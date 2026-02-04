La vez que Ron Howard se drogó accidentalmente en el set del ‘Apollo 13′

Ron Howard admitió que durante un rodaje tomó un medicamento que no debía. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ron Howard reveló que experimentó un episodio inesperado durante el rodaje de Apollo 13 (1995), cuando, sin proponérselo, quedó bajo los efectos de un medicamento mientras se filmaban las escenas de ingravidez de la película.

El hecho fue recordado recientemente por Far Out Magazine, que recuperó declaraciones que el cineasta había realizado años atrás sobre las condiciones técnicas y físicas del rodaje.

Apollo 13, protagonizada por Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton, narra la historia real de la misión espacial de la NASA que debió abortar su viaje a la Luna en 1970 tras una explosión a bordo.

La película, dirigida por Howard, fue reconocida por su realismo y por el esfuerzo técnico que implicó recrear la experiencia del espacio sin recurrir de forma masiva a efectos digitales.

Apollo 13 es recordada por sus efectos especiales. (Captura de video)

Para lograr ese nivel de verosimilitud, el equipo utilizó un avión de gravedad cero que realizaba maniobras parabólicas, capaces de generar breves intervalos de ingravidez.

En una charla ofrecida a BAFTA en 2013, Ron Howard explicó que este tipo de aeronaves son empleadas habitualmente para entrenar astronautas y realizar pruebas científicas. “Usamos este avión de gravedad cero que hace parábolas para recrear la ausencia de peso”, señaló.

El director, hoy de 71 años, recordó que el equipo pasó alrededor de “13 días” filmando en ese entorno. Para soportar los efectos físicos de las maniobras, los participantes ingerían un medicamento conocido como Scopedex, una combinación de escopolamina y dexedrina.

Según explicó el cineasta, la escopolamina ayuda a controlar las náuseas, mientras que la dexedrina contrarresta la somnolencia que el otro componente puede provocar.

El elenco de "Apollo 13" utilizaba Scopedex para poder soportar los extenuantes rodajes. (Captura de video)

El incidente ocurrió cuando una de las sesiones de vuelo fue cancelada a último momento debido a una falla técnica. El director ya había ingerido el medicamento, pero el avión no despegó.

“No nos dimos cuenta de que, si tomabas el Scopedex y no entrabas en un entorno de gravedad cero, el efecto era distinto”, relató.

Según contó, el resto del equipo notó que se encontraba particularmente exaltado y activo, mientras él mismo no era consciente de su estado.

Ron Howard recordó que corría de un lado a otro dando indicaciones y reorganizando el plan de rodaje con un nivel de energía inusual. “Todos se reían porque yo estaba bajo el efecto de la medicación. Con la adrenalina del vuelo no sientes nada, pero en tierra fue diferente”, explicó.

Ron Howard recordó que al tomar el medicamento tuvo más energía que de costumbre. (People)

Apollo 13 se estrenó en 1995 y fue nominada a nueve premios Oscar, consolidándose como uno de los títulos más reconocidos de la filmografía de Howard y como una referencia dentro del cine histórico y espacial.

Años después, el director compartió otra anécdota relacionada con el rodaje, esta vez durante una aparición en The Late Show with Stephen Colbert en 2025.

En esa ocasión, recordó un momento incómodo ocurrido durante los exámenes médicos previos a la filmación, que debía realizar junto al elenco para evaluar si podían soportar las exigencias físicas del vuelo en gravedad cero.

Howard explicó que padece una condición llamada síncope vasovagal, que puede provocarle mareos o desmayos en situaciones de estrés físico.

Ron Howard declaró que padece síncope vasovagal, que puede provocarle mareos o desmayos en situaciones de estrés físico. (apnews)

Durante una prueba médica en la que se encontraba junto a Kevin Bacon, comenzó a sentirse mal mientras le extraían sangre. Según relató, perdió el conocimiento y, como aún no había realizado la prueba de orina, tuvo un accidente involuntario.

Al recobrar la conciencia, recordó que Bacon fue el primero en verlo y entender lo ocurrido. Howard contó que, tras el episodio, le pidió al actor que guardara silencio sobre el incidente, a lo que Bacon accedió.

El director relató la situación como parte de los recuerdos poco conocidos detrás de una producción que exigió tanto física como emocionalmente a su equipo.