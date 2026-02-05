Entretenimiento

¿Cuándo visitará Zayn Malik Latinoamérica? Estas son las fechas de su próxima gira

El cantante británico se prepara para visitar varios países co su “THE KONNAKOL TOUR”

Zayn Malik dio a conocer
Zayn Malik dio a conocer las fechas de su próxima gira. (@zayn)

El pasado 12 enero, Zayn Malik cumplió 33 años y además de agradacer a sus fans por sus muestras de cariño, anunció que saldría de gira durante este 2026.

En una historia de Instagram, el cantante británico escribió: “Gracias por todo el amor en mi cumpleaños. ¡33! Aquí tienen un detallito a cambio para ustedes x mucho amor, Z”.

En la imagen, adjunto un enlace que llevaba a su página oficial donde daba a conocer que daría varios conciertos en Estados Unidos, Reino Unido, México y Sudamérica. Sin embargo, las fechas y ciudades exactas se encontraban censuradas, por lo que la expectativa creció.

El cantante censuró as fechas
El cantante censuró as fechas de sus conciertos antes del anuncio oficial. (Crédito: zayn/IG)

Ahora, este 5 de febrero, Zayn Malik publicó en sus redes sociales las fechas de su THE KONNAKOL TOUR.

Fechas de Zayn Malik en Latinoamérica

  • 14 de junio — Monterrey, México
  • 17 de junio — Guadalajara, México
  • 20 de junio — Ciudad de México, México
  • 2 de octubre — Santiago, Chile
  • 6 de octubre — Buenos Aires, Argentina
  • 10 de octubre — São Paulo, Brasil
  • 14 de octubre — Lima, Perú

Asimismo, el exintegrante de One Direction también se presentará en estas fechas en Estados Unidos y el Reino Unido:

Además de Latinoamérica, Zayn
Además de Latinoamérica, Zayn Malik visitará Estados Unidos y el Reino Unido. (Insstagram/ Zayn Malik)
  • 12 de mayo — Manchester, UK
  • 16 de mayo — Glasgow, UK
  • 19 de mayo — Birmingham, UK
  • 23 de mayo — Londres, UK
  • 19 de julio — Philadelphia, PA
  • 20 de julio — Pittsburgh, PA
  • 23 de julio — Milwaukee, WI
  • 24 de julio — St. Paul, MN
  • 27 de julio — Chicago, IL
  • 28 de julio — Indianapolis, IN
  • 31 de julio — Nashville, TN
  • 24 de agosto — Phoenix, AZ
  • 25 de agosto — San Diego, CA
  • 28 de agosto — Inglewood, CA
  • 1 de septiembre — Anaheim, CA
  • 2 de septiembre — San Francisco, CA
  • 5 de septiembre — Seattle, WA
  • 7 de noviembre — Buffalo, NY
  • 8 de noviembre — Detroit, MI
  • 11 de noviembre — Washington, DC
  • 12 de noviembre — Charlotte, NC
  • 15 de noviembre — Boston, MA
  • 19 de noviembre — Orlando, FL
  • 20 de noviembre — Miami, FL

Cómo comprar boletos para Zayn Malik en Latinoamérica

La preventa para los boletos del THE KONNAKOL TOUR comenzará el próximo martes 10 de febrero a través de su página oficial (inzayn.com/tour). La venta general de entradas comienza el viernes 13 de febrero a las 10:00 a. m.

Algunos países contarán con su propia venta boletos posterior a esta fecha como es el caso de México, donde las entradas se podrán conseguir en Ticketmaster desde el 12 de febrero.

¿Quién es Zayn Malik?

Zayn Malik (Zain Javadd Malik) es un cantante y compositor británico nacido el 12 de enero de 1993 en Bradford, Inglaterra.

Alcanzó reconocimiento internacional en 2010 tras participar en el programa The X Factor, donde se integró a la banda One Direction, uno de los fenómenos musicales más relevantes del pop global en la década de 2010.

Zayn Malik debutó en
Zayn Malik debutó en 2010 con One Direction. (@onedirection)

Durante su etapa en el grupo, Malik formó parte de cinco álbumes de estudio que encabezaron listas internacionales y consolidaron una base de seguidores masiva.

Sin embargo, en 2015 anunció su salida de la banda con el objetivo de explorar una carrera artística más alineada con sus intereses personales y musicales. Ese mismo año firmó como solista y en 2016 lanzó su álbum debut, Mind of Mine.

El sencillo PILLOWTALK debutó en el primer lugar de varias listas, posicionándolo rápidamente como un artista independiente con identidad propia.

Zayn Malik alcanzó el éxito
Zayn Malik alcanzó el éxito rápidamente como solista. (Difusión)

Sus trabajos suelen abordar temas como la identidad, la vulnerabilidad emocional y las relaciones personales, alejándose del enfoque comercial que caracterizó su etapa inicial en la industria.

Malik también ha sido una figura visible en debates sobre salud mental, al hablar públicamente de la ansiedad y la presión asociada a la fama, así como sobre la experiencia de crecer en la industria del entretenimiento.

