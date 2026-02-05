Entretenimiento

Dove Cameron explicó su cambio vital: “Nos han lavado el cerebro sobre las etapas ideales, pero lo mejor está por llegar”

En el pódcast, la artista relató cómo distintas figuras públicas ayudaron a replantear su percepción sobre el crecimiento personal y la autovaloración femenina

Guardar
Dove Cameron reveló cómo referentes
Dove Cameron reveló cómo referentes como Michelle Obama la ayudaron a desafiar los estigmas sobre la edad y el valor de la mujer (Captura de video)

La más reciente edición de Call Her Daddy permitió a Dove Cameron compartir una mirada honesta sobre empoderamiento femenino, salud mental y el proceso de reconstrucción de su identidad tras el paso por Disney Channel. Durante la charla con Alex Cooper, la actriz y cantante relató cómo sus experiencias familiares y profesionales influyeron en su autoestima y su visión sobre el valor de la mujer.

“Siempre me he sentido mayor de lo que era... esperaba llegar a los 30 porque quería ser escuchada, que me tomaran en serio”, confesó. Cameron explicó que la presión social y las ideas preconcebidas sobre la edad y el valor femenino la llevaron a una reflexión crítica. “Nos han lavado el cerebro para pensar en épocas ‘ideales’ de la vida, pero cuando hablo con mujeres mayores, todas dicen que la mejor etapa está por llegar”, relató en el pódcast.

Comentó que figuras como Michelle Obama han sido referentes de un modelo alternativo al culto a la juventud y que la glorificación de la veintena puede mantener a las mujeres en situaciones de menor poder.

Sanar la imagen y la historia

La charla exploró los desafíos de la autoimagen y la presión sobre la apariencia en la industria del entretenimiento. “Tenía un conjunto de reglas y restricciones muy intenso sobre lo que se me permitía ser. Me daba miedo no tener 18 años, especialmente por mi posición en Disney Channel. De niña, dejé que mi cuerpo fuera lo que otros querían. Era una forma de control para sentirme segura”, explicó Cameron.

Dove Cameron compartió que superar
Dove Cameron compartió que superar el autosabotaje y los estigmas sobre el cuerpo femenino requirió terapia y un profundo proceso de autoaceptación (Captura de video)

Contó que superar el autosabotaje requirió terapia, autoaceptación y desaprender estigmas sobre el cuerpo femenino y el paso del tiempo.

El diálogo abordó episodios de trauma infantil, como la muerte de una amiga y la crisis familiar por el divorcio y la salud mental de su padre. “La muerte de mi amiga fue devastadora. Mis padres hicieron lo posible por llevarme a terapia, pero la salud mental no era un tema de conversación en esa época. Esa pérdida fisuró mi forma de procesar el mundo”, narró.

Cameron compartió que su padre convivía con depresión y trastorno bipolar. La convivencia alternaba entre momentos agradables y períodos difíciles, y, ya adulta, entendió los distanciamientos y episodios duros como resultado de la fragilidad paterna.

La relación con su padre, marcada por tensiones y gestos de afecto, fue determinante en su identidad. “Mucho de lo que soy y en lo que me he convertido ahora, miro hacia atrás y me doy cuenta de que era mi padre. Hay una pena profunda por no haberlo conocido del todo”, compartió. El fallecimiento de su padre, por suicidio, transformó su perspectiva: “Fui la constante. Siempre estaba esperando que volviera a conectar, pero aprendí a dejar atrás la idea de que mi estabilidad era una responsabilidad para con los demás”.

La actriz y cantante Dove
La actriz y cantante Dove Cameron participa en el podcast "Call Her Daddy", sentada en un sofá rosa con un micrófono frente a ella, para discutir sobre su carrera y vida personal (Captura de video)

Cameron explicó que la dinámica familiar influyó en sus relaciones amorosas, repitiendo patrones de vínculo traumático y dificultades para establecer límites. “Durante mucho tiempo, pensé que si mi padre me amaba y, aun así, había episodios dolorosos, podía aceptar lo mismo en parejas románticas”, admitió. La sanación fue un proceso largo, con trabajo en soledad y terapia: “Tuve que desaprender el ciclo de reconciliación tras el daño. Encontrar la empatía hacia mí misma me ayudó a entender que merezco relaciones sanas”.

Disney Channel, nombre y memoria

Cameron rememoró sus inicios y la transición desde su trabajo en Disney Channel. “Entré a Disney siendo adolescente y con mucho más trauma del que la gente imaginaba. Yo ya era adulta en muchos aspectos, aunque interpretara papeles juveniles. Disney me apoyó en esa etapa, pero siempre supe que debía adaptarme a la imagen pública esperada”, comentó. Aunque la presión mediática por aparentar perfección fue intensa, se mantiene agradecida por las oportunidades de esa etapa.

