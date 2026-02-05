Dove Cameron explicó su cambio vital: “Nos han lavado el cerebro sobre las etapas ideales, pero lo mejor está por llegar”

Dove Cameron reveló cómo referentes como Michelle Obama la ayudaron a desafiar los estigmas sobre la edad y el valor de la mujer (Captura de video)

La más reciente edición de Call Her Daddy permitió a Dove Cameron compartir una mirada honesta sobre empoderamiento femenino, salud mental y el proceso de reconstrucción de su identidad tras el paso por Disney Channel. Durante la charla con Alex Cooper, la actriz y cantante relató cómo sus experiencias familiares y profesionales influyeron en su autoestima y su visión sobre el valor de la mujer.

“Siempre me he sentido mayor de lo que era... esperaba llegar a los 30 porque quería ser escuchada, que me tomaran en serio”, confesó. Cameron explicó que la presión social y las ideas preconcebidas sobre la edad y el valor femenino la llevaron a una reflexión crítica. “Nos han lavado el cerebro para pensar en épocas ‘ideales’ de la vida, pero cuando hablo con mujeres mayores, todas dicen que la mejor etapa está por llegar”, relató en el pódcast.

Comentó que figuras como Michelle Obama han sido referentes de un modelo alternativo al culto a la juventud y que la glorificación de la veintena puede mantener a las mujeres en situaciones de menor poder.

Sanar la imagen y la historia

La charla exploró los desafíos de la autoimagen y la presión sobre la apariencia en la industria del entretenimiento. “Tenía un conjunto de reglas y restricciones muy intenso sobre lo que se me permitía ser. Me daba miedo no tener 18 años, especialmente por mi posición en Disney Channel. De niña, dejé que mi cuerpo fuera lo que otros querían. Era una forma de control para sentirme segura”, explicó Cameron.

Dove Cameron compartió que superar el autosabotaje y los estigmas sobre el cuerpo femenino requirió terapia y un profundo proceso de autoaceptación (Captura de video)

Contó que superar el autosabotaje requirió terapia, autoaceptación y desaprender estigmas sobre el cuerpo femenino y el paso del tiempo.

El diálogo abordó episodios de trauma infantil, como la muerte de una amiga y la crisis familiar por el divorcio y la salud mental de su padre. “La muerte de mi amiga fue devastadora. Mis padres hicieron lo posible por llevarme a terapia, pero la salud mental no era un tema de conversación en esa época. Esa pérdida fisuró mi forma de procesar el mundo”, narró.

Cameron compartió que su padre convivía con depresión y trastorno bipolar. La convivencia alternaba entre momentos agradables y períodos difíciles, y, ya adulta, entendió los distanciamientos y episodios duros como resultado de la fragilidad paterna.

La relación con su padre, marcada por tensiones y gestos de afecto, fue determinante en su identidad. “Mucho de lo que soy y en lo que me he convertido ahora, miro hacia atrás y me doy cuenta de que era mi padre. Hay una pena profunda por no haberlo conocido del todo”, compartió. El fallecimiento de su padre, por suicidio, transformó su perspectiva: “Fui la constante. Siempre estaba esperando que volviera a conectar, pero aprendí a dejar atrás la idea de que mi estabilidad era una responsabilidad para con los demás”.

La actriz y cantante Dove Cameron participa en el podcast "Call Her Daddy", sentada en un sofá rosa con un micrófono frente a ella, para discutir sobre su carrera y vida personal (Captura de video)

Cameron explicó que la dinámica familiar influyó en sus relaciones amorosas, repitiendo patrones de vínculo traumático y dificultades para establecer límites. “Durante mucho tiempo, pensé que si mi padre me amaba y, aun así, había episodios dolorosos, podía aceptar lo mismo en parejas románticas”, admitió. La sanación fue un proceso largo, con trabajo en soledad y terapia: “Tuve que desaprender el ciclo de reconciliación tras el daño. Encontrar la empatía hacia mí misma me ayudó a entender que merezco relaciones sanas”.

Disney Channel, nombre y memoria

Cameron rememoró sus inicios y la transición desde su trabajo en Disney Channel. “Entré a Disney siendo adolescente y con mucho más trauma del que la gente imaginaba. Yo ya era adulta en muchos aspectos, aunque interpretara papeles juveniles. Disney me apoyó en esa etapa, pero siempre supe que debía adaptarme a la imagen pública esperada”, comentó. Aunque la presión mediática por aparentar perfección fue intensa, se mantiene agradecida por las oportunidades de esa etapa.

La entrevista en el pódcast 'Call Her Daddy' permitió a Dove Cameron reflexionar sobre empoderamiento femenino y salud mental tras su etapa en Disney Channel (Captura de video)

El cambio de nombre, de Chloe a Dove, estuvo ligado a la memoria de su padre: “Mi papá solía llamarme Paloma de niña. Lo hice en su honor y para sentir que, dondequiera que fuera, todos me llamaban como él hacía”. Este gesto integró su historia personal en la búsqueda de una identidad propia.

Madurez emocional y nuevas certezas

Cameron habló de su compromiso con Damiano David, líder de Måneskin, y destacó que la madurez emocional y el diálogo han sido claves en esta etapa. “Lo supe muy pronto con él. Empecé a compartir mi historia por completo, incluso las partes difíciles. Él simplemente lo tomó y me acompañó con total comprensión”, relató.

El compromiso con Damiano David representa para Dove Cameron una nueva etapa de madurez emocional basada en el apoyo mutuo y la empatía (Captura de video)

Subrayó que el apoyo mutuo, especialmente ante recuerdos dolorosos, ha sido fundamental: “Nunca le he visto decir ‘esto es demasiado’. Sabe que no puede sanarme ni resolver mis heridas, pero me acompaña sin intentar salvarme”.

En el cierre del episodio, Cameron evocó, entre risas y lágrimas, la espontaneidad del momento en que su pareja le propuso matrimonio en la sala de su hogar. Sin grandes preparativos ni escenarios ideales, la artista atesora ese instante grabado en video doméstico, convencida de que la vida cotidiana, sin artificios, puede ser el marco de grandes decisiones personales.