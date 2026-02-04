Entretenimiento

Nick Jonas reveló detalles del dramático nacimiento prematuro de su hija: “La resucitaron, ella estaba morada”

El integrante de los Jonas Brothers recordó la lucha de su hija, que llegó al mundo con apenas seis meses de gestación

Malti, hija de Nick y Priyanka, pasó casi 100 días en cuidados intensivos neonatales

Por primera vez, Nick Jonas contó desde su perspectiva cómo fue el angustiante nacimiento prematuro de su hija Malti Marie. En una entrevista reciente, el músico relató con crudeza y emoción las complicaciones que rodearon la llegada al mundo de la niña en enero de 2022 mediante un proceso de gestación subrogada.

Según explicó en el podcast On Purpose con Jay Shetty, Nick y su esposa Priyanka Chopra Jonas esperaban que su hija naciera en abril de ese año, pero todo se adelantó de forma abrupta. “Recibimos una llamada, iba a nacer antes”, dijo el cantante. Entonces corrieron al centro de salud.

“Llegamos al hospital y ella nació. Pesaba 1 libra y 11 onzas (menos de un kilo) y estaba básicamente morada”, detalló. “Estos ángeles de la UCI, de alguna manera, la resucitaron en ese momento, la cuidaron muy rápido, la intubaron y todo lo demás”.

Tras el parto, la bebé fue trasladada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) donde pasó casi 100 días internada, en pleno contexto de la pandemia de COVID-19, lo que sumó una dificultad adicional para la pareja.

Nick Jonas, Priyanka Chopra y su hija Malti

“Como eran tiempos de COVID, mi esposa y yo básicamente hacíamos turnos de 12 horas en el hospital durante tres meses y medio”, explicó Jonas. La rutina fue tan intensa que aún hoy conserva recuerdos sensoriales de esa etapa: “Todavía podría decir que puedo sentir el olor”.

Durante ese tiempo, Nick y Priyanka se turnaban para acompañar a su hija, muchas veces sin coincidir. “Fue un golpe duro de realidad”, reflexionó el músico. “Simplemente manejar de ida y vuelta todos los días y vernos como barcos que se cruzan fue algo muy loco”.

En el programa, Jonas reiteró muchas veces su gratitud al personal médico que cuidó a su hija hasta que estuvo fuera de peligro. “Solo diré esto sobre las enfermeras del NICU: son verdaderamente ángeles”, expersó.

La evolución de Malti fue lenta. “Luchó todos los días durante tres meses y medio y lentamente empezó a ganar algo de peso”, contó Jonas. “Después de seis transfusiones de sangre, estaba muy bien y pudimos llevarla a casa después de tres meses y medio”, explicó. Finalmente, la niña fue dada de alta en mayo de 2022.

Hoy las cosas son distintas. “Ya no pesa 1 libra y 11 onzas”, dijo Jonas con alivio. “Es una hermosa y saludable niña de cuatro años”.

La hija de Nick Jonas y Priyanka Chopra nació en enero de 2022 por gestación subrogada, casi tres meses antes de lo previsto

El impacto emocional en la pareja

El intérprete de “Jealous” también habló sobre la forma en que su relación conyugal tuvo que adaptarse y crecer para enfrentar esos días en la UCI.

“Tuvimos muchas conversaciones difíciles, día tras día, sobre cómo cuidarla”, reconoció el cantante. “Tratábamos de cuidarnos entre nosotros y a ella, y de enfocarnos en no sentirnos abrumados”.

“Todo puede sentirse enorme, y la paternidad en general ya es mucho para cualquiera, especialmente en las primeras etapas de la vida de tus hijos. Esto se trató de mantenernos emocionalmente unidos y estar el uno para el otro. Fue mucho dar y recibir de ambos lados”, afirmó.

Nick Jonas aseguró que la experiencia en la UCI marcó profundamente su matrimonio y los obligó a apoyarse mutuamente.

En ese proceso, Jonas no escatimó elogios hacia su esposa. La definió como “una mujer brillante, con mucho corazón y perspectiva”. “La manera en que manejó todo fue muy inspiradora para mí”, aseguró.

Según dijo el artista, Malti ya es consciente de cómo fue “el primer capítulo de su vida” y cómo fue rescatada de la muerte.

“Cada día es un regalo, y realmente puedes sentirlo en ella, en la manera en que se comporta y en lo emocionante que le resulta todo”, dijo. “No sé cuánto recuerda, probablemente nada, pero espiritualmente creo que hay gratitud en ella, y es increíble”.

Estados Unidos atacó posiciones del Estado Islámico en Siria