La entrevista en el pódcast
La entrevista en el pódcast 'Call Her Daddy' permitió a Dove Cameron reflexionar sobre empoderamiento femenino y salud mental tras su etapa en Disney Channel (Captura de video)

El cambio de nombre, de Chloe a Dove, estuvo ligado a la memoria de su padre: “Mi papá solía llamarme Paloma de niña. Lo hice en su honor y para sentir que, dondequiera que fuera, todos me llamaban como él hacía”. Este gesto integró su historia personal en la búsqueda de una identidad propia.

Madurez emocional y nuevas certezas

Cameron habló de su compromiso con Damiano David, líder de Måneskin, y destacó que la madurez emocional y el diálogo han sido claves en esta etapa. “Lo supe muy pronto con él. Empecé a compartir mi historia por completo, incluso las partes difíciles. Él simplemente lo tomó y me acompañó con total comprensión”, relató.

El compromiso con Damiano David
El compromiso con Damiano David representa para Dove Cameron una nueva etapa de madurez emocional basada en el apoyo mutuo y la empatía (Captura de video)

Subrayó que el apoyo mutuo, especialmente ante recuerdos dolorosos, ha sido fundamental: “Nunca le he visto decir ‘esto es demasiado’. Sabe que no puede sanarme ni resolver mis heridas, pero me acompaña sin intentar salvarme”.

En el cierre del episodio, Cameron evocó, entre risas y lágrimas, la espontaneidad del momento en que su pareja le propuso matrimonio en la sala de su hogar. Sin grandes preparativos ni escenarios ideales, la artista atesora ese instante grabado en video doméstico, convencida de que la vida cotidiana, sin artificios, puede ser el marco de grandes decisiones personales.

Temas Relacionados

Dove CameronEstados UnidosDisney ChannelDamiano DavidReconstrucción De IdentidadSalud Mental FemeninaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Tom Holland defiende el legado de Robert Downey Jr.: “Nadie en la historia del cine debería intentar interpretar a Tony Stark”

El protagonista de Spider-Man destacó la huella única del actor que dio vida a Iron Man y subrayó la dificultad de igualar su carisma y la influencia ejercida durante más de una década en el universo Marvel

Tom Holland defiende el legado

Tom Cruise, un Times Square vacío y un millón de dólares: así se filmó la secuencia que unió historia, tecnología y emoción en Vanilla Sky

La producción de Cameron Crowe logró cerrar el corazón de Nueva York durante una madrugada, sin recurrir a efectos digitales, para capturar una imagen única de soledad y asombro que revolucionó la historia del cine, según Sensacine

Tom Cruise, un Times Square

El lado B del regreso de Miranda Priestly: “Hubo días en los que simplemente me sentí miserable”, confesó Meryl Streep

La ganadora del Oscar reveló que la exigencia física y emocional del rodaje de El Diablo viste a la moda fue tan intensa que, en varias jornadas, terminó siendo una experiencia abrumadora, según Vanity Fair

El lado B del regreso

Cuando el pasado vuelve: Bridgerton y los consumos culturales de la ficción y el turismo silver

El cronista de viajes Damián Umansky reflexiona sobre el resurgimiento de costumbres victorianas y el renovado interés por la sofisticación y el romanticismo en públicos contemporáneos

Cuando el pasado vuelve: Bridgerton

Britney Spears dice que tiene “suerte de estar viva” después de cómo la trató su familia: “Les tengo miedo”

La cantante reflexionó en redes sociales sobre el aislamiento y las secuelas del trato que recibió de su familia

Britney Spears dice que tiene
DEPORTES
En un dramático final, Juan

En un dramático final, Juan Manuel Cerúndolo ganó y avanzó a los cuartos de final del Rosario Challenger

Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Polémica con Passarella y un frustrado encuentro con Ramón Díaz: el difícil febrero de 1986 que vivió Bilardo

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Italia neutralizó un ciberataque ruso

Italia neutralizó un ciberataque ruso contra los Juegos Olímpicos de Invierno: buscaron saturar los servidores de sitios online

Siria firmó un acuerdo histórico junto a Chevron y Qatar para crear su primer campo de petróleo y gas en alta mar

Jair Bolsonaro volvió a presentar complicaciones de salud en prisión: nuevos episodios de vómitos y crisis de hipo “acentuadas”

La ONU calificó como “un momento grave para la paz y la seguridad” mundial la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas

EEUU respaldó al primer ministro de Haití en medio de la incertidumbre política por el fin del Consejo Presidencial de Transición