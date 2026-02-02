“Michael” reveló su tráiler oficial con Jaafar Jackson en el papel del “Rey del Pop”

Un vistazo más completo de Jaafar Jackson en la piel del rey del pop. Crédito: Youtube/Universal Pictures

El lanzamiento del tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson, intensificó la atención en torno a la vida y carrera del cantante. Las imágenes muestran a Jaafar Jackson, sobrino del artista y parte de la familia Jackson, interpretando a su tío en diferentes etapas, desde la infancia hasta su consagración mundial.

La producción, dirigida por Antoine Fuqua, integra a profesionales que trabajaron junto al propio “Rey del Pop” y cuenta con el respaldo de un equipo técnico en maquillaje, vestuario, coreografía e iluminación.

El largometraje explora tanto la vida personal como el ascenso musical del intérprete, presentando una visión cercana de sus años con los Jackson Five y su posterior consagración como ícono global gracias a discos como Thriller.

En el tráiler, Colman Domingo encarna a Joe Jackson, el exigente padre y mánager que impulsó la disciplina dentro de la familia con frases como: “En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor”.

La relación entre padre e hijos se muestra como una pieza clave en el desarrollo de la agrupación familiar y en la formación de la personalidad artística de Michael.

El tráiler de la película biográfica "Michael" sobre Michael Jackson superó 116,2 millones de visualizaciones en 24 horas tras los Grammy (Universal Pictures)

La presencia de Nia Long en el papel de Katherine Jackson aporta una mirada maternal al relato.

En uno de los momentos del adelanto, su personaje afirma: “Supe que eras diferente desde el momento en que naciste. Tienes una luz especial”.

Esta visión contrasta con el enfoque estricto de Joe Jackson y ayuda a construir la dinámica familiar en pantalla.

El tráiler, difundido durante la última entrega de los Grammy, alcanzó 116,2 millones de visualizaciones en 24 horas, superando cualquier otro avance de películas biográficas musicales lanzadas por Lionsgate.

La interpretación de Jaafar Jackson incluye movimientos emblemáticos como el “moonwalk”, recreando coreografías y gestos icónicos que el público asocia con el “Rey del Pop”.

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, interpreta a su tío desde la infancia hasta su consagración global en la cinta (Universal Pictures)

El joven actor, hijo de Jermaine Jackson, demuestra destrezas vocales y físicas que evocan la presencia escénica de su tío, según declaraciones de Antoine Fuqua.

“No es solo el parecido físico, es el espíritu de Michael el que se manifiesta de una manera única y mágica”, sostuvo el cineasta.

El elenco extiende su alcance con la participación de Miles Teller en el papel del abogado John Branca, Kat Graham como Diana Ross, Laura Harrier como Suzanne de Passe, Kendrick Sampson como Quincy Jones y Juliano Krue Valdi como el joven Michael.

El rodaje comenzó en febrero de 2024, en un entorno donde parte del equipo artístico y técnico ya había colaborado con Michael Jackson en diferentes épocas de su carrera.

La película aborda episodios controvertidos de la vida del cantante, incluyendo la acusación de abuso sexual presentada en 1993 por la familia Chandler.

El estreno está programado para el 24 de abril de 2025 en cines convencionales y en formato Imax, con distribución de Lionsgate y Universal (Universal Pictures)

Ambas partes resolvieron el conflicto fuera de los tribunales mediante un acuerdo cuyo monto se estimó en USD 25 millones.

Un informe de Puck en enero de 2025 indicó que el arreglo legal establecía la prohibición de mencionar o dramatizar a la familia Chandler, condición que obligó a modificar escenas y retrasó el lanzamiento.

El estreno, originalmente planificado para 2025, fue reprogramado para el 24 de abril de 2026.

La campaña promocional para Michael incluyó la emisión de un anuncio televisivo durante los Grammy y la publicación de avances en redes sociales y salas de cine.

El primer adelanto ya había circulado a principios de noviembre, antes de proyecciones de otras películas, lo que aumentó la expectativa del público.

Antoine Fuqua destacó que Jaafar Jackson transmite la esencia y energía de Michael Jackson en pantalla, más allá del parecido físico (Universal Pictures)

La película estará disponible tanto en salas convencionales como en formato Imax, con Lionsgate a cargo de la distribución en Estados Unidos y Universal en el ámbito internacional.

El relato cinematográfico se centra en los aspectos más destacados de la carrera de Michael Jackson, así como en su entorno familiar y relaciones con figuras centrales de la música y la industria discográfica.