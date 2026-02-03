Estrenos y récords en taquilla: Zootopia 2 y Avatar multiplican las ganancias millonarias de Disney

Disney reportó beneficios netos por USD 2.400 millones en el primer trimestre fiscal de 2026 impulsados por grandes lanzamientos

Disney obtuvo beneficios netos por USD 2.400 millones en su primer trimestre fiscal de 2026, impulsada por el éxito en taquilla de Zootopia 2 y Avatar: Fuego y Ceniza.

No obstante, la compañía anticipó un crecimiento moderado en los ingresos operativos de su división Experiencias para el siguiente trimestre debido a la caída del turismo internacional hacia Estados Unidos.

La recaudación global de Zootopia 2 superó los USD 1.100 millones y fortaleció el atractivo de la franquicia animada de Disney

Durante los tres meses, finalizados el 27 de diciembre, el beneficio por acción fue de USD 1,34, cifra inferior a los USD 1,40 registrados el año pasado.

Excluyendo cargos extraordinarios, la ganancia ascendió a USD 1,63 por acción, superando la previsión de USD 1,57 calculada por analistas de Zacks Investment Research, detalló AP.

Avatar: Fuego y Ceniza obtuvo más de USD 1.400 millones en taquilla, potenciando la venta de videojuegos y productos derivados inspirados en Pandora - (Walt Disney Pictures)

Los ingresos totales alcanzaron USD 25.980 millones, apenas por debajo de los USD 25.990 millones proyectados por Wall Street.

La sede central de Disney se encuentra en Burbank, California, aunque el impacto de los resultados se reflejó especialmente en las divisiones cinematográfica, de transmisión, de experiencias y de deportes.

El segmento Experiencias de Disney, con seis parques temáticos y cruceros, alcanzó ingresos récord de USD 10.000 millones durante el trimestre - . © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

La unidad Disney Entertainment, que abarca los estudios de cine y la plataforma de transmisión, registró un crecimiento del 7% en ingresos.

El director ejecutivo Bob Iger explicó que el impulso provino, principalmente, de los estrenos cinematográficos recientes, que generaron gran valor para el conjunto del grupo.

La caída del turismo internacional hacia Estados Unidos impactó las operaciones de Disney, atribuyéndose a políticas migratorias y comerciales más estrictas - (Europa Press)

Entre los lanzamientos destacados, Zootopia 2 confirmó el atractivo de la franquicia animada, superando los USD 1.100 millones en recaudación global durante sus primeras semanas y posicionándose entre los estrenos más fuertes de la temporada.

La película, dirigida por Rich Moore y Byron Howard, retoma la historia de Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora enfrentan un misterioso caso que amenaza la paz en su ciudad. El éxito de la secuela se tradujo en un aumento del tráfico hacia los parques temáticos de Disney, gracias a nuevas atracciones y productos inspirados en los personajes del filme.

Disney reforzó su estrategia de marketing y promociones nacionales ante la baja en visitantes extranjeros y el contexto político en Estados Unidos - (Disney)

Por su parte, Avatar: Fuego y Ceniza se consolidó como uno de los mayores lanzamientos del año, recaudando más de USD 1.400 millones en taquilla global.

Dirigida por James Cameron, la película expandió el universo de Pandora y fue alabada por sus efectos visuales y avances tecnológicos, lo que impulsó la venta de licencias para videojuegos y productos derivados.

El estreno de esta secuela también reforzó la presencia de la franquicia Avatar en los parques temáticos, donde la atracción Pandora – The World of Avatar experimentó un notable incremento en visitantes.

La división Disney Sports registró una caída en ingresos operativos por mayores costos y la disputa con YouTube TV, que afectó el flujo de ingresos - (20th Century Studios vía AP)

El segmento Experiencias —integrado por seis parques temáticos globales, cruceros, productos y licencias de videojuegos— reportó un aumento del 6% en ingresos operativos, hasta los USD 3.310 millones, y alcanzó un récord de USD 10.000 millones en ingresos totales.

Los parques nacionales incrementaron sus ingresos operativos un 8%, mientras que los internacionales y el resto del segmento subieron un 2%. De acuerdo con Disney, la asistencia a los parques en Estados Unidos creció un 1%.

La sinergia entre los estrenos de cine, parques temáticos y productos derivados consolida a Disney como referente líder en entretenimiento global - © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

La empresa observó un debilitamiento del turismo internacional hacia Estados Unidos, que atribuyó al regreso de Donald Trump a la presidencia, la imposición de nuevos aranceles, políticas migratorias más estrictas y las controversias relacionadas con Canadá y Groenlandia.

Frente a este escenario, Disney reforzó el marketing, ventas y promoción hacia su público nacional, informó el director financiero Hugh Johnston durante la conferencia de resultados recogida por AP.

Las producciones lograron superar expectativas y movilizar a millones, aunque algunos segmentos muestran señales de desaceleración. Un balance financiero que enciende luces de alerta en ciertas áreas clave del grup - © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

En la división Deportes, los ingresos operativos descendieron de USD 247 millones a USD 191 millones, debido al aumento de los costos de programación y producción, sumado a una reducción en las tarifas de suscripción y afiliación.

Esta tendencia se agravó por una disputa temporal con YouTube TV, que disminuyó los ingresos operativos en unos USD 110 millones. Ambas compañías resolvieron el conflicto en noviembre, lo que permitió el regreso de canales como ABC y ESPN a la plataforma de transmisión en vivo.

Además, las acciones de Disney cayeron un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras la presentación de resultados.

Los ingresos superaron previsiones pese a tensiones internas y externas. La diversificación de productos y el motor de sus franquicias marcan el pulso de una empresa obligada a reinventarse frente a nuevos desafío - © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

El portafolio cinematográfico del grupo no solo mejoró los resultados financieros de Disney en 2025, sino que fortaleció las franquicias sobre las que se apoyan diferentes líneas de negocio, desde los parques temáticos hasta los productos derivados. La sinergia entre las divisiones de cine, experiencias y productos consolida a Disney como uno de los referentes indiscutidos del entretenimiento global.