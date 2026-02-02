Sam Raimi abre la puerta a una posible cuarta película de ‘Spider-Man’ con Tobey Maguire: “El día podría llegar”

Sony intentó expandir el universo de Spider-Man enfocándose en los villanos, aunque las críticas y la asistencia no alcanzaron las expectativas (EAST NEWS/EVERETT COLLECTION SPIDER-MAN)

El regreso de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home en 2021 evidenció el fuerte vínculo que existe entre el público y la versión original de Spider-Man.

Su aparición, acompañada por los personajes Duende Verde y Otto Octavius, volvió a poner en primer plano el interés por el universo construido entre 2002 y 2007.

Sam Raimi dirigió la trilogía original y probó que las adaptaciones de cómics podían alcanzar tanto prestigio crítico como éxito comercial.

Sin embargo, la cuarta película planeada no llegó a realizarse.

En 2010, diferencias creativas y desacuerdos sobre la selección de villanos, como el Buitre, pusieron fin al proyecto y dejaron la historia de Peter Parker interpretado por Maguire sin un cierre formal.

Sam Raimi dirigió la trilogía original de "Spider-Man", consolidando el prestigio crítico y el éxito comercial de las adaptaciones de cómics (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante una entrevista reciente con la Associated Press, Raimi recordó el impacto que tuvo la trilogía y expresó su intención de regresar a ese universo.

Según sus palabras, el público “amó” a Maguire en el papel de Peter Parker y recibió con entusiasmo la reaparición de los antagonistas clásicos.

Para Raimi, “los chicos querrían volver a verlo”, aunque reconoce que el enfoque actual de Marvel, centrado en un Spider-Man que forma parte de los Vengadores, dificulta la realización de una nueva película independiente bajo su dirección.

“No creo que tenga sentido ahora interrumpir el camino exitoso que están siguiendo solo para que yo pueda hacer otra película de Spider-Man, pero me encantaría. El día podría llegar y me encantaría hacerlo”, dijo.

La trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi se convirtió en un referente para el género y colocó a Maguire en un lugar destacado entre los protagonistas de películas de superhéroes.

La cancelación de la cuarta película en 2010 dejó sin cierre formal la historia de Peter Parker interpretado por Tobey Maguire (Sony Pictures)

Su interpretación y la presencia de los villanos establecieron un estándar para las producciones de este tipo en la década del 2000.

La cancelación de la cuarta entrega dejó pendiente el desenlace de esa versión del personaje.

La aparición de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home se convirtió en un fenómeno cultural que apeló a la nostalgia y mostró que distintas versiones del superhéroe pueden convivir en la pantalla.

El éxito de la película, con una recaudación cercana a los USD 1.900 millones, sirvió como muestra de que la presencia de Maguire y los elementos originales siguen atrayendo a la audiencia y ofrecen un valor distinto respecto a las producciones más recientes.

En el plano comercial, Sony buscó en los últimos años expandir el universo de Spider-Man con películas centradas en los villanos, pero estos intentos no lograron alcanzar los resultados de la saga principal.

El regreso de Maguire como Spider-Man en "No Way Home" reavivó el interés por la saga original del superhéroe (Marvel Studios)

Las cifras de asistencia y la recepción de la crítica no respondieron a las expectativas, lo que llevó a revisar la estrategia de la compañía.

Ante este panorama, la posibilidad de retomar la línea original de películas aparece como una alternativa atractiva tanto para los estudios como para quienes siguen la franquicia.

El vínculo profesional entre Sam Raimi y Marvel Studios se fortaleció gracias a su trabajo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en 2022.

Su regreso al estudio y las conversaciones actuales para una posible tercera película con el personaje de Doctor Strange han facilitado el acercamiento con la productora de Kevin Feige.

Esta relación refuerza la posibilidad de que Sony y Disney encuentren un terreno común para impulsar una cuarta película de Spider-Man bajo la visión de Raimi.

La trilogía dirigida por Raimi se convirtió en un referente del género y catapultó a Tobey Maguire entre los grandes actores de superhéroes (Sony Pictures)

Mientras tanto, Marvel y Sony avanzan con nuevos estrenos. El próximo lanzamiento, Spider-Man: Brand New Day, se encuentra programado para el 31 de julio y se perfila como el siguiente gran lanzamiento del héroe arácnido.

Sin embargo, el deseo de ver a Raimi y Maguire juntos en una nueva producción sigue estando muy presente en el entorno de la industria y entre los seguidores de la saga.