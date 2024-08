“Romper el círculo”: La película que aborda la lucha contra la violencia familiar que llega al cine con mucha polémica

ROMPER EL CÍRCULO, la primera novela de Colleen Hoover adaptada a la gran pantalla, cuenta la cautivadora historia de Lily Bloom (Blake Lively), una mujer que se sobrepone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. (Crédito: Columbia Pictures)

La adaptación cinematográfica de la novela Romper el Círculo de Colleen Hoover (acaba de estrenarse en cine) llega para abordar el complejo relato de Lily Bloom, interpretada por Blake Lively, y ahonda en los retos de superar una infancia traumática. Lily, quien se muda a Boston con el sueño de abrir su propio negocio, se encuentra emocionalmente atrapada entre dos hombres: su primer amor, Atlas Corrigan (interpretado por Brandon Sklenar), y el neurocirujano Ryle Kincaid (interpretado por Justin Baldoni).

De qué se trata el film

La trama explora la vida de Lily mientras lucha para establecer su tienda de plantas y flores, contratando inesperadamente como asistente a Allysa (interpretada por Jenny Slate), la hermana de Ryle. Un encuentro inesperado lleva a Lily a reevaluar su relación con Ryle cuando empiezan a surgir conductas perturbadoras que le recuerdan la violencia doméstica sufrida por su madre a manos de su padre.

La película "Romper el Círculo", basada en la novela de Colleen Hoover, aborda temas de trauma infantil y violencia doméstica. (Crédito: Columbia Pictures)

El círculo se cierra cuando Atlas, quien vivió una adolescencia difícil refugiándose en una casa abandonada para escapar de la violencia de los novios de su madre, reaparece en la vida de Lily trabajando en un restaurante de Boston. Esto revuelca el pasado de la protagonista, llevándola a confrontar los aspectos tóxicos de su relación con Ryle y a buscar su fortaleza personal para tomar decisiones trascendentales sobre su futuro.

La adaptación, dirigida por el mismo Baldoni, no sólo narra una relación intensa y emocionalmente compleja sino que también pone de relieve un tema socialmente significativo: la violencia doméstica. Lily debe aprender a confiar en su propia capacidad para superar las memorias de su trauma infantil y decidir lo mejor para su vida, una historia inspirada en las experiencias personales de Hoover.

Blake Lively interpreta a Lily Bloom, una mujer atrapada entre dos amores, en esta intensa adaptación cinematográfica. (Crédito: Columbia Pictures)

Un fenómeno de ventas

Colleen Hoover se ha establecido como una de las escritoras más influyentes en la literatura contemporánea. Con una pluma que mezcla romance, drama y temas profundamente emocionales, Hoover ha capturado una audiencia global que sigue creciendo con cada nueva publicación. La escritora saltó a la fama con su novela debut Slammed en 2012, una obra autopublicada que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas gracias al boca a boca y a una creciente base de fans en las redes sociales. Desde entonces, ha escrito múltiples bestsellers, incluidos Hopeless, Maybe Someday, Confess y It Ends with Us (Romper el círculo), obra que ha resonado especialmente entre los lectores por su enfoque conmovedor sobre el abuso doméstico.

Hoover es conocida por su habilidad para crear personajes complejos y situaciones emocionalmente cargadas. Sus historias suelen explorar temas como la tragedia personal, el amor no correspondido, y las segundas oportunidades, a menudo desafiando las normas sociales y abriendo discusiones sobre temas difíciles pero importantes.

Colleen Hoover se ha consolidado como una figura influyente en la literatura contemporánea abordando temas sociales significativos.(Crédito: Ed. Planeta)

Sus novelas no solo han sido bestsellers del New York Times, sino que también han recibido numerosos premios y reconocimientos. It Ends with Us, por ejemplo, fue galardonado con el Goodreads Choice Award por la mejor novela de Romance en 2016. En Argentina es edtitado por Edtorial Planeta.

El film trata temas profundos como la superación de traumas pasados y la capacidad de las personas para cambiar y tomar decisiones difíciles en relaciones complicadas. La recreación de la novela en pantallas grandes posee un impacto visual con actuaciones sobresalientes y dirección espectacular, especialmente destacando a Blake Lively en un papel predominante.