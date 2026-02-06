Entretenimiento

Un vestido de cabello trenzado: la elección de Margot Robbie que causa sensación en la alfombra roja

La protagonista de “Cumbres Borrascosas” apostó por una pieza de alto impacto visual que dialoga con la tradición victoriana y la historia literaria que inspira la película

Guardar
Margot Robbie en la premiere
Margot Robbie en la premiere londinense de Cumbres Borrascosas (REUTERS/Jack Taylor)

La alfombra roja londinense del estreno de Cumbres Borrascosas se celebró este 5 de febrero con la presencia de Margot Robbie, Jacob Elordi, la directora Emerald Fennell y otros integrantes del reparto.

En el evento, la estrella de Barbie y su equipo mostraron una vez más que siguen apostando por el “method dressing” para enlazar conceptualmente el tema de la película con impresionantes piezas de moda.

En esta ocasión, la actriz australiana acaparó todas las miradas al llegar al estreno con un vestido en transparencias confeccionado con trenzas de cabello. Sin duda, un manifiesto visual que dialoga con el espíritu gótico de la novela publicada en 1847.

El vestido fue diseñado a medida por la creadora londinense Dilara Fındıkoğlu, colaboradora recurrente de Robbie durante la gira promocional de la película.

El estilismo del look estuvo
El estilismo del look estuvo a cargo de Andrew Mukamal, colaborador habitual de la actriz durante la gira promocional (REUTERS/Jack Taylor)

La prenda presentaba una base de corsetería en tono marfil, de la que descendían varillas visibles hasta el suelo, rematadas por una breve cola de tul. Sobre esa estructura se superponía un segundo corsé exterior creado íntegramente con trenzas de cabello real en tonos oliva, que caían hasta cruzarse a la altura de las rodillas. Pequeñas flores hechas también de cabello se distribuían a lo largo del diseño, reforzando su aire orgánico y perturbador.

El detalle del cabello también se replicó en la espalda: un sistema de lazado realizado con mechones de cabello que recorría toda la columna vertebral, evocando deliberadamente la forma de una espina dorsal.

El conjunto fue completado con un peinado recogido en un moño bajo retorcido, con mechones frontales suavemente ondulados, y un maquillaje y manicura en tonos nude, deliberadamente sobrios para no competir con la fuerza conceptual del atuendo. El estilismo estuvo a cargo de Andrew Mukamal.

El brazalete es una réplica
El brazalete es una réplica del accesorio que perteneció a Charlotte Brontë, tejido con el cabello de Emily y Anne Brontë (REUTERS/Jack Taylor)

Durante su paso por la alfombra roja, Robbie explicó el origen de la idea en declaraciones a Who What Wear. “Está inspirado en este brazalete”, dijo señalando su muñeca. “Esta es una réplica del brazalete de Charlotte Brontë que, según se cree, estaba tejido con el cabello de Anne y Emily”.

La actriz añadió una aclaración clave para entender el trasfondo del look: “Era algo victoriano hacer joyas con el cabello de los seres queridos”.

La réplica de la pulsera de luto fue hecha por Wyedean Weaving. Según explicó Harper’s Bazaar, el original incluía una piedra amatista engastada en una banda tejida con el cabello de sus hermanas Emily y Anne, una práctica habitual en los siglos XVIII y XIX como forma de mantener cerca el recuerdo de algún pariente fallecido.

Además, Robbie llevó dos broches de archivo de Boucheron: uno en el choker trenzado de cabello y otro en la parte frontal del vestido. Según People, el primero estaba hecho de oro amarillo, rubí y diamantes, mientras que el segundo combinaba oro amarillo, granate rojo y diamantes.

La película es una nueva
La película es una nueva adaptación de la novela Cumbres Borrascosas, publicada por Emily Brontë en 1847 (Captura de video)

La actriz también lució joyas a medida de Jessica McCormack: unos pendientes de granate, perla y diamantes, y un anillo con rubí de cuatro quilates.

Margot Robbie protagoniza la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas en el papel de Catherine Earnshaw, junto a Jacob Elordi como Heathcliff. La película, que se estrena en cines a mediados de febrero, propone una relectura del clásico romántico. En sus primeros avances, se expone el tono erótico y de gran intensidad emocional con el que la directora explora la compleja historia de la pareja.

Temas Relacionados

Margot RobbieCumbres BorrascosasJacob Elordi

Últimas Noticias

La serie Wonder Man revela el lado humano tras los superpoderes

En esta apuesta de Marvel, la experiencia de dos actores luchando por hacerse un lugar en Hollywood resulta mucho más cercana de lo esperado

La serie Wonder Man revela

Rebecca Ferguson explica por qué no expondrá al actor que la humilló en un set de rodaje

La estrella de “Duna” reafirmó que no dará nombres y detalló cómo enfrentó el episodio que la hizo llorar

Rebecca Ferguson explica por qué

“Libertad para mí es el anonimato, a veces solo quiero sentirme normal por un día”, confesó Rosé de Blackpink

Durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, la cantante surcoreana relató el costo personal de la fama, la dificultad de mantener su privacidad y su anhelo de experimentar la vida cotidiana lejos de la exposición constante

“Libertad para mí es el

“Ser hawaiano es un orgullo y también una gran responsabilidad”, afirmó Jason Momoa

El actor, protagonista de grandes éxitos de Hollywood, subraya la transmisión de valores familiares, la recuperación de idiomas ancestrales y el impulso de iniciativas sostenibles en la pantalla grande. Familia, nuevos desafíos y más, en una entrevista con Theo Von en el podcast This Past Weekend

“Ser hawaiano es un orgullo

Timothy Busfield, esposo de Melissa Gilbert, ha sido formalmente imputado con cuatro cargos de abuso sexual infantil

El actor enfrenta cuatro cargos graves tras la decisión de un gran jurado en Nuevo México.

Timothy Busfield, esposo de Melissa
DEPORTES
Récords y ciencia: cómo se

Récords y ciencia: cómo se construyen las pistas más rápidas para el patinaje de velocidad olímpico

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 33 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

Galatasaray presentó al futbolista alemán nacionalizado argentino Can Armando Güner

La selección de Bolivia considera nacionalizar a un delantero argentino para el repechaje mundialista

El director deportivo de Newell’s habló sobre la versión del posible regreso de Lionel Messi al club en 2027

TELESHOW
Zaira Nara celebró el sexto

Zaira Nara celebró el sexto cumpleaños de Viggo: sorpresas, festejo íntimo y el saludo a la distancia de su abuela

Murió el actor Rubén Polimeni, reconocido por su trabajo en “Rincón de luz” y “Los Roldán”

Cami Homs compartió el álbum de fotos de la primera semana de su hija Aitana: “Nos tiene muertos de amor”

Franco Yan celebró su cumpleaños con los saludos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Sos un luchador”

La revelación más descarnada de Ernestina Pais sobre su adicción: “Internarme fue mi salvación”

INFOBAE AMÉRICA

Líder de peligrosa pandilla panameña

Líder de peligrosa pandilla panameña es encontrado culpable en una Corte de Los Ángeles

El récord histórico de Miguel Ángel: un boceto de la Capilla Sixtina se vende por más de 27 millones de dólares en Nueva York

Con el nuevo acuerdo comercial, exportaciones no petroleras ecuatorianas podrían crecer 30% en Emiratos Árabes Unidos

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

“Pasamos cuatro días con muertos en la celda”: el testimonio que expone la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador