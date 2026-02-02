“Recuperé casi 900 gramos enseguida”: cómo Oprah Winfrey entendió que su lucha con el peso no era falta de disciplina

Oprah Winfrey reconoce la obesidad como una enfermedad y comparte su experiencia personal frente a la presión social (YouTube: CBS Sunday Morning)

Oprah Winfrey abordó en una entrevista con CBS Sunday Morning su trayectoria pública y personal marcada por la obesidad. La presentadora recordó el impacto de su peso durante el campeonato mundial de boxeo: “98, Jane. Ese fue el peso de Mike Tyson cuando subió al ring, y también era mi peso. Sentí que pesaba lo mismo que el campeón mundial de los pesos pesados”.

Vinculó esa cifra a una constante en su vida: “Mi cuerpo siempre buscaba entre 95 y 98. Bajaba de peso tras dietas estrictas o ayunos, pero finalmente mi biología me devolvía a ese punto de equilibrio corporal”.

En la conversación con Jane Pauley, Winfrey rememoró la exposición mediática de 1988: “Al terminar una dieta extrema, mostré el ‘carro de grasa’ en televisión, 65 kilos perdidos. Luego vino la frustración: recuperé casi 900 gramos enseguida, algo que me resultaba incomprensible”.

La presentadora narra cómo el estigma y la culpa afectaron su autoestima y su relación pública con el peso (AP/Matt Rourke, archivo)

Explicó la dimensión emocional de ese episodio: “Pensaba que la disciplina bastaba para mantenerme, pero tras meses sin comer, recuperarlas tan rápido me resultaba difícil de aceptar”.

El peso del estigma y la transformación personal

Las prendas se convirtieron en símbolos de autoestima y lucha interna. “Tenía unos jeans Calvin Klein que compré en Baltimore, con los que me sentía poderosa y hermosa, pero llegó el momento en que no podía subírmelos. Pasé días sin comer solo para poder cerrar el cierre. Cuando finalmente lo logré, el autoestigma era lo más duro: cada vez que recuperaba peso tras una dieta o celebración, la vergüenza me llenaba”.

Según sus palabras recogidas por CBS Sunday Morning, “quien atravesó esa lucha sabe lo que es estar solo, parado en el armario, rodeado de tallas y nada te queda”.

Oprah revela que las dietas estrictas y los ayunos no lograron superar la tendencia biológica de su cuerpo a recuperar peso (YouTube: CBS Sunday Morning)

Con el paso del tiempo, Winfrey relató cómo la presión pública afectó su confianza y, al mismo tiempo, la llevó a transformarse. “La gente decía: ‘lo vas a recuperar’, y yo me empeñaba en demostrar, con fuerza de voluntad, que podía con todo: dejar de comer, entrenar sin descanso, seguir cualquier programa”.

Reconoció que la batalla era desigual: “Ya sé ahora que no se trata solo de disciplina ni de ganas. Es la biología la que marca”.

Ciencia, tratamiento y el giro hacia la autoaceptación

Durante la entrevista, la presentadora abordó la obesidad desde una perspectiva científica. Recordó un momento decisivo: “En 2023, grabé un panel médico para mi revista y ahí una doctora me dijo: ‘La obesidad es una enfermedad y lo sabemos desde 2013’. Todo cambió cuando escuché eso”.

El punto de inflexión llegó cuando escuchó a una doctora afirmar que la obesidad es una enfermedad, cambiando su perspectiva sobre el tema (REUTERS/Caitlin Ochs)

Explicó que, al comprender esta idea, decidió consultar a su médica y acceder a una medicación basada en GLP-1. “Tras años de resistirme, acepté probar el tratamiento porque entendí que mi cuerpo funcionaba de otra manera. Las GLP-1 ya no son un secreto; los medicamentos ya no son un secreto”, enfatizó en CBS Sunday Morning.

El cambio fue inmediato y profundo. “El primer día que tomé la medicación, al cabo de unas horas, el ruido mental relacionado con la comida desapareció. Dejé de pensar constantemente en qué comer, cuántas calorías, cómo quemarlas”.

Esta transformación le otorgó una libertad inédita: “Antes, mi día giraba en torno a la comida; ahora puedo vivir enfocada en otras cosas. No tengo esa obsesión”. Ni siquiera cuando viaja o en celebraciones, afirma, siente esa presión; “todo se normalizó”.

Winfrey compara la obesidad con la hipertensión, subrayando la importancia del seguimiento médico y la medicación para ambos casos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Winfrey subrayó que, aunque los fármacos dieron resultados, la gestión del problema requiere atención constante. “No se resuelve solo con fuerza de voluntad. Si tienes obesidad, por más que hagas ejercicio y controles la dieta, tu cuerpo busca volver a su punto de ajuste biológico”.

Recurrió a una analogía médica: “Es igual que la hipertensión. Si dejas los medicamentos, la presión sube, por mucho que hagas las cosas bien. Aquí, el control también exige un seguimiento profesional”.

Más allá del juicio: testimonio y futuro

Compartir su experiencia, reconoció, fue un alivio y una manera de tender puentes. “Narrar la lucha, en realidad, lo hizo mucho más fácil todos estos años. Quiero que más personas lo sepan, que no es culpa suya ni una falta de fuerza”.

En una de sus reflexiones más contundentes, enfatizó: “Si hubiera otra respuesta, la habría pagado, la habría encontrado, habría viajado al fin del mundo, habría dejado mi trabajo por hallarla”.

Oprah descarta la política y prioriza influir positivamente en la vida de otros, impulsando la autoaceptación y la salud emocional (REUTERS/Brendan Mcdermid)

El estigma y la culpa dieron paso a una visión de autoaceptación. Con firmeza, reiteró en CBS Sunday Morning: “No es mi culpa, Jane. No es mi culpa. Llené páginas preguntándome por qué, si lograba tantas cosas, no podía superar esto. Hoy entiendo la diferencia biológica y quiero decírselo a la gente: no eres culpable”.

Al finalizar, Winfrey recalcó que cada historia vinculada a la obesidad es única y que la sociedad apenas comienza a comprenderla como una enfermedad. “No hay dos historias iguales. Si has probado cientos de dietas y el problema persiste, hay más detrás”.

Sobre el futuro, descartó incursionar en la política: “No me mueve el deseo de ejercer poder político, sino la idea de seguir influyendo de forma positiva y acompañar a otros en su camino. Quiero dedicarme a viajar, compartir mi vivencia y ayudar a otros a descubrir su propia fuerza”, concluyó en CBS Sunday Morning.