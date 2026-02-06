Travis Scott, nominado pero sin galardón: “Nunca me importaron las críticas ni lo que digan de la música”

El éxito de “Sicko Mode” consolidó a Travis Scott como referente global, mostrando su capacidad para fusionar géneros e innovar en la escena del hip-hop (YouTube/Travis Scott)

Travis Scott atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera. Tras concluir una gira mundial con récord de ventas y celebrar el éxito de su álbum Utopia, el artista compartió con Rolling Stone sus próximos retos y el balance de una década como figura central del hip-hop.

Sus reflexiones, marcadas por proyectos ambiciosos y referencias arquitectónicas en Beverly Hills, evidencian una etapa de profunda búsqueda creativa: “Estoy volcando todo mi cuerpo y alma en lo que viene, para que más gente pueda entenderme”.

La gira, el impacto y el desafío generacional

Al referirse al impacto de la gira, Scott relató una experiencia difícil de traducir en palabras. Frente a una mansión de 1.670 metros cuadrados perteneciente al fundador de Oakley, confesó: “Lo que viví en estos conciertos todavía es imposible de describir”.

Travis Scott adorna la portada de la edición de febrero de 2026 de Rolling Stone, destacando con gafas de sol, un grill dental y su estilo característico

Más de dos millones de entradas vendidas en 80 fechas y estadios repletos definieron este ciclo. Con 34 años y tras el éxito de Utopia, reconoció: “La persona que aún no entiende Trav, sin importar cuánto tiempo lleve aquí”.

La perspectiva de Travis Scott sobre el rap y su evolución se basó en su papel al frente de una generación que modificó las reglas del género. “Ahora no existen cajas. Para un estribillo puedes sentir de una forma y para el verso de otra, y está bien que convivan”, afirmó en la conversación con Rolling Stone.

Sostuvo que conceptos como el “maximalismo”, etiqueta asociada a su música, resuenan en la Generación Z, atraída por la estética y el sonido de los años recientes.

Innovación, crítica y colaboraciones

Travis Scott revela que su próximo álbum estará influenciado por la arquitectura, la moda y su experiencia como padre (EFE/EPA/NINA PROMMER)

“Siempre quisieron mantener el rap de cierta forma. Yo no”, subrayó Scott respecto a los cambios y críticas en el género. Recordó las tensiones con los defensores del rap más tradicional y la importancia de dejar huella para las nuevas generaciones.

“Ahora los mayores se adaptan, antes era al revés. Siempre he intentado juntar lo mejor de todos los mundos. Cuando los mundos se mezclan, la música suena increíble”.

En su análisis de la cultura pop y la industria musical, Scott destacó el creciente peso de las asociaciones comerciales y la imagen. “El arte, la moda, todo eso importa tanto o incluso más que la música ahora”, explicó. Aseguró que el núcleo de su trabajo permanecía en la creación musical: “Para mí, el núcleo sigue siendo la música. Cuando llegué, todo era cuestión de reorganizar”.

Más de dos millones de entradas vendidas consolidan a Travis Scott como referente mundial del hip-hop actual (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La relación de Scott con la crítica y la falta de premios institucionales —con 10 nominaciones al Grammy sin victoria— mostró su postura firme. “Nunca me importaron las críticas ni lo que digan de la música”, sostuvo, en alusión a quienes exhiben un gramófono dorado pero le restan importancia.

Construir un universo propio formó parte de la estrategia de Scott, apoyado en un enfoque multidisciplinar. La fundación de Cactus Jack, así como alianzas con Nike, Oakley y colaboraciones en juguetes y videojuegos, reflejan su objetivo de que su sello esté presente en hogares y colecciones.

“Intento que una parte de lo que creo esté presente en los hogares, las colecciones y las historias de la gente”, contó a Rolling Stone. Añadió: “Hay aspectos donde quizás no soy el mejor, pero eso me permite respetar y colaborar con expertos en esos campos”.

