“La serie necesita volver”: Matthew Lillard defendió la esencia de Scooby-Doo frente a su regreso en Netflix

El actor que dio vida a Shaggy en las películas de acción real expresa su entusiasmo por la nueva producción de Netflix, resaltando la importancia de la amistad y la nostalgia que la franquicia genera en diferentes generaciones

Matthew Lillard celebró el regreso de Scooby-Doo a Netflix y destacó el valor de la amistad como eje principal de la serie

Matthew Lillard, conocido por interpretar a Shaggy en las películas de acción real de Scooby-Doo, se pronunció sobre el regreso de la franquicia en la plataforma con una nueva serie.

Creo que la serie necesita volver”, afirmó en una entrevista exclusiva con Entertainment Weekly, defendiendo el valor renovado de estas historias y la importancia de preservar su esencia.

El actor manifestó su satisfacción por el nuevo proyecto. “Estoy muy feliz por ellos. Creo que la serie necesita volver”, reiteró al medio. Además, resaltó la ausencia de propuestas animadas recientes: “No tuvimos una serie animada en años, lo cual me parece horrible”.

El impacto de Scooby-Doo en las nuevas generaciones

El actor destacó la importancia de Scooby-Doo en la introducción de los niños a los relatos de misterio y aventuras

Lillard señaló que Scooby-Doo fue fundamental para los niños en su primer acercamiento a los relatos de misterio. “Pienso que es una gran manera para que los niños entiendan cómo se cuentan historias. Es la primera introducción a las historias de fantasmas para muchos niños, ¿no?”, explicó a Entertainment Weekly.

Para Lillard, la serie transmite un mensaje esencial. “El núcleo de todo es realmente la amistad. Trata de la amistad, de mantenerse unidos como grupo de amigos y trabajar juntos para resolver misterios”, afirmó. Con cierta ironía, añadió: “Normalmente el malo es un hombre blanco detrás de una máscara. Estas son cosas que los niños tienen que aprender”.

El recorrido de Lillard y el futuro de la saga

La historia del actor como Shaggy comenzó en la película de acción real de 2002, donde compartió elenco con Sarah Michelle Gellar (Daphne), Freddie Prinze Jr. (Fred) y Linda Cardellini (Velma). Neil Fanning fue la voz de Scooby-Doo. Juntos integraron Mystery Inc., el célebre grupo de jóvenes investigadores que enfrenta situaciones paranormales y resuelve injusticias. En 2004, la producción tuvo una secuela, ambas dirigidas por Raja Gosnell.

Lillard expresó que la ausencia de series animadas recientes de Scooby-Doo marca una oportunidad relevante para su retorno en Netflix

En marzo, Netflix anunció el desarrollo de una nueva serie de acción real de Scooby-Doo, ambientada en la actualidad, con los guionistas Josh Appelbaum y Scott Rosenberg al frente. El equipo cuenta con Greg Berlanti como productor ejecutivo. Según la sinopsis, la trama mostrará el último verano del grupo en un campamento.

“Los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un misterio inquietante que gira en torno a un cachorro gran danés perdido, posible testigo de un asesinato sobrenatural”. Velma, descrita como una joven analítica y científica, y Freddy, el chico nuevo de carácter peculiar, se unirán a la investigación de un caso que amenaza con revelar los secretos de todos.

El proyecto en Netflix presentará el último verano del grupo Mystery Inc. en un campamento con nuevos misterios para resolver

Por ahora, no se anunció reparto ni fecha de estreno. No obstante, Entertainment Weekly indica que existe gran expectativa sobre el enfoque de la serie. Lillard compartió su deseo: “Mi esperanza es que mantengan lo bueno, lo que fue probado y cierto, y hagan su propia versión. Pero soy algo purista con esta franquicia”.

Subrayó el elemento principal a conservar: “El núcleo es realmente la amistad. Es algo hermoso, y espero que logren mantenerlo”, enfatizó.

En la conversación con Entertainment Weekly, Matthew Lillard relató que recientemente conversó con el director James Gunn, guionista de las primeras películas de acción real, sobre el impacto cultural de la saga. “Mi teoría es que los DVD dejaron de usarse justo en esa época”, recordó.

Matthew Lillard expresó su deseo de que la nueva serie respete la esencia original de la franquicia Scooby-Doo y la importancia del compañerismo

“Creo que esos DVD quedaban olvidados en la parte trasera de las camionetas; a los padres les gustaban y a los niños también. La primera película funcionó muy bien, la segunda estuvo bien, pero cuanto más tiempo estuvo el DVD ahí, más veces la veía la gente y más cariño le tomaban”.

Scooby-Doo trascendió generaciones, consolidándose como un punto de referencia familiar para quienes siguieron la franquicia a lo largo del tiempo.

