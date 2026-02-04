Blake Lively y Justin Baldoni: el escándalo judicial que ahora arrastra a Scarlett Johansson, expareja de Ryan Reynolds

La reconocida actriz, Scarlett Johansson, hasta el momento permanecía ajena

La controversia judicial que enfrenta a Blake Lively y Justin Baldoni amplía su alcance en Hollywood, involucrando a nuevas figuras del espectáculo y exponiendo conversaciones privadas que incrementan la inquietud en el sector.

Según informó el Daily Mail, la filtración de documentos y audios procesales incluyó elogios hacia Scarlett Johansson, la actriz de Avengers, de 41 años, quien hasta el momento permanecía ajena y cuya mención pública desató malestar entre otras celebridades.

El conflicto, iniciado en diciembre de 2024, tiene como eje las denuncias de acoso sexual y campaña de desprestigio formuladas por Lively contra Baldoni, director y coprotagonista de la película It Ends With Us.

El juicio, previsto originalmente para marzo y ahora reprogramado para mayo, mantiene en vilo a la industria por la divulgación de material confidencial que afecta a terceros.

De acuerdo con el Daily Mail, entre las pruebas presentadas por la defensa de la actriz se encuentra un audio de Steve Sarowitz, cofundador de la productora Wayfarer. Describe a Johansson como “tranquila, segura de sí misma y amable” tras colaborar en su debut como directora en Eleanor The Great (2025).

En el mismo registro, Sarowitz contrasta su experiencia con la intérprete de Black Widow con la de Lively: “Blake es totalmente diferente a todos los demás. No es nada negativo hacia ella, pero es diferente”, señala el productor en declaraciones recogidas por el Daily Mail.

Además, Sarowitz defendió la reputación de Baldoni, asegurando que “todo el escándalo por It Ends With Us no pasó de ser un simple drama”, y argumentó que “todo fue inventado para perjudicar a Justin”.

La controversia no solo afecta a los protagonistas del caso. La publicación de mensajes privados y solicitudes de Lively a figuras como Matt Damon y Ben Affleck para exhibir su propio montaje de la película It Ends With Us generó incomodidad entre los destinatarios.

Según documentos citados por el Daily Mail, Damon y su esposa Luciana manifestaron voluntad de colaborar, aunque una fuente indicó a Us Weekly que “no son cercanos a Reynolds y Lively, y no están contentos con que sus mensajes se hayan hecho públicos”.

Affleck no respondió a la invitación, ya que tanto él como Jennifer Lopez se encontraban con agendas ocupadas.

El ambiente de tensión se intensificó cuando surgieron mensajes en los que Taylor Swift calificó a Baldoni de “imbécil” en una conversación privada con Lively.

Por otra parte, la actriz británica Jameela Jamil se refirió a la protagonista de Gossip Girl como “villana” y “terrorista suicida”.

Estas revelaciones, difundidas en el marco del proceso judicial, incrementaron la preocupación entre los representantes y allegados a las celebridades mencionadas.

De acuerdo con Us Weekly, “la sensación es de frustración. Es como un agujero negro: incluso quienes no están implicados temen quedar expuestos públicamente”.

El proceso judicial ha evidenciado el distanciamiento de colegas y amigos de Lively y Ryan Reynolds. Una fuente citada por el medio afirmó que algunas figuras del sector han optado por mantener un perfil bajo y adoptar una actitud neutral respecto a la pareja.

Mientras tanto, la relación profesional entre Baldoni y Lively atravesó numerosos altibajos.

Poco antes del inicio del rodaje, Baldoni envió un mensaje de voz a Lively: “Blake, espero que las pruebas de vestuario hayan ido genial. Gracias por enviarme las fotos. Me dieron escalofríos al verlas. Te ves hermosa”, expresa en la grabación revelada recientemente por el Daily Mail. Ese tono cordial se deterioró cuando surgieron diferencias sobre decisiones artísticas y presupuestarias.

Documentos de la contrademanda presentada por Baldoni detallan que el presupuesto de vestuario aumentó en 430.000 dólares debido a exigencias de la actriz para rehacer el guardarropa de su personaje.

La producción, según los archivos, decidió cederle control total sobre el vestuario “para evitar más retrasos”, una medida que describieron como “lamentable”.

Otros registros judiciales dan cuenta de intercambios relacionados con honorarios, envíos de prendas a domicilio y el uso de joyas personales y ropa prestada de la modelo Gigi Hadid.

El litigio, además, incluyó una demanda de Baldoni por 400 millones de dólares contra Lively y una solicitud de indemnización por 250 millones de dólares contra el New York Times por calumnias. Aunque ambas acciones fueron desestimadas en junio pasado.

Según el la revista, los intentos de ese medio por obtener declaraciones de los representantes de Johansson, Lively, Baldoni, Sarowitz, Ayoub y Reynolds no recibieron respuesta.

Especialistas en relaciones públicas, como Mark Borkowski, sostienen que el daño reputacional para las celebridades mencionadas es “mínimo”, aunque el impacto en su nivel de irritación es “máximo”, conforme a su análisis publicado en Us Weekly.

El caso sigue generando repercusiones en la industria y mantiene la atención sobre la exposición involuntaria de figuras que no formaban parte del litigio original.