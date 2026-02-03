Estrenos y récords en taquilla: Zootopia 2 y Avatar multiplican las ganancias millonarias de Disney

Disney obtuvo beneficios netos por USD 2.400 millones en su primer trimestre fiscal de 2026, impulsada por el éxito en taquilla de Zootopia 2 y Avatar: Fuego y Ceniza.
No obstante, la compañía anticipó un crecimiento moderado en los ingresos operativos de su división Experiencias para el siguiente trimestre debido a la caída del turismo internacional hacia Estados Unidos.
Durante los tres meses, finalizados el 27 de diciembre, el beneficio por acción fue de USD 1,34, cifra inferior a los USD 1,40 registrados el año pasado.
Excluyendo cargos extraordinarios, la ganancia ascendió a USD 1,63 por acción, superando la previsión de USD 1,57 calculada por analistas de Zacks Investment Research, detalló AP.
Los ingresos totales alcanzaron USD 25.980 millones, apenas por debajo de los USD 25.990 millones proyectados por Wall Street.
La sede central de Disney se encuentra en Burbank, California, aunque el impacto de los resultados se reflejó especialmente en las divisiones cinematográfica, de transmisión, de experiencias y de deportes.
La unidad Disney Entertainment, que abarca los estudios de cine y la plataforma de transmisión, registró un crecimiento del 7% en ingresos.
El director ejecutivo Bob Iger explicó que el impulso provino, principalmente, de los estrenos cinematográficos recientes, que generaron gran valor para el conjunto del grupo.
Entre los lanzamientos destacados, Zootopia 2 confirmó el atractivo de la franquicia animada, superando los USD 1.100 millones en recaudación global durante sus primeras semanas y posicionándose entre los estrenos más fuertes de la temporada.
La película, dirigida por Rich Moore y Byron Howard, retoma la historia de Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora enfrentan un misterioso caso que amenaza la paz en su ciudad. El éxito de la secuela se tradujo en un aumento del tráfico hacia los parques temáticos de Disney, gracias a nuevas atracciones y productos inspirados en los personajes del filme.
Por su parte, Avatar: Fuego y Ceniza se consolidó como uno de los mayores lanzamientos del año, recaudando más de USD 1.400 millones en taquilla global.
Dirigida por James Cameron, la película expandió el universo de Pandora y fue alabada por sus efectos visuales y avances tecnológicos, lo que impulsó la venta de licencias para videojuegos y productos derivados.
El estreno de esta secuela también reforzó la presencia de la franquicia Avatar en los parques temáticos, donde la atracción Pandora – The World of Avatar experimentó un notable incremento en visitantes.
El segmento Experiencias —integrado por seis parques temáticos globales, cruceros, productos y licencias de videojuegos— reportó un aumento del 6% en ingresos operativos, hasta los USD 3.310 millones, y alcanzó un récord de USD 10.000 millones en ingresos totales.
Los parques nacionales incrementaron sus ingresos operativos un 8%, mientras que los internacionales y el resto del segmento subieron un 2%. De acuerdo con Disney, la asistencia a los parques en Estados Unidos creció un 1%.
La empresa observó un debilitamiento del turismo internacional hacia Estados Unidos, que atribuyó al regreso de Donald Trump a la presidencia, la imposición de nuevos aranceles, políticas migratorias más estrictas y las controversias relacionadas con Canadá y Groenlandia.
Frente a este escenario, Disney reforzó el marketing, ventas y promoción hacia su público nacional, informó el director financiero Hugh Johnston durante la conferencia de resultados recogida por AP.
En la división Deportes, los ingresos operativos descendieron de USD 247 millones a USD 191 millones, debido al aumento de los costos de programación y producción, sumado a una reducción en las tarifas de suscripción y afiliación.
Esta tendencia se agravó por una disputa temporal con YouTube TV, que disminuyó los ingresos operativos en unos USD 110 millones. Ambas compañías resolvieron el conflicto en noviembre, lo que permitió el regreso de canales como ABC y ESPN a la plataforma de transmisión en vivo.
Además, las acciones de Disney cayeron un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras la presentación de resultados.
El portafolio cinematográfico del grupo no solo mejoró los resultados financieros de Disney en 2025, sino que fortaleció las franquicias sobre las que se apoyan diferentes líneas de negocio, desde los parques temáticos hasta los productos derivados. La sinergia entre las divisiones de cine, experiencias y productos consolida a Disney como uno de los referentes indiscutidos del entretenimiento global.