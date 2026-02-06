Un vestido de cabello trenzado: la elección de Margot Robbie que causa sensación en la alfombra roja

Margot Robbie en la premiere londinense de Cumbres Borrascosas (REUTERS/Jack Taylor)

La alfombra roja londinense del estreno de Cumbres Borrascosas se celebró este 5 de febrero con la presencia de Margot Robbie, Jacob Elordi, la directora Emerald Fennell y otros integrantes del reparto.

En el evento, la estrella de Barbie y su equipo mostraron una vez más que siguen apostando por el “method dressing” para enlazar conceptualmente el tema de la película con impresionantes piezas de moda.

En esta ocasión, la actriz australiana acaparó todas las miradas al llegar al estreno con un vestido en transparencias confeccionado con trenzas de cabello. Sin duda, un manifiesto visual que dialoga con el espíritu gótico de la novela publicada en 1847.

El vestido fue diseñado a medida por la creadora londinense Dilara Fındıkoğlu, colaboradora recurrente de Robbie durante la gira promocional de la película.

El estilismo del look estuvo a cargo de Andrew Mukamal, colaborador habitual de la actriz durante la gira promocional (REUTERS/Jack Taylor)

La prenda presentaba una base de corsetería en tono marfil, de la que descendían varillas visibles hasta el suelo, rematadas por una breve cola de tul. Sobre esa estructura se superponía un segundo corsé exterior creado íntegramente con trenzas de cabello real en tonos oliva, que caían hasta cruzarse a la altura de las rodillas. Pequeñas flores hechas también de cabello se distribuían a lo largo del diseño, reforzando su aire orgánico y perturbador.

El detalle del cabello también se replicó en la espalda: un sistema de lazado realizado con mechones de cabello que recorría toda la columna vertebral, evocando deliberadamente la forma de una espina dorsal.

El conjunto fue completado con un peinado recogido en un moño bajo retorcido, con mechones frontales suavemente ondulados, y un maquillaje y manicura en tonos nude, deliberadamente sobrios para no competir con la fuerza conceptual del atuendo. El estilismo estuvo a cargo de Andrew Mukamal.

El brazalete es una réplica del accesorio que perteneció a Charlotte Brontë, tejido con el cabello de Emily y Anne Brontë (REUTERS/Jack Taylor)

Durante su paso por la alfombra roja, Robbie explicó el origen de la idea en declaraciones a Who What Wear. “Está inspirado en este brazalete”, dijo señalando su muñeca. “Esta es una réplica del brazalete de Charlotte Brontë que, según se cree, estaba tejido con el cabello de Anne y Emily”.

La actriz añadió una aclaración clave para entender el trasfondo del look: “Era algo victoriano hacer joyas con el cabello de los seres queridos”.

La réplica de la pulsera de luto fue hecha por Wyedean Weaving. Según explicó Harper’s Bazaar, el original incluía una piedra amatista engastada en una banda tejida con el cabello de sus hermanas Emily y Anne, una práctica habitual en los siglos XVIII y XIX como forma de mantener cerca el recuerdo de algún pariente fallecido.

Además, Robbie llevó dos broches de archivo de Boucheron: uno en el choker trenzado de cabello y otro en la parte frontal del vestido. Según People, el primero estaba hecho de oro amarillo, rubí y diamantes, mientras que el segundo combinaba oro amarillo, granate rojo y diamantes.

La película es una nueva adaptación de la novela Cumbres Borrascosas, publicada por Emily Brontë en 1847 (Captura de video)

La actriz también lució joyas a medida de Jessica McCormack: unos pendientes de granate, perla y diamantes, y un anillo con rubí de cuatro quilates.

Margot Robbie protagoniza la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas en el papel de Catherine Earnshaw, junto a Jacob Elordi como Heathcliff. La película, que se estrena en cines a mediados de febrero, propone una relectura del clásico romántico. En sus primeros avances, se expone el tono erótico y de gran intensidad emocional con el que la directora explora la compleja historia de la pareja.