El artista reflexiona sobre la evolución del rap y su impacto en la generación Z (REUTERS/Nacho Doce)

El alcance de estas colaboraciones generó escepticismo sobre la creatividad frente al mercadeo. Scott respondió: “Hay quienes sienten que hay que tener un tono hacia lo que hago. Yo solo intento romper barreras y avanzar”.

Astroworld, la herida y el aprendizaje

El momento más delicado de la charla surgió al abordar la tragedia de Astroworld en 2021, en Houston, donde murieron diez personas durante uno de sus festivales. Scott bajó la voz: “Quise traer algo especial a donde crecí, y de repente lo que debía ser inolvidable terminó saliendo mal”.

Cuatro años después, enfrentó el escrutinio público, a pesar de la decisión del gran jurado de Houston de no imputar cargos penales y del cierre de varios litigios civiles. “Me gustaría sanar eso en la ciudad. Pero también quiero que la gente esté receptiva. No quiero forzar nada”, explicó.

Scott defiende la innovación en el género musical y se apoya en colaboraciones con marcas como Nike y Oakley (Instagram)

Ante quienes lo señalaron como responsable, reflexionó: “No les diría nada. Les preguntaría. Muchas veces pienso si ni siquiera ellos creen lo que escriben o dicen”.

Orígenes, comunidad y legado

Los orígenes musicales de Travis Scott se remontan a la infancia, en Houston y Missouri City, con el respaldo de su familia y una temprana obsesión por los instrumentos. Relató: “Desde los tres años, estaba pegado a la batería. Me obsesioné”. La conexión con Chase B, DJ y amigo de la infancia, y el trabajo repartiendo mixtapes en fiestas universitarias completan el retrato de un artista perseverante.

La comunidad de Cactus Jack cobró vida en las palabras del propio Scott al referirse a Don Toliver, Sheck Wes y SoFaygo. “Cada uno tiene su propio estilo, su energía. Me encanta que sea así”, señaló. Toliver recordó: “Ver a alguien de Houston llegando tan lejos fue una inspiración”.

Desde su infancia en Houston, Travis Scott muestra una dedicación temprana y familiar al desarrollo musical (via Reuters Connect/Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El artista mantuvo el foco en su legado y la innovación. “Me atraen todas las cosas creativas”, reconoció. Desde pequeño mostró fascinación por el cine, el arte, la moda y el diseño, lo que evidenció una inquietud más allá de la música.

Influencia, futuro e inteligencia artificial

La influencia del desaparecido Virgil Abloh y el aprendizaje a base de romper moldes marcaron su visión actual. “Nos tocó aprender sobre la marcha y romper moldes. Ahora hay que dejar un rastro para quienes vienen detrás”, reflexionó.

Frente a la inteligencia artificial, Scott se mostró cauto, aunque reconoció su potencial creativo. “Si se usa bien, puede ser útil. Hay que desafiar a los creativos a trazar las reglas y adelantarse antes de que se descontrole”, opinó, según recogió Rolling Stone.

Travis Scott expresa cautela ante la inteligencia artificial y resalta la importancia de la creatividad y la educación tradicional para sus hijos (AP Photo/Chris Pizzello)

En el entorno familiar, prefirió que sus hijos aprendieran primero de manera tradicional antes de recurrir a esa tecnología: “Si todo lo hace la inteligencia artificial, ¿cómo sabrán lo correcto de lo incorrecto?”, planteó.

La paternidad transformó a Scott. Narró con emoción la visita al área de robótica de Disney junto a su hijo y resaltó la importancia de la creatividad: “No puedes perderte. Ya no se pueden hacer locuras como antes”, admitió sobre lo que cambió con la crianza.

Pensando en el futuro, Scott prepara un nuevo álbum destinado a estadios y grandes audiencias. “Ahora me interesa cómo hacer que la música sea inmensa y, al mismo tiempo, cercana”, concluyó, anticipando su próximo desafío, según palabras recogidas por Rolling Stone.