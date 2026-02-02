Kendrick Lamar superó a Jay-Z con histórico récord en los Grammy 2026

Kendrick Lamar se consagra como el rapero con más premios en la historia de los Grammy tras ganar cuatro galardones en 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

La noche de la 68.ª edición de los Premios Grammy en 2026 estuvo dominada por el triunfo de Kendrick Lamar, quien pasó a ser el rapero con más premios en la historia de la academia.

Este resultado desplazó a Jay-Z y lo ubicó en la cima del ranking de artistas de hip-hop reconocidos por la industria.

El evento se celebró en el Crypto.com Arena de Los ángeles, donde el nombre de Kendrick Lamar fue anunciado varias veces durante la velada.

El artista obtuvo cuatro galardones: mejor álbum de rap por GNX, mejor canción de rap por “TV Off”, mejor interpretación melódica de rap por “Luther” y mejor interpretación de rap como invitado en “Chains & Whips” de Clipse.

Con estos reconocimientos, llegó a un total de 26 premios Grammy, por encima de Jay-Z, quien cuenta con 25, y de Kanye West, con 24.

La 68.ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles marcó un nuevo récord para Kendrick Lamar en la música hip-hop (REUTERS/Daniel Cole)

La entrega televisada del primer premio a Lamar, realizada por Queen Latifah y Doechii, fue recibida con entusiasmo por los asistentes.

El público valoró la selección de GNX y la relevancia que Kendrick ha alcanzado en la música.

“Es un honor estar aquí. El hip-hop siempre va a estar presente. Vamos a tener la cultura con nosotros. Así que lo agradezco. La gloria es de Dios. Los quiero”, expresó el rapero al recibir el premio.

La ceremonia destacó por la variedad de estilos musicales y la presencia de artistas que obtuvieron su primer Grammy.

Entre los nombres que recibieron premios por primera vez, el Dalai Lama sorprendió al imponerse en la categoría de audiolibro, por encima de figuras como la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson.

Kendrick Lamar supera a Jay-Z y Kanye West en cantidad de premios Grammy, alcanzando un total histórico de 26 estatuillas (Geoff Burke-Imagn Images)

El K-pop también tuvo su momento cuando “Golden” de Las guerreras K-Pop fue reconocida como mejor canción escrita para medios visuales.

Los responsables de la canción aprovecharon su discurso para hablar tanto en inglés como en coreano.

Otros premiados incluyeron a Yungblud en rock y a FKA twigs, quien se convirtió en la segunda mujer negra en obtener la distinción en la categoría de álbum dance/electrónico.

Durante la gala, varias intervenciones abordaron temas sociales y políticos.

El rapero Lefty Gunplay, premiado por su trabajo en “TV Off” junto a Lamar, dirigió un mensaje a los jóvenes latinos en Estados Unidos: “Todos los niños latinos en el barrio que están mirando, todo es posible”.

El álbum "GNX" y la canción "TV Off" de Kendrick Lamar dominan las principales categorías de rap en los Grammy 2026 (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Otros artistas, como Kehlani y Amy Allen, utilizaron sus discursos y atuendos para mostrar su postura frente a las políticas migratorias.

La conducción estuvo a cargo de Trevor Noah, quien se despidió de la ceremonia tras seis años como presentador.

El evento contó con presentaciones de Rosé, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Lady Gaga y otros artistas destacados.

Las actuaciones pusieron en primer plano la diversidad de géneros que conviven en el panorama musical actual.

Kendrick Lamar partió como favorito, con nueve nominaciones. Antes de la transmisión televisiva, ya había sido anunciado como ganador en varias categorías.

La conducción de Trevor Noah y las actuaciones de Rosé, Bruno Mars, Justin Bieber y Lady Gaga destacaron la variedad de géneros musicales de la ceremonia (REUTERS/Daniel Cole)

La relación de Lamar con los Grammy comenzó en 2012, cuando su álbum good kid, m.A.A.d city no fue seleccionado como mejor álbum de rap, lo que provocó críticas y llevó a Macklemore a escribirle: “Te robaron”.

Los reconocimientos obtenidos por Lamar en años anteriores incluyen los premios a mejor álbum de rap por To Pimp a Butterfly, DAMN y Mr. Morale & the Big Steppers.

Sus letras y producciones han tenido un eco particular en la cultura hip-hop y en quienes siguen sus trabajos.

Con los premios recibidos en 2026, Kendrick Lamar se coloca como el rapero más premiado en la historia de los Grammy.