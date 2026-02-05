El asesinato de una influencer estremece a Brasil: joven de 18 años murió tras ser apuñalada por la ex de su novio

La Policía Civil investiga el caso registrado el 31 de enero (Instagram/Maria Luiza Costa da Silva)

La muerte violenta de Maria Luiza Costa da Silva, una influencer brasileña de 18 años conocida en redes sociales como “Malu Costantine”, ha conmocionado a sus miles de seguidores.

La joven falleció el 31 de enero tras ser apuñalada a la salida de un bar en Recife, luego de un altercado que, según las primeras investigaciones, involucró a la exnovia de su pareja. El caso es investigado como homicidio y permanece activo, de acuerdo con reportes policiales citados por medios locales.

Según consigna el portal G1, Maria Luiza y su novio, Gabryel Nascimento da Silva (27), se encontraban en un bar de Recife donde asistieron a un evento previo al carnaval, organizado por el Bloco do Papada.

Al salir del local, la pareja se cruzó con Kallyne Santos da Silva, exnovia de Gabryel. Según un informe de arresto de la Policía Militar obtenido por G1, los tres comenzaron a discutir fuera del bar y, en ese contexto, la exnovia habría sacado un cuchillo y apuñalado repetidamente a la joven.

La joven fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero murió al llegar.(Instagram/Maria Luiza Costa da Silva)

Gabryel relató a los investigadores que intentó defender a Maria Luiza, pero también fue herido en el muslo durante el ataque. El mismo reporte indica que el forcejeo terminó cuando la influencer tomó el cuchillo y apuñaló a Kallyne en el abdomen.

Un tercero que presenció la escena trasladó a Maria Luiza y a Gabryel en su vehículo particular a un centro de emergencia. Sin embargo, la joven murió mientras el personal médico comenzaba a atender sus heridas. Gabryel recibió tratamiento por la lesión en la pierna y fue dado de alta.

El reporte describe que la presunta agresora huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades, pero fue localizada más tarde por la policía en una sala de emergencias, donde buscaba atención médica por la herida.

Posteriormente, ella fue trasladada a otro hospital y quedó bajo custodia sin derecho a fianza, según confirmó a prensa local. Al cierre de esta edición, no estaba claro si había sido formalmente acusada, aunque la Policía Civil investiga el hecho como homicidio.

Ante la conmoción pública, el Bloco do Papada emitió un comunicado el 1 de febrero expresando su pesar y “solidaridad con la tragedia que afectó a la joven Luiza”.

“Nos unimos al dolor de su familia y amigos en este momento de inmensa tristeza, deseando fuerza y consuelo a todos”, se lee en el texto citado por prensa local y medios internacionales.

La cuenta de Instagram de “Malu Costantine” fue configurada como privada tras su fallecimiento. (Instagram/Maria Luiza Costa da Silva)

El colectivo subrayó además que el ataque fue “un hecho aislado” y que ocurrió “dos horas después del final oficial del evento”.

“Bloco do Papada reafirma su compromiso con un carnaval de paz, respeto y responsabilidad. Los actos de violencia no representan los valores del festival, ni la cultura popular que hemos defendido durante 10 años”, enfatizaron.

Maria Luiza Costa da Silva era una creadora de contenido con una presencia creciente en redes sociales. Bajo el nombre “Malu Costantine”, había construido una comunidad de casi 30.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que compartía contenidos vinculados a su vida cotidiana y estilo personal. Tras su muerte, su cuenta fue configurada como privada.

Su deceso ha impulsado una ola de mensajes de indignación y duelo entre sus seguidores, ya que ella tenía apenas 18 años y un futuro promisorio.