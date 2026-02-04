Entretenimiento

La vez que Ron Howard se drogó accidentalmente en el set del ‘Apollo 13′

El director recordó anécdotas poco conocidas del rodaje de esta cinta, marcado por exigentes condiciones físicas

Guardar
Ron Howard admitió que durante
Ron Howard admitió que durante un rodaje tomó un medicamento que no debía. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ron Howard reveló que experimentó un episodio inesperado durante el rodaje de Apollo 13 (1995), cuando, sin proponérselo, quedó bajo los efectos de un medicamento mientras se filmaban las escenas de ingravidez de la película.

El hecho fue recordado recientemente por Far Out Magazine, que recuperó declaraciones que el cineasta había realizado años atrás sobre las condiciones técnicas y físicas del rodaje.

Apollo 13, protagonizada por Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton, narra la historia real de la misión espacial de la NASA que debió abortar su viaje a la Luna en 1970 tras una explosión a bordo.

La película, dirigida por Howard, fue reconocida por su realismo y por el esfuerzo técnico que implicó recrear la experiencia del espacio sin recurrir de forma masiva a efectos digitales.

Apollo 13 es recordada por
Apollo 13 es recordada por sus efectos especiales. (Captura de video)

Para lograr ese nivel de verosimilitud, el equipo utilizó un avión de gravedad cero que realizaba maniobras parabólicas, capaces de generar breves intervalos de ingravidez.

En una charla ofrecida a BAFTA en 2013, Ron Howard explicó que este tipo de aeronaves son empleadas habitualmente para entrenar astronautas y realizar pruebas científicas. “Usamos este avión de gravedad cero que hace parábolas para recrear la ausencia de peso”, señaló.

El director, hoy de 71 años, recordó que el equipo pasó alrededor de “13 días” filmando en ese entorno. Para soportar los efectos físicos de las maniobras, los participantes ingerían un medicamento conocido como Scopedex, una combinación de escopolamina y dexedrina.

Según explicó el cineasta, la escopolamina ayuda a controlar las náuseas, mientras que la dexedrina contrarresta la somnolencia que el otro componente puede provocar.

El elenco de "Apollo 13"
El elenco de "Apollo 13" utilizaba Scopedex para poder soportar los extenuantes rodajes. (Captura de video)

El incidente ocurrió cuando una de las sesiones de vuelo fue cancelada a último momento debido a una falla técnica. El director ya había ingerido el medicamento, pero el avión no despegó.

“No nos dimos cuenta de que, si tomabas el Scopedex y no entrabas en un entorno de gravedad cero, el efecto era distinto”, relató.

Según contó, el resto del equipo notó que se encontraba particularmente exaltado y activo, mientras él mismo no era consciente de su estado.

Ron Howard recordó que corría de un lado a otro dando indicaciones y reorganizando el plan de rodaje con un nivel de energía inusual. “Todos se reían porque yo estaba bajo el efecto de la medicación. Con la adrenalina del vuelo no sientes nada, pero en tierra fue diferente”, explicó.

Ron Howard recordó que al
Ron Howard recordó que al tomar el medicamento tuvo más energía que de costumbre. (People)

Apollo 13 se estrenó en 1995 y fue nominada a nueve premios Oscar, consolidándose como uno de los títulos más reconocidos de la filmografía de Howard y como una referencia dentro del cine histórico y espacial.

Años después, el director compartió otra anécdota relacionada con el rodaje, esta vez durante una aparición en The Late Show with Stephen Colbert en 2025.

En esa ocasión, recordó un momento incómodo ocurrido durante los exámenes médicos previos a la filmación, que debía realizar junto al elenco para evaluar si podían soportar las exigencias físicas del vuelo en gravedad cero.

Howard explicó que padece una condición llamada síncope vasovagal, que puede provocarle mareos o desmayos en situaciones de estrés físico.

Ron Howard declaró que padece
Ron Howard declaró que padece síncope vasovagal, que puede provocarle mareos o desmayos en situaciones de estrés físico. (apnews)

Durante una prueba médica en la que se encontraba junto a Kevin Bacon, comenzó a sentirse mal mientras le extraían sangre. Según relató, perdió el conocimiento y, como aún no había realizado la prueba de orina, tuvo un accidente involuntario.

Al recobrar la conciencia, recordó que Bacon fue el primero en verlo y entender lo ocurrido. Howard contó que, tras el episodio, le pidió al actor que guardara silencio sobre el incidente, a lo que Bacon accedió.

El director relató la situación como parte de los recuerdos poco conocidos detrás de una producción que exigió tanto física como emocionalmente a su equipo.

Temas Relacionados

Ron HowardApollo 13

Últimas Noticias

Tessa Thompson confesó cómo elige cada papel: “Al experimentar personajes complejos experimento la humanidad”

La actriz, reconocida por su versatilidad, compartió en una entrevista con W Magazine su principal criterio al seleccionar nuevos desafíos en el cine y el teatro. Por qué la complejidad emocional es su motor creativo

Tessa Thompson confesó cómo elige

¡AYUDA! y la revolución de Sam Raimi: supervivencia extrema en una isla, humor negro y una batalla de voluntades entre Rachel McAdams y Dylan O’Brien

Un guion provocador, dos actores atrapados en una lucha inesperada y el regreso de un director con su sello inconfundible. Una experiencia cinematográfica que descoloca tanto como fascina, solo en cines

¡AYUDA! y la revolución de

“Euphoria” sorprende con salto temporal, nombres inesperados en el elenco y cambios drásticos en el destino de sus personajes principales

Nuevas historias cruzan lugares distantes, rostros reconocidos y desafíos personales inesperados redefinen el rumbo emocional de la tercera temporada exclusiva de HBO

“Euphoria” sorprende con salto temporal,

La razón por la que Halle Berry no acepto la propuesta de matrimonio de su último novio

La actriz habló sobre su relación con el músico Van Hunt y reflexionó sobre lo que el matrimonio significa para ella

La razón por la que

Meryl Streep interpretará a la legendaria cantante Joni Mitchell en una película sobre su vida

La película biográfica de la influyente figura del folk y el jazz tendrá a Cameron Crowe como director

Meryl Streep interpretará a la
DEPORTES
El impensado conflicto que se

El impensado conflicto que se desató con el árbitro que le pidió matrimonio a su novio durante un partido en Alemania

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

El corte de luz que desató el caos en la primera prueba de los JJOO de invierno: “Tenemos la primera anécdota”

La predicción sobre Alpine que ilusiona a los fanáticos y un polémico análisis sobre cómo le irá a Colapinto en la F1

TELESHOW
Virginia Gallardo reutilizó sus carteles

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

INFOBAE AMÉRICA

La Eurocámara reanudó la tramitación

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental

Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái

Panamá inicia construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico con inversión de $72 millones

Estados Unidos atacó posiciones del Estado Islámico en Siria