieron presentes el año pasado.

Bad Bunny estará en el show de medio tiempo (Kirby Lee-Imagn Images)

Más allá del deporte: espectáculo, anuncios y cultura pop

El Super Bowl se ha consolidado no solo como un partido decisivo, sino como un espectáculo cultural que incluye el popular show de medio tiempo, este año a cargo del puertorriqueño Bad Bunny. Las principales marcas, adelantaron sus comerciales en redes sociales, aprovechando la expectación global.

La historia reciente añade condimentos al enfrentamiento entre Patriots y Seahawks, quienes ya disputaron la final de 2015, recordada por una jugada defensiva decisiva en la última yarda. Este duelo en el Levi’s Stadium promete reeditar la rivalidad, mientras millones siguen atentos cada jugada y cada pausa publicitaria.