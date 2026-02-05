Cher y Alexander Edwards: la pareja que desafía las críticas y celebra el amor sin importar la edad

La relación entre Cher y Alexander Edwards captó atención global por sus 40 años de diferencia y su defensa pública del amor intergeneracional (Gentileza Faena)

La relación entre Cher, reconocida cantante y actriz, y Alexander Edwards, ejecutivo musical de Universal Music Group, generó amplia atención internacional por la diferencia de edad de 40 años entre ambos y la defensa pública que hacen de su vínculo ante las críticas.

Desde que comenzaron su romance en 2022, la pareja se convirtió en referente del debate sobre relaciones intergeneracionales en el mundo de las celebridades, mientras Cher reafirma su libertad para elegir y vivir su historia de amor.

Un romance bajo el foco y una respuesta contundente

De acuerdo con People, Cher (78) y Edwards (39) se conocieron durante la Semana de la Moda de París en septiembre de 2022. Aunque entonces no posaron juntos, su vínculo se fortaleció tras el evento y, poco después, surgieron imágenes de la pareja paseando tomados de la mano. El romance se consolidó con publicaciones de Cher en redes sociales y mensajes que confirmaron la relación de forma pública.

Alexander Edwards es ejecutivo musical en Universal Music Group, una de las discográficas más influyentes del sector. Entre los artistas que gestiona figuran Post Malone, Billie Eilish y Ariana Grande. En el plano personal, es padre de Slash Electric Alexander Edwards, fruto de su relación con la modelo Amber Rose.

Cher ha respondido a las críticas en redes sociales resaltando que el amor no entiende de matemáticas ni de prejuicios generacionales (REUTERS/Daniel Cole)

La percepción pública de la relación fue, como apuntó PEOPLE, mayormente crítica en redes sociales debido a la brecha generacional. Sin embargo, Cher ha respondido de forma tajante con frases como “El amor no entiende de matemáticas”, declaración realizada en X, subrayando que no le afectan los cuestionamientos por la diferencia de edad. En una entrevista televisiva, Cher describió su relación con Edwards como una conexión genuina y destacó las “cualidades fabulosas” de su pareja.

Apoyo familiar y estabilidad en el entorno cercano

En el plano familiar, Amber Rose manifestó satisfacción por la relación entre Edwards y Cher. Según declaraciones reunidas por People, Rose afirmó: “Estoy muy feliz de que Alexander esté con Cher porque genera estabilidad cuando nuestro hijo está con ellos”.

Esta estabilidad fue visible en momentos relevantes, como cuando el pequeño Slash acompañó a Cher durante su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en octubre de 2024 y fue mencionado en el libro de memorias de la artista.

La diferencia de edad entre la pareja, de cuatro décadas, fue tema recurrente en la opinión pública, pero Cher enfrentó situaciones similares en el pasado. Según People, la artista mantuvo relaciones con hombres significativamente más jóvenes, como Val Kilmer, Tom Cruise y Rob Camilletti.

Cher y Edwards consolidaron su imagen como pareja en importantes eventos internacionales como la Semana de la Moda de París y los iHeartRadio Music Awards (REUTERS/Eric Gaillard)

Cher comentó: “La verdad es que, si no hubiera salido con hombres más jóvenes, nunca habría tenido una cita. Los hombres jóvenes no se sienten intimidados por mujeres mayores, pero los de mi edad no estaban interesados”.

En declaraciones recogidas por People en 2023, Cher compartió su visión sobre el amor: “Si repasaras todas las estadísticas, pensarías ‘esto no tiene futuro’. Pero llevamos juntos un año y, aunque solo hubiera durado ese tiempo, habría valido la pena. Ha sido maravilloso”. La artista también resaltó su bienestar junto a Edwards y expresó: “Él es especial. Me hace reír y nos divertimos”.

Proyectos compartidos y crecimiento personal

La exposición pública de la pareja se ha hecho evidente en eventos de alto perfil. Asistieron juntos a la Semana de la Moda de París, los Equal Justice Now Awards, la gala amfAR en Francia y premiaciones como los iHeartRadio Music Awards, donde Cher fue reconocida como ícono. También desfilaron por la alfombra roja del especial por el 50º aniversario de Saturday Night Live y en fiestas previas a los Grammy, consolidando su imagen como pareja en escenarios musicales y sociales internacionales.

En el ámbito profesional, la colaboración de Edwards como productor y compositor fue significativa para Cher. La artista confirmó a la prensa, citada por People, que Edwards participó en la creación de su álbum navideño y expresó satisfacción por su implicación, afirmando que él “hace de todo”.

Alexander Edwards, ejecutivo de Universal Music Group, mantiene una relación estable con la icónica cantante Cher desde 2022 (@ae4president/ Instagram)

Uno de los momentos más emblemáticos en la relación fue el obsequio de un anillo con diamantes de gran tamaño que Cher recibió en Navidad. Este gesto generó rumores sobre un posible compromiso. Sin embargo, una fuente cercana reveló a People que la pareja “no está hablando de matrimonio por ahora”, aunque su relación es exclusiva y seria.

Otro testimonio, igualmente recogido por el medio, describió el regalo como “el presente perfecto para ayudarla a superar un momento agridulce”, especialmente tras el fallecimiento de la madre de Cher.

El fallecimiento de la madre de la artista en diciembre de 2022 fue un desafío emocional importante. Según fuentes del entorno musical consultadas por People, la relación con Edwards ayudó a amortiguar el dolor y le brindó apoyo durante ese periodo difícil.

A lo largo de su historia, Cher reflexionó públicamente sobre el sentido de su relación con Edwards. La artista subrayó el valor de compartir tiempo con una persona a quien considera especial y la importancia de reír y disfrutar juntos. Para Cher, según relató a People, el futuro de la pareja es secundario frente a la felicidad y la autenticidad del presente.