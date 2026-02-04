La razón por la que Halle Berry no acepto la propuesta de matrimonio de su último novio

Halle Berry se sinceró sobre rechazar la propuesta de matrionio de Van Hunt. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Halle Berry confirmó que todavía no ha aceptado la propuesta de matrimonio de su pareja, el músico Van Hunt, con quien mantiene una relación desde hace casi seis años.

La actriz, de 59 años, habló abiertamente sobre este tema en una entrevista concedida a The Cut, donde explicó que, aunque su compañero le pidió matrimonio el verano pasado, ella aún no ha dado una respuesta afirmativa.

“Todavía no he dicho ‘sí’. No creo que necesitemos estar casados para tener una relación significativa. No sé si alguna vez nos casaremos”, señaló.

Asimismo, la artista precisó que, desde su punto de vista, solo consideraría el matrimonio como una necesidad en casos relacionados con cuestiones de salud o decisiones médicas importantes que requieran un vínculo legal.

Halle Berry aseguró que el matrimonio no es necesario. (REUTERS/Jack Taylor)

Cabe recordar que Halle Berry ha estado casada en tres ocasiones anteriormente: con el exbeisbolista David Justice, el cantante Eric Benét y el actor Olivier Martinez.

Según explicó la famosa, cada una de esas relaciones terminó por motivos concretos y formaron parte de un proceso personal. Tras su tercer divorcio, recordó que comenzó a enfrentar comentarios públicos que cuestionaban su vida personal.

“Después de mi tercer divorcio, la gente empezó a decir: ‘¿Qué le pasa? Está loca. No puede mantener a un hombre’”, relató. Frente a esas críticas, aseguró que siempre respondió que no se trata de “conservar” una relación si no es la adecuada.

En la actualidad, la actriz afirma encontrarse en un momento estable. “Estoy en la mejor relación que he tenido”, dijo sobre su vínculo con Hunt.

Halle Berry afirmó que su relación con Van Hunt es la mejor que ha tenido. (The Grosby Group)

El propio músico confirmó en una entrevista anterior con Today que la propuesta sigue vigente, aunque sin una fecha definida. “La propuesta está ahí, sigue en espera”, comentó.

Ambos han coincidido en que no sienten la necesidad de casarse para validar su relación. Halle Berry tiene dos hijos: Nahla, de 18 años, fruto de su relación con Gabriel Aubry, y Maceo, de 12, con Olivier Martinez.

En declaraciones previas, la actriz reconoció que, aunque no considera el matrimonio indispensable, no descarta que puedan casarse en el futuro.

“Creo que nos casaremos algún día, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos”, explicó, sin ofrecer un plazo concreto, aunque llegó a señalar que podría ser “pronto”.

Halle Berry no descartó del todo la idea de casarse con Van Hunt. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Más allá de su vida amorosa, Berry también abordó en The Cut una experiencia de su adolescencia marcada por el racismo, cuando ganó una votación para ser reina del baile de graduación.

Sin embargo, ssu escuela decidió que debía lanzar una moneda al aire con una estudiante blanca para definir el resultado. “Como chica negra, no era el símbolo de lo que ellos querían para su reina”, afirmó.

La actriz, que en 2002 se convirtió en la primera y hasta ahora única mujer negra en ganar el Oscar a Mejor Actriz por Monster’s Ball, señaló que, aunque se siente orgullosa de ese logro, el premio no transformó su carrera como esperaba.

Según explicó, las oportunidades no llegaron de forma automática y siguió enfrentando barreras dentro de la industria. “A la mañana siguiente seguía siendo negra”, comentó, al referirse a los estereotipos y dudas que aún existían sobre el alcance comercial de las películas protagonizadas por mujeres negras.

Halle Berry admitió que ganar el Oscar como mejor actriz no cambió su vida profesional. (Evan Agostini/Invision/AP)

Halle Berry también recordó haber advertido a la actriz Cynthia Erivo, nominada al Oscar, que el reconocimiento no necesariamente cambiaría su vida profesional. En su opinión, los premios no deben ser la única fuente de validación artística.

Con casi seis décadas de vida y más de 45 películas en su filmografía, Berry sostiene que su mayor logro es seguir trabajando en lo que le apasiona.